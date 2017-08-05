استغلوا مشكل ديونهم العالقة مع البنوك وأغروهم بالمال مقابل تأجيرها لهم

محتالون يستولون على مركبات مستفيدين من «أونساج» باسم شركات وهمية

وقع عدد كبير من المستفيدين «أونساج «الذين تحصلوا على مركبات نفعية وشاحنات في شباك محتالين وعصابات استغلت ظروفهم المادية بسبب الديون العالقة مع البنوك التي لم يتمكنوا من تسديدها بسبب قلة مداخيل نشاطهم، وهو الأمر الذي دفهم إلى تأجير مركباتهم لأشخاص باسم شركات وهمية نصبت عليهم بعد إغرائهم بالمال، أو عرضها للكراء عبر موقع «واد كنيس» على شبكة الأنترنت، ليقعوا في الأخير ضحايا نصب لمحتالين محترفين سلبوهم مركبتهم واختفوا عن الأنظار.

تحول حلم أشخاص استفادوا في إطار دعم وتشغيل الشباب «أونساج» إلى كابوس عكر صوف حياتهم بعدما ضيعوا مركباتهم التي استولى عليها محتالون، ليجدوا أنفسهم يتخبطون بين البطالة وديون البنك والمتابعات المتابعات القضائية التي تنجر عنها جراء الشكاوى التي يتقدم بها ضدهم كل من وكالة «أونساج» والبنك نتيجة عجز الضحايا على تسديد مستحقاتهم المالية، ولأنهم لم يجدوا الحل لمأساتهم لجؤوا إلى العدالة لإنصافهم واسترجاع مركباتهم التي تصرف فيها نصابون بعد الاستيلاء عليها وذلك إما ببيعها أو تفكيكها ثم بيعها كقطع غيار، ولنا من المحاكم عينة عن هذه القضايا.

نصّاب يسلب مركبات 14 مستفيدا من «أونساج»

تمكن محتال يبلغ من العمر 34 سنة والمنحدر من منطقة الكاليتوس من الإيقاع بـ 14 ضحية سلبهم مركباتهم النفعية وشاحنات تبريد استفادوا منها في إطار دعم وتشغيل الشباب «أونساج» باسم شركة وهمية خاصة بتمويل مختلف الشركات والجامعات بالمواد الغذائية التي تحتاجها المطاعم، بعدما أوهمهم بأنه بحاجة إلى شاحنات تبريد ومركبات نفعية جديدة وطلب منهم تأجيرها له مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 7 و 10 ملايين سنتيم للشهر الواحد، بموجب عقود محررة عند موثقة ليقوم فيما بعد بتسليمها لشريكيه بمنطقة الجزار بباتنة أين يتم بيعها وتفكيكها واستعمال قطع غيارها لتصليح مركبات أخرى. بطريقة احترافية تمكن المتهم «ب، وليد» من اصطياد ضحاياه مستغلا أزمة الديون الخانقة التي يمر بها مستفيدو «أونساج»، وبعد اتفاق مسبق مع شريكه «ش، إسماعيل» وابن عمه « ش، كمال» اللذين يملكان محلات لتفكيك وتصليح المركبات بمنطقة الجزار في باتنة، تم سلب الضحايا مركباتهم بموجب عقود إيجار رسمية محررة عند نفس الموثقة مدتها 3 أشهر، 10 أشهر وسنة مقابل مبالغ مالية بين 7 و 10 ملايين سنتيم للشهر الواحد حسب الاتفاق المبرم بين المتهم الأول والضحية، وحسب الملف القضائي فإن هذا الأخير أوهمهم بأنه تاجر وأسس شركة تمويل ويحتاج إلى مركبات نفعية وشاحنات تبريد لعمليات نقل الأغذية إلى المطاعم التابعة للشركات والجامعات، وبسبب عرضه المغري وأزمة ديونهم العالقة مع البنوك وافقوا على عرضه وسلموه مركباتهم التي اختفت بعد انتهاء مدة العقود المبرمة بين كل ضحية والمتهم، فيما تفطن آخرون أنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال بعدما بلغتهم أخبار عن سلوكه، ما جعلهم يتراجعون ويطلبون استرجاع مركباتهم غير أن الأخير رفض ذلك وطلب منهم منحه مبالغ مالية مقابل إرجاعها بحيث طلب من أحدهم تسليمه مبلغ 40 ألف دينار فيما قام ضحية آخر بمنحه مبلغ 200 ألف دينار طلب منه إيداعه في حساب بريدي خاص بزوجته لاسترجاع مركبته لكن لم يستلمها مهددا إياه بتفكيكها وبيعها كقطع غيار، وتبين لهم فيما بعد أنه قام بكرائها مرة ثانية أو بيعها إلى المتهمين الآخرين «ش، إسماعيل « و»ش، كمال « المنحدران من ولاية باتنة الذين بدورهما تصرفا في المركبات حيث تم تفكيك البعض منها واستعمال قطع غيارها في تصليح مركبات أخرى مشابهة، وبموجب شكاوي تقدم بها الضحايا أمام مصالح الأمن تم فتح تحريات أسفرت على توقيف المتهمين «ب، وليد « و «ش، إسماعيل» فيما بقي ابن عمه « ش، كمال « في حالة فرار، وإحالتهم على العدالة بعدما وجهت لهم تهمة النصب والاحتيال وخيانة الأمانة.

مقاول يتزعم عصابة استهدفت مركبات «أونساج» على «واد كنيس»

استهدفت عصابة أشرار تتكون من أربعة أشخاص يتزعمها مقاول عدد من الضحايا وهم المستفيدين من مركبات «أونساج» الذين قاموا بعرضها للكراء على موقع الأنترنت «واد كنيس»، وهو ما استغلته للإيقاع بهم والاستيلاء على شاحنات ورافعات لهم. حسب ما ورد في الملف القضائي، فإن القضية تورط فيها أربعة أشخاص من ولاية الجلفة -على رأسهم مقاول- لا يزال في حالة فرار قاموا بالاستيلاء على 10 مركبات تابعة للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب «أونساج» عرضها أصحابها للكراء على موقع «واد كنيس»، وبناء على ما ذكر في الشكوى التي تقدمت بها إحدى الضحايا أمام مصالح الأمن بتاريخ 16 سبتمبر 2015 أن هذه الأخيرة تعرضت للنصب والاحتيال من طرف شخص يدعى «الحاج» والذي قام بسلبها مركبتها من نوع «رونو ماستر» استفادت منها، في إطار «أونساج» كانت قد وضعتها على موقع «واد كنيس» بغرض تأجيرها، بحيث اتصل بها هاتفيا، واتفقت معه على مبلغ 96 مليون سنتيم، بعد معاينتها من قبل ثلاثة أشخاص أرسلهم واستلمت في المقابل مبلغ 16 مليون كتسبيق لمدة شهرين وأبرمت معه عقد الكراء لدى موثق بباب الزوار، وبعد أسبوع اتصلت بالمتهم للحصول على باقي المبلغ المتفق فوجدته مغلقا لتكتشف بعدها أنها تعرضت للنصب والاحتيال، وبموجب الشكوى التي أودعتها باشرت مصالح الأمن تحرياتها في القضية وتوصلت إلى أن الهوية التي بموجبها تم ابرام العقد تحمل صورة مزورة، وبمواصلة التحقيقات تم التوصل إلى المتهمين الثلاث الذين ألقي عليهم القبض، وخلال استجوابهم اعترفوا بأنهم كانوا يعملون بورشة بناء بولاية الجلفة عند أحد المقاولين الذي عرض عليهم العمل في ورشتين واحدة في بومرداس والثانية في مستغانم وكلفهم بمهمة كراء المركبات من شاحنات ورافعات، وتم استخدام فيها صورة المتهم «م. علي» في هوية لشخص يدعى «س. مراد» للنصب على الضحايا والاستيلاء على مركباتهم، وهذا مقابل مبلغ 5 ملايين سنتيم عن كل عملية، وبعد التحقيق أحيل المتهمون على محكمة جنايات العاصمة بعدما وجهت لهم جناية التزوير واستعمال المزور وجنحة تكوين جمعية أشرار قصد ارتكاب جنح النصب والاحتيال، وهي التهم التي اعترفوا بها أمام هيئة المحكمة وأكدوا أنهم وقعوا ضحية المقاول الذي استغلهم، وتأسس في القضية 6 ضحايا كأطراف مدنية في القضية .

عصابة استولت على سيارات مرهونة لوكالة «أونساج»

أقدمت عصابة متكونة من 7 متهمين تضم تاجر قطع غيار بتيارت أم وابنتها إلى جانب خطيبها، على الاستيلاء على مجموعة من السيارات من الوكالات وإعادة بيعها بمبالغ زهيدة تراوحت ما بين 25-35 مليون سنتيم، وعلى إثر الشكاوى التي تلقتها مصالح الأمن من الضحايا أصحاب الوكالات تم فتح تحقيق في القضية أفضى إلى توقيف أفراد العصابة. قضية الحال تفجرت بعد الشكاوى التي تلقتها مصالح الأمن من قبل أصحاب الوكالات، مفادها أن المتهم الرئيسي في القضية المدعو «د.إ» استأجر العديد من السيارات من مختلف الوكالات بالعاصمة من بينها «المرادية»، «درارية»، «ذراع بن خدة» وأغلب المركبات التي قام بكرائها كانت من نوع «أكسنت»، «كليو»، «سانديرو» مرهونة لوكالة تشغيل الشباب «أونساج»، عدا سيارة «سامبول»، ليقوم بعد ذلك المتهم الرئيس في القضية بإعادة بيعها بعد الاستلاء عليها بمبالغ لا تساوي قيمتها الحقيقة تراوحت بين 25-35 مليون سنتيم، الأخيرة بيعت بخميس مليانة وتيارت، فيما تولت الأم وابنتها المتهمتان في القضية مهمة جلب الزبائن إلى المتهم الرئيسي، وبعد التحقيقات التي فتحتها مصالح الأمن تم التوصل إلى أفراد العصابة الذي تم توقيفهم وإحالتهم على العدالة لمواجهة تهمة تكوين جمعية أشرار، السرقة بالتعدد، بعد أن قضوا سنة ونصف رهن الحبس المؤقت، وخلال استجواب المتهم الرئيس من قبل هيئة المحكمة، اعترف منذ الوهلة الأولى بالتهمة الموجهة إليه، مصرحا أنه تورط سابقا في مثل هذه القضايا، موضحا أن الطالبة الثانوية ووالدتها، كانتا تجلبان له الزبائن مقابل منحهما نصيبهما في الصفقة وكانا على علم بأن السيارات مسروقة، غير أن الأخيرتين أنكرتا ذلك، فيما حاول بقية المتهمين إلقاء المسؤولية على الأخر للتملص من المسؤولية الجزائية، وأساس المعطيات المقدمة في الجلسة التمس ممثل الحق العام بمحكمة سيدي أمحمد تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا ضد المتهم الرئيسي، و5 سنوات ضد باقي المتهمين.

قضايا النصب والاحتيال في ارتفاع وقانونيون يدقون ناقوس الخطر

كشف المحامي «ب. إبراهيم»، عن غزو قضايا النصب والاحتيال المحاكم، وهي في تزايد مستمر، وجريمة النصب والاحتيال حسب المادة 372 من قانون العقوبات، كل من استعمل أسماء أو صفات كاذبة أو استخدم وسائل احتياليّة بهدف الإيهام بوجود نشاط وهمي أو سلطة غير حقيقي، أو لإحداث الأمل أو الخوف في النجاح أو وقوع حادث أو أية حادثة أخرى وهميّة، ويتلقى مقابل ذلك أموالا من الضحايا بدون وجه حق. قال المحامي في تصريح خص به «المحور اليومي «إنّ النصّاب يقوم باستغلال حاجة الضحيّة، ويستعمل طرقا احتيالية وتدلسية ويسلبه أموالا طائلة، هذا بعد أن يكون قد أوهمه بمنحه سكنا، أو قطعة أرضيّة، أو أي شيئا أخرا كان بحاجة إليه، حيث وبعد استلاء المحتال على المال يغيب بعدها عن الأنظار، ويكتشف الضحيّة أنّه وقع ضحية نصب واحتيال، ويتوجه بعد ذلك مباشرة إلى مصالح الأمن لإيداع شكوى ضد النصّاب، وعن العقوبة المسلّطة ضد المتهمين المتورطين في قضايا النصب والاحتيال، فتتراوح ما بين عامين إلى خمس سنوات حبسا نافذا حسب وقائع القضية وخطورتها.

إعداد: إيمان فوري/ حياة سعيدي