تُستهدف من قبل لصوص يكونون تحت تأثير المخدرات

مساجـــد تتعـــرض لسرقــــة صناديــــق الزكــــاة فـــــي ظــــل غيـــــــاب آليـــــــــات الرقابــــــــة

تعرضت العديد من المساجد بالعاصمة إلى سرقة صناديق الزكاة من قبل لصوص يكونون تحت تأثير المخدرات والحبوب المهلوسة، بعدما كانت أحذية المصلين هي المستهدفة، في ظل غياب الرقابة والأمن وآليات تحمي صندوق التبرعات الموجه للفقراء، غير أن المجرمين يقعون في قبضة مصالح الأمن بعد توقيفهم من قبل المواطنين الذين رفضوا بشدة مثل هذه التصرفات الدنيئة التي تنفذ في بيوت الله دون مراعاة حرمة المكان وقدسيته.

مثل عدد كبير من المتورطين أمام محاكم الجنح التي سلطت عليهم عقوبات وصلت إلى 5 سنوات حبسا نافذا حتى ولو كانت التهمة محاولة السرقة، فخلال المحاكمة يحاول كل واحد منهم إعطاء تبرير لجريمته التي ارتكبها في حق نفسه وفي حق المجتمع ككل ومن المحاكم عينات من الظاهرة التي تفشت في السنوات الأخيرة بشكل ملفت للانتباه، بسبب غياب الرقابة والأمن بالمساجد.

القبض على شاب متلبسا بسرقة صندوق الزكاة في مسجد برويبة

أقدم شاب في العقد الثالث من العمر على سرقة صندوق الزكاة من مسجد «عقبة بن نافع» بالرويبة، حيث تم كشف أمره من قبل الحارس الذي قام بتوقيفه وبلّغ عنه مصالح الأمن، وخلال اقتياده إلى مركز الشرطة وإخضاعه لعملية الملامسة الجسدية عثر بحوزته على قطعة مخدرات وحبوب مهلوسة موجهة إلى الاستهلاك الشخصي، ومن أجل ذلك تم إيداعه الحبس المؤقت، بعد أن وجهت إليه تهمة التورط في جنحة السرقة وحيازة المخدرات.

المُتهم في قضية الحال مسبوق قضائيا في جرم السرقة، ضبط يوم الواقعة متلبسا وهو بصدد سرقة صندوق الزكاة، حيث كشف أمره من قبل حارس مسجد عقبة بن نافع الذي بلّغ عنه وألقي القبض عليه من قبل عناصر الشرطة التي تنقلت إلى المكان، وخلال تفتشيه عثر بحوزته على قطعة مخدرات وحبوب مهلوسة موجهة للاستهلاك الشخصي، ولدى مثوله أمام قاضي الجنح اعترف بالتهم المنسوبة إليه، وأكد أن قيامه بتلك الأفعال كان بسبب الظروف الاجتماعية القاسية التي يعيشها وهو ما أكده دفاعه الذي صرح أنّ موكله يعاني من مشاكل اجتماعية منذ الصغر، خاصة بعد انفصال والديه، مضيفا أنه يعالج لدى الطبيب النفساني وزوجته تعاني من مرض مزمن، طالبا من هيئة المحكمة إفادته بأقصى ظروف التخفيف.

مختل عقليا يسطو على صندوق الزكاة في مسجد بالشراقة

تمكنّت مصالح الأمن بدائرة الشراقة من وضع حد لمعاق ذهنيا، بعد أن قام بالسطو على صندوق زكاة مسجد يقع بالشراقة وسرقة الأموال التي كانت بداخله، حيث اكتشفت القضية بعد أن قيّد إمام المسجد شكوى لدى مصالح الأمن، مفادها تعرض مسكنه للسرقة، حيث استغل المتهم فرصة خروج الضحية من منزله لأداء صلاة الفجر، وتسلل إلى داخله، وبعدها تفاجأ المتهم بوجود زوجة الإمام نائمة رفقة أبنائها الأربعة في إحدى الغرف، ليتوجه إلى الغرفة الثانية وأخذ مفاتيح سيارة الإمام التي كانت موضوعة على مكتبة، بالإضافة إلى آلة تصوير ظنا منه أنها هاتف نقال، ليقدم بعدها على سرقة ماسك مقود سيارة الإمام، وبقي يحوم حول المسجد إلى أن سنحت له الفرصة بالتسلل إلى الداخل بعد انصراف المصلين، وقام بتحطيم صندوق الزكاة بواسطة ماسك المقود الذي قام بسرقته من سيارة الضحية واستولى على مبلغ قدره 700 دج، غير أن بعض المواطنين اكتشفوا أمره وألقوا القبض عليه، وبعد التحقيق معه قدم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الذي أمر بإيداعه رهن الحبس المؤقت، وخلال جلسة محاكمته اعترف بالجرم المنسوب إليه، مصرحا أنه سرق مبلغ 700 دج، موضحا أنه عندما قام بسرقة المال خبأه في جواربه، الأمر الذي منع مصالح الأمن من الوصول إليه خلال عملية التفتيش، وبعد معاينة المتهم من طرف طبيب مختص، تبيّن أنه يعاني من إعاقة ذهنية وهو غير واع بالفعل الذي قام به، وعليه طالب وكيل الجمهورية بتطبيق القانون في حقه، وبعد المداولة القانونية تم إعفاء المتهم من العقوبة وأمر القاضي الجزائي بوضعه في المؤسسة الاستشفائية فرانس فانون لتلقي العلاج.

طالب جامعي حاول سرقة صندوق الزكاة من مسجد في بني مسوس

أودع وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس شابا في عقده الثاني وهو طالب جامعي تخصص لغات ينحدر من ولاية وهران، على خلفية متابعته بجنحة الشروع في سرقة مكان عمومي، طالت صندوق الزكاة بمسجد أول نوفمبر ببني مسوس. تمت متابعة المدعو «ش. ه» بناء على شكوى رفعها القائم على المسجد، تفيد بأن شابا حاول سرقة صندوق الزكاة الموجود في المسجد في حدود الساعة الخامسة مساء بعد صلاة العصر، بعدما تمكن من القبض عليه أمام المقصورة، أما الشاهد فضبطه وهو يحاول الهرب، ولدى مثول المتهم أمام هيئة المحكمة أنكر قيامه بالسرقة، مضيفا بأنه لم يجد مكانا للمبيت فيه فقرر قضاء اليوم في المسجد ليلتمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف غرامة نافذة.

مسبوق قضائيا يسرق صندوق زكاة من مسجد بالعاصمة

تأسست اللجنة الدينية لمسجد أبو بكر الصديق طرفا مدنيا أمام محكمة سيدي امحمد، بعد أن تعرض صندوق زكاة المسجد للسرقة بالكسر، هذه الواقعة التي تورط فيها مسبوق قضائيا المدعو «ف. ه» الذي وجهت إليه تهمة السرقة بالكسر، بعد أن أقدم يوم الواقعة على كسر صندوق الزكاة وسرقة المبالغ المالية التي كانت بداخله، وتم القبض عليه من طرف مصالح الأمن بسبب بصماماته التي عثر عليها في الصندوق، وبعد إحالته على العدالة أنكر منذ الوهلة الأولى التهمة المنسوبة إليه، مصرحا أنه متعود على أداء صلاته في المسجد، مضيفا أنه يضع في كل مرة تبرعات في الصندوق، مشيرا إلى أنه كونه مسبوقا قضائيا لفقت له القضية مع العلم أنه عثر بحوزته على مبلغ 13 مليون سنيتم، وعند مواجهته من طرف رئيسة المحكمة عن المبلغ، صرح أنه له وهو من عائدات محله، طالبا العفو من هيئة المحكمة، غير أن وكيل الجمهورية لم يقتنع بتصريحاته والتمس ضده عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم.

.. وآخر يستولي على صندوق الزكاة من مسجد النور بالحراش

تعرض مسجد النور بحي المنظر الجميل بالحراش إلى عملية سرقة من قبل شخص قام بالاستيلاء على صندوق الزكاة، بعدما أدى صلاة العشاء بالمسجد قصد تنفيذ خطته، لكن بناء على الشكوى التي تقدم بها ممثل المسجد، تم إلقاء القبض على المتهم من قبل عناصر الأمن وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش، بعدما وجهت إليه تهمة السرقة وانتحال هوية الغير، بعدما قدم نفسه إلى مصالح الأمن بهوية مغايرة.

حسبما دار في جلسة المحاكمة بمحكمة الحراش، فإن المتهم وهو أب لطفل، قصد مسجد النور الكائن بحي المنظر الجميل بالحراش لأداء صلاة العشاء، وفي حدود الساعة العاشرة ليلا قام بسرقة صندوق الزكاة ثم لاذ بالفرار، غير أنه ولسوء حظه شاهده حارس المسجد عندما كان أمام المسجد، وفي صباح يوم العيد اكتشف ممثل المسجد السرقة وتقدم بشكوى لدى مصالح الأمن ضد مجهول، ولأن الحارس شاهد المتهم قدم مواصفاته وتم إلقاء القبض عليه، وخلال جلسة المحاكمة اعترف المتهم بما نسب إليه، وصرح بأنه فعلا قام بسرقة صندوق الزكاة وأثناء إلقاء القبض قدم إلى مصالح الأمن هوية شخص آخر، لتتم متابعته بتهمة انتحال هوية الغير والسرقة التي على أساسها التمس وكيل الجمهورية عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية نافذة.

لص يسرق أموال الزكاة من مسجد «قباء» بفايزي في برج الكيفان

أقدم شاب في الثلاثين من العمر على سرقة صندوق الزكاة من مسجد «قباء» الكائن بحي فايزي ببرج الكيفان، لكن لسوء حظه تم ضبطه من قبل المسؤول عن تنظيف المسجد متلبسا بالجريمة، قبل أن يفر خارجا بعد إصداره لضجيج ساهم في كشف أمره.

المتهم «ز، سمير» متشرد ومن دون مأوى، قصد بيت الله من أجل سرقة صندوق الزكاة الذي كان يحتوي على أموال التبرعات، لكن بمجرد كسره الصندوق والاستيلاء على الأموال شاهده المكلف بتنظيف المسجد الذي توجه نحوه من أجل الاستفسار عما يقوم به، وفي تلك الأثناء لاذ المتهم بالفرار ولاحقه وهو يطلب من الأشخاص الذين كانوا بالحي إمساكه قائلا إنه سارق، وهذا ما قام به هؤلاء الذين ألقوا القبض عليه وهو يحمل المبلغ المالي، ليتم تسليمه فيما بعد إلى مصالح الأمن، بعد الشكوى التي تقدم بها إمام المسجد، فتمت إحالته فيما بعد على العدالة، ومن أجل هذه القضية تم استدعاء ممثل الشؤون الدينية لمقاطعة الدار البيضاء التي تأسست طرفا مدنيا في القضية.

المتهم أثناء توجيه التهمة إليه يوم محاكمته بمجلس قضاء العاصمة، أنكر جملة وتفصيلا الوقائع المنسوبة إليه، مصرحا أنه لم يقم بسرقة أموال الزكاة من المسجد، وهو عكس ما أكده خلال محاضر السماع وأمام المحكمة الابتدائية بالحراش التي أدانته سابقا بـ 3 سنوات حبسا نافذا، ومن جهته النائب العام ولخطورة الوقائع طالب برفع عقوبة المتهم إلى 5 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار غرامة نافدة.

إعداد: إيمان فوري