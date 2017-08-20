يستولون على أغراض المقيمين وأجهزة الإعلام الآلي

إقامــــات جامعيّــــة تعرضـــت لعمليـــات سطـــو بتواطـــؤ مـــن طلبــــة وأعــــوان حراســــة

بعدما كانت المساكن والمحلات التجارية هي المستهدفة من قبل اللصوص، أصبحت الآن الإقامات الجامعية أكثر عرضة للسرقة، بسبب انعدام الأمن وسوء التسيير والتسيب، إلى جانب تواطؤ بعض أعوان الحراسة في عمليات السطو التي تطالها، ويكتشف أمرهم بعد ذكر أسمائهم من قبل المتهمين خلال التحقيق، ويحالون على العدالة بتهم ثقيلة متمثلة في تكوين جمعية أشرار، السرقة بالتعدد مع توفر ظرف الليل التي قد تصل عقوبتها إلى 5 سنوات حبسا نافذا، ولنا من المحاكم عيّنة من هذه القضايا.

دركي سابق وطالب جامعي يقتحمان إقامة الطلبة بحيدرة ويسرقان أغراضهم

تورط دركي سابق ينحدر من ولاية «تيسمسليت» رفقة طالب جامعي تخصص تاريخ في اقتحام مقر الإقامة الجامعية للطلبة بحيدرة، واستغلالهما إحدى الغرف أثناء عطلة الشتاء الماضية بعدما انتحلا صفة طالبين جامعيين يقيمان فيها، وتمكنا من سرقة أغراض أكثر من 12 طالبا.

وبناءً على شكاوى تقدم بها الضحايا بتاريخ 5 جانفي الماضي بخصوص تعرضهم لعملية سرقة طالت أغراضهم، منها ملابس وأجهزة كمبيوتر محمولة خلال فترة غيابهم أثناء عطلة الشتاء الفارط، تمكنّت مصالح الأمن بعد أربعة أيام من التحريات التي قامت بها عبر رفع البصمات من أماكن السرقة من التوصل إلى الفاعلين اللذين تم توقيفهما في حالة تلبس بمطعم الإقامة عندما قصداه لتناول وجبة العشاء، وكان أحدهما مرتديا ملابس أحد الضحايا، لتتم متابعتهما بتهمة السرقة بالكسر وانتحال هوية الغير بعد إيداعهما الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، بعدما أثبتت التحريات أنهما انتحلا هوية طلبة جامعيين أمام أعوان الإقامة، وقاموا خلال فترة وجودهم هناك بسرقة أغراض الطلاب الغائبين بعد تفتيش كل غرفة، عن طريق كسر أقفالها، وقاما بعد احتلال الغرفة رقم 22 باستعمال تلك الأغراض بما فيها ملابس الضحايا الذين لم يتمكنوا من اكتشاف هويتهما وظنوا أنهما فعلا طالبان.

وبمثول المتهمين أمام محكمة بئر مراد رايس لمواجهة التهم المواجهة إليهما، أنكر الدركي السابق انتحال هوية طالب جامعي أو محاولته تضليل عناصر الأمن بالادعاء بأنه دركي بالشراقة، وعلى أساس ذلك أدانت المحكمة المتهمين بعقوبة عامين حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية، مع إلزامهما بإرجاع قيمة المسروقات لكل ضحية وتعويضٍ آخر لإدارة الإقامة بحيدرة بقيمة 40 ألف دينار بعد تأسسها كطرف مدني في القضيّة.

طلبة وأعوان حراسة يقتحمون الإقامة الجامعية ببن عكنون

أقدم ستة شبان، من بينهم طلبة وأعوان حراسة، على التسلل إلى الإقامة الجامعية للذكور ببن عكنون والاستيلاء على 14 جهاز إعلام آلي، ومن أجل ذلك تم توقيفهم ومتابعتهم بجنح تكوين جمعية أشرار، والسرقة بالكسر مع توفر ظرف الليل.

وقائع القضية تعود إلى أول أيام عيد الفطر، حين تلقت عناصر الشرطة القضائية بالمقاطعة الغربية للجزائر العاصمة، بلاغا في حدود منتصف الليل، مفاده تعرض الإقامة الجامعية للذكور ببن عكنون لعملية سطو من قبل عصابة مجهولة قامت بتحطيم المدخل الرئيسي للإقامة عن طريق الكسر، وكذا المدخل المؤدي إلى مقهى الإنترنت، لتتمكن من الاستيلاء على 14 جهاز إعلام، لتلوذ بعدها بالفرار، وإثر ذلك تنقلت ذات المصالح إلى مكان الواقعة، أين عثرت على المسروقات مرمية في الأحراش قرب الإقامة الجامعية، كما تم استرجاع 12 جهازا، في حين تعرض جهازان للكسر. وبعد رفع البصمات من مسرح الجريمة تم تحديد هوية أحد الفاعلين، وهو عون أمن وحراسة بالإقامة، حيث اعترف من الوهلة الأولى بتنفيذه لعملية السطو بتواطؤ مع أحد زملائه، وكذا عدد من الطلبة الذين تم القبض عليهم.

وللعلم فقد سبقت محاكمة أفراد العصابة وأدينوا بعقوبات متفاوتة، ما عدا أحد المتهمين الذي ألقي القبض عليه مؤخرا، وتمت إحالته على العدالة لاستئناف الحكم الابتدائي الصادر ضده عن محكمة بئر مراد رايس القاضي بإدانته بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا، وخلال استنطاقه نفى التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا، ليلتمس النائب العام تأييد الحكم الصادر ضده.

... وعصابة سطت على ملابس الطلبة بنفس الإقامة

تعرضت الإقامة الجامعيّة للذكور طالب عبد الرحمن 2 ببن عكنون، لعملية سطو واقتحام من قبل جماعة أشرار استولت على أغراض وملابس الطلبة، بعد تحطيم عدد من أبواب الغرف والنوافذ، بعد التوغل داخل حرم الحي بطريقة غير شرعية من أجل المبيت وتنفيذ مخططها الإجرامي، إلا أن أعوان الأمن والوقاية تمكنوا من القبض على الفاعلين عند وقوع شجار بينهم وبين الطلبة، ويتعلق الأمر بثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و33 سنة ينحدرون من ولاية عين الدفلى، أحدهم مسبوق قضائيا، ليتم اقتيادهم إلى مركز الأمن من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

وقائع القضية تعود إلى تاريخ 27 أكتوبر 2016، إثر بلاغ تلقته مصالح الأمن الحضري الثاني لبن عكنون في حدود الساعة السابعة صباحا، من قبل مدير الإقامة الجامعية للذكور طالب عبد الرحمان 2 ببن عكنون، بخصوص تعرض غرف الطلبة للاقتحام من قبل 3 غرباء مع التحطيم والسرقة، والذين تم ضبطهم من قبل أعوان الأمن والوقاية. وحسبما جاء في تصريحات أحد الضحايا، فإنه في حدود الساعة الخامسة إلا ربع كان بالجناح «أ» الغرفة 13 رفقة زملائه الطلبة، حيث سمع أصواتا غريبة، وعند تقربهم من البناية تفطنوا إلى اختفاء ملابسهم إضافة إلى أحذية ونظارات طبية فضلا عن هاتف نقال، مع رصد تحطيم بابي غرفتين من البناية، ليقع بعدها عراك بين الطلبة والفاعلين، ليتم إخطار أعوان الأمن والوقاية الذين تدخلوا من أجل توقيف الأشخاص، حيث اعترف لهم المدعو «ش.رضوان» أن الهاتف مخبأ بإحكام داخل المرحاض بعدما تمت سرقته من قبل المدعو «ق. نبيل». وبخصوص الملابس، فصرح أنه أخذها بعدما عثر عليها ملقاة على الأرض، نافيا بذلك اقترافه للجرم. من جهته، اعترف المدعو «ق. نبيل» على محضر سماع رسمي بأنه توغل رفقة أصدقائه في الحي الجامعي دون إذن من أعوان الأمن أو استضافتهم من قبل أي طالب، كما توجه «ش.رضوان» إلى البناية المجاورة واستولى على الألبسة والأحذية، ليتم ضبطهم واسترجاع الأغراض ماعدا الهاتف النقال الذي كان بحوزة هذا الأخير.

شاب يتسلل إلى الإقامة الجامعية للبنات «أولاد فايت 3» ويعتدي على طالبة

حاول منحرفون مؤخرا اقتحام الإقامة الجامعيّة للبنات «أولاد فايت 3» بالقوة، باستعمال أسلحة بيضاء ومتاريس من حديد، الأمر الذي أثار حفيظة الطلبة جراء ما يحدث، كما خلف حالة من الهلع وسط طالبات الإقامة، بعد أن تمكن أحد اللصوص من الدخول إلى الإقامة والاعتداء على طالبة بالضرب وسلبها هاتفها النقال، بسبب وجود جدار غير مكتمل، مما سهّل على اللصوص التوغل في الإقامة، وقلة أعوان الأمن الذين يحرسون إقامة كبيرة مثل أولاد فايت 3. وجدير بالذكر أن الطالبات تشتكين من الوضعية الكارثية للإقامة، لاسيما من الجانب الأمني، متهمات أعوان الأمن بعدم أداء مهامهم وتواطؤهم مع منحرفين في الخارج، مما يؤدي إلى تهديد الطالبات وسط سكوت تام من طرف الوصاية.

من إعداد: إيمان فوري