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وقعوا ضحايا تحايل أصحاب وكالات وهمية

جزائريـــــون يحجّـــــون إلــــى مكاتـــــب سياحــــة وأسفـــــار عوضـــــا عـــــن البقـــــاع المقدســـــــة

  09 سبتمبر 2017 - 19:46   قرئ 60 مرة   0 تعليق   قضية اليوم
جزائريـــــون يحجّـــــون إلــــى مكاتـــــب سياحــــة وأسفـــــار عوضـــــا عـــــن البقـــــاع المقدســـــــة

تعددت أوجه النصب وتنوعت طرق المحتالين للإيقاع بضحاياهم، وكانت من بين تلك الطرق التي سلكها سماسرة الحج النصب على الحجاج بمجرد اقتراب موسم الحج، حيث ترصدوا ضحاياهم الراغبين في إكمال الركن الخامس للإسلام، بعدما انتحلوا صفات أصحاب وكالات سفر وهمية، وسلبوا منهم مبالغ مالية متفاوتة مقابل إيهامهم بمنحهم جوازات السفر والتأشيرات، غير أن حلم هؤلاء يتبخر بعد تفطنهم أنهم وقعوا في شباك نصّابين.  أوقعت مصالح الأمن بالعاصمة، مؤخرا، بالعديد من سماسرة الحج الذين نصبوا على الحجاج بعد الشكاوى التي تلقتها من قبل هؤلاء، حيث اتخذ المحتالون من موسم الحج تجارة لجني مبالغ مالية معتبرة والتلاعب بالحجاج المتشوقين لزيارة البقاع المقدسة، وأضحت ظاهرة الاتجار في تأشيرات الحج منتشرة بشكل ملفت للنظر، مما جعل الأخصائيّين يدقون ناقوس الخطر. 

الأمن يوقع بنصّابة احتالت على عشرات الحجاج وسلبت كل ضحية 66 مليون سنتيم 

أوقفت فصيلة المساس بالممتلكات بالفرقة الجنائية للمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية، مؤخرا، مشتبها فيها قامت بانتحال صفة، واحتالت على عشرات من الحجاج أوهمتهم بالحصول على تأشيرة المجاملة للسفر إلى البقاع المقدسة لتأدية فريضة الحج مقابل مبالغ مالية، بعد تقديم نفسها على أنها صاحبة وكالة سفر. انطلقت أطوار القضية الحالية بعد وقوع ثلاثة مواطنين ضحايا امرأة تقدمت إليهم قرب مقر وزارة الشؤون الخارجية، أين عرضت عليهم المساعدة للحصول على تأشيرة المجاملة للسفر إلى البقاع المقدسة لتأدية فريضة الحج، مقابل مبلغ مالي يقدر بـ 66 مليون سنتيم، وبعد قبولهم عرضها طلبت منهم أن يسلموا لها جوازات سفرهم، وبعد مرور أيام قامت بالاتصال بهم وسلمتهم تذاكر محجوزة مؤقتة وغير مدفوعة الثمن، موهمة إياهم أنها تذاكر سفرهم إلى البقاع المقدسة، وقامت بإيصالهم إلى مطار هواري بومدين على متن سيارة أجرة، وبقاعة الانتظار بالمطار اغتنمت فرصة غياب الرجلين، وحينها تقدمت من زوجة أحد الضحايا وسلمتها جوازات السفر على أن تعود إليهم فور جلبها للعملة الصعبة، ومنذ تلك اللحظة غابت عن أنظارهم، ورغم اتصالهم هاتفيا بها عدة مرات لم يتلقوا أي رد منها، وبعد مباشرة التحقيقات تمكن محققو الفصيلة من الوصول إلى معطيات وقرائن من خلالها تم تحديد هوية المشتبه فيها، بعد تفحص للكاميرات المنصبة على مستوى أحد وكالات السياحة والأسفار بالعاصمة، حيث تم رصد المشتبه فيها على متن سيارة أجرة، ليتم تحديد هوية سائق الأجرة الذي صرح أن المشتبه فيها زبونة لديه، وبعد وضع خطة محكمة من قبل عناصر الفرقة الجنائية تم إيقافها على مستوى أحد مفترق طرقات العاصمة على متن سيارة الأجرة نفسها، وبعد التحقيق معها اعترفت بالفعل المنسوب إليها، كما اعترفت أنها أوقعت بضحايا آخرين، وبعد تفتيش منزلها تم استرجاع عدة جوازات سفر، بطاقات الإقامة، شهادات الميلاد، استمارات طلب تأشيرة الحج، وصل بالدفع لمبلغ مالي خاصة بالضحايا، وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيها على وكيل الجمهورية المختص إقليميا، الذي أمر بإيداعها رهن الحبس المؤقت. 

توقيف محتال نصب على حجاج بعد إيهامهم بمنحهم جوازات سفر الحج  

قضية مماثلة عالجتها مصالح أمن الدائرة الإدارية لحسين داي، كان بطلها محتال آخر انتحل صفة إطار سام في الدولة ونصب على حاج، بعد أن سلب منه مبلغا ماليا قدره 91 مليون سنتيم، بعد إيهامه بأنه سيجلب له جواز سفر خاص بالحج. النصاب كان يدعي أنه إطار سام في الدولة، حيث وعد ضحيته القادم من إحدى الولايات الداخلية بأنه سيجلب له جواز سفر خاص بالحج لوالدته، وضرب له موعدا قرب إحدى السفارات، بعد أن طلب منه المشتبه فيه إحضار بعض الوثائق الإدارية متمثلة في جواز سفر وصورة طبق الأصل لحوالات بريدية مدفوعة، حينها دخل المشتبه فيه إلى السفارة واتصل بالضحية موهما إياه أنه استكمل جميع الإجراءات القانونية، ليعود إلى الضحية الذي سلمه مبلغ 86 مليون سنتيم، قبل أن يتوجهوا بعد ذلك إلى الجزائر الوسطى، أين دخل المتهم إلى إحدى العمارات من باب وخرج من باب آخر دون علم الضحية، الذي وبعد طول انتظار تفطن إلى أن المشتبه فيه نصب عليه، ليتوجه إثرها إلى مقر الأمن الحضري وأودع شكوى ضده، لتنطلق التحريات في القضية، بعد أن تم الاستماع إلى تصريحات الضحية، لتتم مساءلته عن الرقم الذي كان يستعمله المشتبه فيه الذي تبين بعد استغلال المعطيات المتاحة، أن الشريحة مستعملة من قبل عدة أشخاص أن المشتبه فيه يستعمل شرائح مسجلة بأسماء عائلته وأفراد آخرين مجهولين، وبمتابعة التحريات تم تحديد هويته، حيث تبين أنه مسبوق قضائيا وتم توقيفه بأحد المراكز التجارية وبحوزته أربع جوازات سفر ترجع لضحايا آخرين، وعند مواجهته بالتهم المنسوبة إليه، اعترف بأنه سلب من الضحية مبلغ 91 مليون سنتيم، وباستكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، الذي أمر بإيداعه في المؤسسة العقابية. 

نصّاب يحتال على حاج ووالدته وعدهما بمنحهما جوازات الحج 

وقع حاج ووالدته ضحية نصب ثلاثيني أوهمهما بأن شقيقه عسكري وبإمكانه مساعدتهما للحصول على جواز سفر الحج، بعد تعرفه على الضحية بتاريخ الوقائع والذي أخطره بأنه سيوفر له جواز سفر الحج الخاص به وبوالدته، وطلب منه أن يسلّمه مقابل ذلك مبلغ 18 مليون سنتيم، وبعد حصوله على المال أصبح المتهم لا يرّد على اتصالات الضحيّة، ليكتشف الضحية الأخير أنه وقع ضحية نصب واحتيال، ومن أجل ذلك توجه إلى مركز الأمن وقيّد شكوى ضد المتهم عن تهمة النصب والاحتيال، وبأمر من وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد أودع رهن الحبس المؤقت، وخلال مثوله أمام هيئة المحكمة لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده الذي أدانه بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، صرح خلال جلسة محاكمته أن شقيقه فعلا عسكري وطلب منه أن يساعد الضحية ووالدته، مضيفا أنه لم يستلم أي مبلغ مالي منه، لتتم إدانته فيما بعد بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 50 ألف دينار. 

إعداد: إيمان فوري 

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