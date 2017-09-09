يزوّرون بطاقات مهنية ويرتدون بزات عسكرية ويتنقلون بسيارات فاخرة

محتالون يدّعون أنهم إطارات بالجيش للإيقاع بضحاياهم

بهويّة ضُباط سامين بالجيش تمكن العديد من النصابين المحترفين من الإيقاع بالضحايا في شباكهم وسلبهم أموالا طائلة بالملايين، مقابل إيهامهم بمساعدتهم في تحقيق أهدافهم التي سعو إليها مند زمن طويل دون جدوى، مثل الحصول على سكن بمختلف صيغه أو استخراج وثائق هامة من إدارات عمومية.

تعود هؤلاء النصابون على استعمال بطاقات مهنية عسكرية مزورة وحتى بزات نظامية لتأكيد منصبهم الحساس، بغرض كسب ثقة ضحاياهم الذين لم يترددوا في منحهم مبالغ مالية معتبرة جمعوها طيلة سنوات، لتكون مكسبا سهلا لعديمي الضمير الذين استولوا عليها واختفوا في لمح البصر تاركين إياهم يتكبدون خسارتهم، ولأنّهم لم يجدوا مخرجا من مصيبتهم لجؤوا إلى العدالة لاسترجاع حقوقهم، وهي قضايا تطرح باستمرار أمام المحاكم الجزائرية.

كهل ينتحل صفة عقيد سابق بالجيش طيلة 25 سنة للنصب على الضحايا

انتحل كهل هوية عقيد بالجيش منذ سنوات التسعينات وأوهم من حوله بذلك، من خلال ارتدائه بزة نظامية وتجوله بها، بغرض النصب على ضحاياه وتمكن من الإيقاع بمؤسسات حكومية وعسكرية، وحتى زوجته خدعها طيلة 6 سنوات وأوهمها أنه كولونيل بالجيش دون أن يكتشف أمره. تم كشف المتهم وتوقيفه من قبل فرقة الأبحاث التابعة لكتيبة الدرك الوطني لبئر مراد رايس، عقب ورود معلومات بخصوص وجود شخص منتحل هوية ضابط سام في صفوف الجيش الوطني يتنقل بالزي الرسمي للجيش وبسيارات فاخرة ويقوم بإيهام ضحاياه بأنه إطار سام في الدولة وبإمكانه التدخل لقضاء حاجياتهم بالوساطة مقابل مبالغ مالية، وبعد ترصد تحركاته تم التوصل إليه وتوقيفه بحاجز أمني، وخلال تفتيش وثائقه بمحض الصدفة، قدم نفسه على أساس أنه عقيد، وبعد ورود شكوك إلى مصالح الدرك تم فتح تحقيقات حول الضابط، حيث أخبرتهم مصالح الجيش أن الضابط الحقيقي تقاعد ولم يصل إلى رتبة عقيد، وبتفتيش مسكنه بحي الصنوبر البحري تمكنّت المصالح ذاتها من حجز كمية معتبرة من الألبسة ووثائق عسكريّة كانت بحوزته، كما تم حجز سيارتين رباعيتي الدفع مزودتين بمنبهات وأضواء الشرطة كان يستعملها المشتبه فيه في مختلف تنقلاته حتى لا يكون محل شبهة، ليتم إثر ذلك إلقاء القبض عليه وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بتاريخ 19 مارس 2017 مع إيداعه الحبس المؤقت، قبل إحالته على المحكمة التي أدانته بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع تعويض قدره مليون دينار لصالح العسكري المتقاعد الذي انتحل هويته عن تهم التزوير واستعمال المزور، النصب والاحتيال، انتحال صفة والتجول ببزة نظامية بصفة غير قانونية والسرقة، وهو الحكم الذي استأنفه أمام الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة، حيث مثل المتهم من جديد أمام المحكمة واعترف بالتهمة المنسوبة إليه.

تاجر يدّعي أنه عقيد بالأمن العسكري وينصب على الحجاج