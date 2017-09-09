يزوّرون بطاقات مهنية ويرتدون بزات عسكرية ويتنقلون بسيارات فاخرة
محتالون يدّعون أنهم إطارات بالجيش للإيقاع بضحاياهم
بهويّة ضُباط سامين بالجيش تمكن العديد من النصابين المحترفين من الإيقاع بالضحايا في شباكهم وسلبهم أموالا طائلة بالملايين، مقابل إيهامهم بمساعدتهم في تحقيق أهدافهم التي سعو إليها مند زمن طويل دون جدوى، مثل الحصول على سكن بمختلف صيغه أو استخراج وثائق هامة من إدارات عمومية.
تعود هؤلاء النصابون على استعمال بطاقات مهنية عسكرية مزورة وحتى بزات نظامية لتأكيد منصبهم الحساس، بغرض كسب ثقة ضحاياهم الذين لم يترددوا في منحهم مبالغ مالية معتبرة جمعوها طيلة سنوات، لتكون مكسبا سهلا لعديمي الضمير الذين استولوا عليها واختفوا في لمح البصر تاركين إياهم يتكبدون خسارتهم، ولأنّهم لم يجدوا مخرجا من مصيبتهم لجؤوا إلى العدالة لاسترجاع حقوقهم، وهي قضايا تطرح باستمرار أمام المحاكم الجزائرية.
كهل ينتحل صفة عقيد سابق بالجيش طيلة 25 سنة للنصب على الضحايا
انتحل كهل هوية عقيد بالجيش منذ سنوات التسعينات وأوهم من حوله بذلك، من خلال ارتدائه بزة نظامية وتجوله بها، بغرض النصب على ضحاياه وتمكن من الإيقاع بمؤسسات حكومية وعسكرية، وحتى زوجته خدعها طيلة 6 سنوات وأوهمها أنه كولونيل بالجيش دون أن يكتشف أمره.
تم كشف المتهم وتوقيفه من قبل فرقة الأبحاث التابعة لكتيبة الدرك الوطني لبئر مراد رايس، عقب ورود معلومات بخصوص وجود شخص منتحل هوية ضابط سام في صفوف الجيش الوطني يتنقل بالزي الرسمي للجيش وبسيارات فاخرة ويقوم بإيهام ضحاياه بأنه إطار سام في الدولة وبإمكانه التدخل لقضاء حاجياتهم بالوساطة مقابل مبالغ مالية، وبعد ترصد تحركاته تم التوصل إليه وتوقيفه بحاجز أمني، وخلال تفتيش وثائقه بمحض الصدفة، قدم نفسه على أساس أنه عقيد، وبعد ورود شكوك إلى مصالح الدرك تم فتح تحقيقات حول الضابط، حيث أخبرتهم مصالح الجيش أن الضابط الحقيقي تقاعد ولم يصل إلى رتبة عقيد، وبتفتيش مسكنه بحي الصنوبر البحري تمكنّت المصالح ذاتها من حجز كمية معتبرة من الألبسة ووثائق عسكريّة كانت بحوزته، كما تم حجز سيارتين رباعيتي الدفع مزودتين بمنبهات وأضواء الشرطة كان يستعملها المشتبه فيه في مختلف تنقلاته حتى لا يكون محل شبهة، ليتم إثر ذلك إلقاء القبض عليه وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بتاريخ 19 مارس 2017 مع إيداعه الحبس المؤقت، قبل إحالته على المحكمة التي أدانته بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع تعويض قدره مليون دينار لصالح العسكري المتقاعد الذي انتحل هويته عن تهم التزوير واستعمال المزور، النصب والاحتيال، انتحال صفة والتجول ببزة نظامية بصفة غير قانونية والسرقة، وهو الحكم الذي استأنفه أمام الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة، حيث مثل المتهم من جديد أمام المحكمة واعترف بالتهمة المنسوبة إليه.
تاجر يدّعي أنه عقيد بالأمن العسكري وينصب على الحجاج
قضايا أخرى مماثلة كان بطلها تاجر قام بانتحال عدة صفات كوكيل الجمهورية بباب الوادي، عقيد بالأمن العسكري من أجل النصب على الحجاج، مع العلم أنه كان يملك بطاقة إقامة من الدولة بالساحل بسطاوالي، حيث تنقل بتاريخ الوقائع برفقة أحد الضحايا وكان على متن سيارة رباعية الدفع توحي بأنه عقيد، كما أنّه كان يتلقى العديد من الاتصالات وبعد ردّه على المكالمات الهاتفية كان يجيب بعبارات «حضارات، المعلم» وتسلم من الضحية يوم الواقعة جواز سفره، بعد أن أوهمه أنه عقيد بالأمن العسكري، وتوجه برفقته إلى وزارة الدفاع الوطني، وأخبره أنه يعرف العديد من الجنرالات، وطلب من الضحية أن لا يقترب من مبنى وزارة الدفاع كونه ملتح ولا يستطيع الدخول، وخلال جلسة محاكمته بالقطب الجزائي المتخصص لدى محكمة سيدي امحمد فنّد المتهم منذ الوهلة الأولى الوقائع المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، وصرح أنه لم ينتحل أي صفة مع العلم أنه وجهت إليه تهم ثقيلة تنوعت ما بين النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، خيانة الأمانة، اختلاس أموال عمومية.
إطار مزيّف بالجيش يحتال على صاحب مقهى بحسين داي
تعرض صاحب مقهى بحسين داي إلى عملية نصب واحتيال من قبل كهل ادعى أنه إطار سام بالجيش الوطني الشعبي سلبه مبلغا ماليا يفوق الـ 100 مليون سنيتم مقابل مساعدته في الحصول على مسكن اجتماعي.
بموجب شكوى أودعها الضحية أمام مصالح الأمن تم إلقاء القبض على المتهم الذي تمت محاكمته أمام محكمة الحراش عن تهمة تكوين جمعاة أشرار والنصب والاحتيال، وحسب الملف القضائي، فإن المتهم تعرف على الضحية عندما قصد مقهاه الكائن بحسين داي وكان يشتكي من أزمة السكن، فسمعه المتهم الذي تدخل وقدم نفسه على أنه إطار سام بالجيش الوطني الشعبي، مؤكدا له أنّه بإمكانه تقديم يد المساعدة له للحصول على شقة بالعاصمة، وطلب منه تكوين ملف إداري مع إعطائه مبلغا بقيمة 80 ألف دج وبقي على اتصال به، ثم التقيا بالجزائر
العاصمة، وتنقل الضحية على متن سيارة ابن شقيقة المتهم الذي قدمه على أساس أنه سائقه الشخصي، الذي كان يناديه بـ «حضرات»، وهو ما جعل الضحية يثق بالمتهم وسلمه الملف الإداري، ثم توجها إلى مقر الولاية التي دخلها المتهم وبعد مدة زمنية خرج وأخبر الضحية بأن الملف مرفوض وعليه أن يضيف مبلغ 33 ألف دج حتى يقبل ملفه، وهو ما حدث، حيث قدم له الضحية في اليوم الموالي المبلغ المطلوب، غير أن المتهم منذ تسلمه المبلغ لم يظهر له أثر، وعندها تفطن الضحية أنه وقع في فخ المتهم فتقدم بشكوى ضده، وبعد التحريات التي قامت بها مصالح الأمن تم التوصل إلى الفاعل الذي تبين أنه كان مغتربا بفرنسا لأكثر من 26 سنة ومسبوقا قضائيا في العديد من القضايا المشابهة المتعلقة بالنصب والاحتيال.
بنّاء ينتحل صفة «كولونيل» بالجيش ويسلب عشرات الضحايا أموالا طائلة
عدد كبير من الأشخاص يستهويهم انتحال صفات هيئات نظامية للإيقاع بالضحايا، ومن بينهم بنّاء انتحل صفة ضابط بالأمن العسكري برتبة عقيد وتمكّن من الإيقاع بعشرات الضحايا، بعد أن أوهمهم بمركزه الحساس، حيث استهواه انتحال صفة ضابط في الأمن العسكري، وهو من كان يحتك بالضباط كونه كان يعمل بنّاء في القطاع العسكري، ولتأكيد منصبه الحساس قام بتزوير بطاقة مهنيّة باسم عقيد بالأمن العسكري بثكنة بن عكنون في العاصمة، ومكنّه ذلك من حبك خطة محكمة ليحتال على عدة هيئات، وتقرب من جمعية تعرف بالمنظمة الجزائرية لحماية السلم، مدعيا وجود تعاونية عقارية مدعومة من طرف جهات سامية في الجيش، وعرض على رئيسها أن ينخرط كعضو في التعاونية الوهمية، بالتواطؤ مع أمين المنظمة الجزائرية لحماية السلم للجزائر العاصمة، وبناء على ذلك تم الإيقاع بعشرات المواطنين الذين دفعوا مئات الملايين على أقساط من أجل الحصول على مسكن وهمي».
من إعداد: إيمان فوري/ حياة سعيدي