أدخلوهم عالم الإدمان طمعا في السيطرة عليهم

مراهقون ضمن عصابات ترويج المخدرات مقابل استهلاك قطع من «الكيف»

خطر كبير يهدد أطفال المدارس ومراهقين استهدفتهم عصابات المخدرات التي لجأت اليوم إلى استغلالهم في عمليات ترويج السموم بعيدا عن الشبهات، مقابل قطعة من «الكيف» أو بضعة أقراص من المؤثرات العقلية من أجل استهلاكها بعد الإدمان عليها. بطرق احتيالية تمكنت عصابات ترويج المخدرات بالعاصمة من الإيقاع بضحايا من فئة المراهقين، تم إدخالهم عالم المخدرات في بادئ الأمر عن طريق الإدمان، عقب منحهم كميات صغيرة من أجل تجريبها لتكون طعما لاستغلالهم في عمليات الترويج دون مقابل مادي لكن مقابل ما يستهلكونه، وهو ما يوفر لهذه العصابات أرباحا طائلة بعيدا عن الأنظار والشبهات لتحقيق مبتغاها في إغراق العاصمة بالسموم، وهو خطر دق ناقوسه خبراء الاجتماع لحماية هذه الفئة والمجتمع ككل.

توقيف فرد من عصابة تستغل القصّر لترويج المؤثرات العقلية بالحراش

تمكنت مصالح الأمن من توقيف شاب في العقد الثاني من العمر وهو أحد أفراد عصابة مخدرات تنشط على مستوى منطقة الحراش، استغلت أحداثا لا تتعدى أعمارهم 17 سنة، من بينهم تلاميذ، لترويج أقراص مهلوسة من نوع «بريغبالين»، وقد تم كشف أمرهم عقب ضبط مراهق متلبسا وبحوزته خمسة أمشاط قام بإخفائها بإحكام في ملابسه الداخلية، تسلمها من المدعو «ب، بشير» الذي وجهت له تهمة بيع مواد صيدلانية دون رخصة وتحريض قاصر على فساد الأخلاق. وحسبما ذكر في الملف القضائي، فإن توقيف المتهم المدعو «ب، بشير» تم بناء على معلومات بلغت مصالح الأمن بخصوص نشاطه في مجال ترويج المؤثرات العقلية. واستغلالا للمعلومة، باشرت ذات المصالح تحرياتها وتمكنت من توقيف قاصر ضبطت بحوزته أثناء تفتيشه خمسة أمشاط من دواء «بريغابلين»، وهو نوع من المهلوسات يعرف بين مستهلكيه بـ «الصاروخ»، وقد عثر عليها مخبأة بإحكام في ملابسه الداخلية. وأثناء استجواب هذا الأخير صرح أنها لا تخصه وأنها تعود إلى شخص يدعى «ب، بشير» الذي رافقه بتاريخ الوقائع على متن سيارة من نوع «ماروتي» للالتقاء بشخص كان على متن سيارة بيجو 206 الذي باعه 6 أمشاط من «البريغابلين»، سلم له خمسة أمشاط بغرض ترويجها مقابل 500 دج للقرص الواحد، والتي ضبطتها مصالح الأمن بحوزته. وإثر ذلك، تم استدعاء المدعو «ب، بشير» لسماع أقواله، وتم تقديمه فيما بعد أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش الذي وجه له تهمة بيع مواد صيدلانية وتحريض قاصر على فساد الأخلاق وتم إيداعه الحبس المؤقت، وبعد مثوله أمام قاضي الجلسة للمحاكمة بمحكمة الحراش، نفى الوقائع المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أنه لا تربطه أية علاقة بترويج المؤثرات العقلية وكذا بالقاصر الذي يعرفه معرفة سطحية، ليلتمس في حقهم ممثل الحق العام عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا.

شخصان يستغلان القصر في ترويج المخدرات مقابل منحهم كميات لاستهلاكها

أوقفت مصالح الشرطة القضائية ببئر خادم شابا يبلغ من العمر 19 سنة لتورطه في ترويج وتجارة المخدرات بكل من بئر خادم وبئر مراد رايس، وضبط متلبسا وبحوزته 10 أقراص من المؤثرات العقلية من نوع «كريستال» و21 قرص «بريغابالين» المعروف بين مستهلكيه بـ «الصاروخ»، بالإضافة إلى 10 قطع من الكيف المعالج ومبلغ مالي يقدر بـ 9900 دج، كما عثر بمسكنه أثناء تفتيشه بموجب إذن قضائي على 140 قرص مهلوس آخر من نوع «بريغابالين» وعلب فارغة لذات الأقراص. تم إلقاء القبض على المشتبه فيه من قبل مصالح أمن بئر خادم عقب تلقيها معلومات بتاريخ 6 جوان 2017 بخصوص شاب يبلغ من العمر 19 سنة يقوم بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بالمنطقة، وإثر ذلك قامت ذات المصالح بترصد تحركات هذا الأخير مما أسفر عن توقيفه في حالة تلبس، وأثناء التحقيق معه من قبل عناصر الضبطية القضائية، اعترف بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية التي كان يقتنيها من عند شخصين يقيمان بإقليم بلدية بئر خادم بغرض إعادة بيعها، مشيرا إلى أنه باشر هذا النشاط منذ فترة طويلة بعدما عرض عليه هذان الشخصان المتاجرة في المهلوسات مقابل منحه الكيف المعالج دون مقابل مالي. وقد مثل المتهم أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة أمس، لاستئناف الحكم الابتدائي الصادر ضده عن محكمة بئر مراد رايس، والتمس في حقه ممثل النيابة العامة عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا.

توقيف قاصرين ينشطان ضمن عصابة استغلتهما لترويج السموم

توصلت مصالح الشرطة القضائية لمقاطعة الدار البيضاء بعد عملية إحباط محاولة أفراد عصابة تهريب سيارة تحوي كمية معتبرة من المؤثرات العقلية إلى أنها تستغل القصر في عمليات الترويج، حيث أوقفت اثنين منهم الأسبوع المنصرم رفقة 15 مروجا تمت مطاردتهم بمنطقة باب الزوار من قبل أعوان الشرطة الذين تعرضوا إلى اعتداء بواسطة شماريخ وصاعق كهربائي بقرب من جامعة هواري بومدين، بعدما تعمّد المروجون عرقلة ذات المصالح عن أداء مهامها للتمكن من تهريب مركبة سياحية كانت تحتوى على كمية معتبرة من أقراص «البريغابلين» المعروفة «بالصاروخ» وسط المدمنين، وهو ما أدى إلى إصابة 4 أعوان من عناصر الضبطية القضائية بجروح متفاوتة الخطورة. حسب الملف القضائي فإن وقائع القضية تعود إلى تاريخ 11 سبتمبر الجاري عندما تلقت مصالح الشرطة للدار البيضاء مكالمة هاتفية من شخص أخطرها بوجود أشخاص بحوزتهم 3 صناديق من الأقراص المهلوسة يقومون بترويجها في ضواحي منطقة باب الزوار. واستغلالا للمعلومات التي تلقتها عناصر الأمن، تنقلت إلى المكان لترصد المشتبه فيهم قرب جامعة هواري بومدين، وإثر كشف أمر العصابة ومحاولة توقيفهم، تعرض الأعوان إلى اعتداء عنيف بالشماريخ، حتى يتمكن باقي أفراد العصابة من تهريب السيارة التي نقلوا على متنها كمية معتبرة من المؤثرات العقلية، وتتمثل في 3 صناديق تضم 144 علبة، أي ما يقدر بنحو 5 آلاف قرص، ثم تغييرها بمركبة أخرى. وبعد مطاردتهم من قبل عناصر الشرطة تعرضت السيارة إلى حادث مرور، وتم إثر ذلك إلقاء القبض على المجرمين وإيداع 10 منهم رهن الحبس المؤقت، فيما وضع الباقون تحت الرقابة القضائية بعدما وجهت لهم تهم عديدة، تنوعت بين بيع مواد صيدلانية بطريقة غير شرعية، والتعدي بالعنف على رجال القوة العمومية، وكذا جنحة العصيان المدني لأوامر الشرطة. وتبين من خلال التحريات أن هذه العصابة الخطيرة كانت تستهدف أطفالا قصر بغرض ترويج المهلوسات مقابل حصولهم على ما يستهلكونه من مخدرات أو من أجل مبالغ مالية زهيدة.

إعداد: حياة سعيدي/ فوري إيمان