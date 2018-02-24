جلبوا أجهزة حسّاسة من الخارج من كاميرات تجسّس ومسدسّات كهربائية لترويجها عبر الموقع

عصابــــات تستغــــل واد كنيـــس لعــــرض أسلحـــة محظـــورة ونشـــر إعلانـــات كاذبـــة لبيـــع السيـــارات

استغلت عصابات محترفة الموقع الإلكتروني واد كنيس من أجل عرض بضائع محظورة للبيع، ككاميرات تجسس، أجهزة بلوتوث، مسدسّات كهربائية تازير ، قارورات غاز مسيلة للدموع، وانتهجوا هذه الطريقة خوفا من الإيقاع بهم من قبل عناصر الشرطة، لأنهم على علم بأن تلك الأغراض ممنوعة قانونا ومصنفة ضمن الأسلحة المحظورة، إلى جانب نشرهم إعلانات كاذبة عبر الموقع متعلقة ببيع واشتراء السيارات، لاصطياد أكبر عدد ممكن من الضحايا من أجل الإيقاع بهم والنصب عليهم في صفقات بيع وهمية.

انتهج المحتالون طريقة جديدة في عمليات النصب والاحتيال، حيث أصبحت مواقع الإنترنت خاصة الإشهارية منها ملاذا لهم، بعد استغلالها في تنفيذ خططهم، من خلال نشر إعلانات كاذبة أو وهمية لبيع قطع أراض وعقارات، أو سلع مسروقة للبيع، بغية جلب الزبائن والنصب عليهم، ولنا من المحاكم عينة عن هذه القضايا.

جامعيون عرضوا كاميرات تجسس للبيع عبر موقع واد كنيس

حجزت مصالح الشرطة القضائيّة المكلفة بمكافحة الجرائم المتصلة بالإعلام والاتصال 4 آلات تحكم عن بعد، خاصة بكاميرات تجسس وكاميرا أخرى على شكل زر قميص باللغة الصينية والإنجليزية وأقلام ونظارة مع سماعة أذن بلوتوث مجهزة بكاميرات، عرضت للبيع عبر موقع واد كنيس ، وبعد التحقيقات التي باشرتها ذات المصالح تم التوصل إلى تورط ثلاثة طلبة جامعيين في القضية، إلى جانب متهم رابع وهو مغترب مقيم بإنجلترا، وجهت لهم تهمة استيراد بضاعة محظورة ومخالفة المراسيم والقوانين. التحريات التي باشرتها مصالح الضبطيّة القضائيّة شملت في أولى مراحل التحقيق أكثر من 20 شخصا من مختلف ولايات الوطن، تمت متابعتهم قضائيا حسب الاختصاص المحلي للمحكمة، بعد الإعلان الذي نشر عبر موقع واد كنيس سنة 2015، وتمثل في عمليات بيع سلع مجهزة بكاميرات مراقبة سبق أن اقتناها بعض المتهمين وهم طلبة جامعيون من المتهم الرابع المقيم بإنجلترا وهو ابن حيهم. وخلال استجواب المتهم الأول الذي قام بعرض ثلاثة أقلام مجهزة بكاميرات، صرح بأنّه اقتناها من المغترب بمبلغ 5 آلاف دينار للقلم الواحد، ليقوم بإعادة بيعه على موقع واد كنيس بمبلغ 10 آلاف دينار، أما المتهم الثاني فأكد أنه عرض للبيع سماعة أذن بلوتوث بمبلغ 15 ألف دينار دون علمه أن ما قام به ممنوع. من جهته، أوضح المتهم الثالث لهيئة المحكمة أنه متعود على اقتناء بعض الأغراض من موقع واد كنيس ، مشيرا إلى أنه عرض في نفس الموقع للبيع نظارتين مزودتين بكاميرات مراقبة وكاميرا على شكل زر قميص بمبلغ يزيد عن 10 آلاف دينار.

شاب عرض مسدّسات كهربائيّة تازير للبيع على واد كنيس

أوقفت مصالح الدرك الوطني تاجرا في العقد الثالث من العمر، ضبط بحوزته 26 مسدّسا كهربائيا (تازير)، بالإضافة إلى قارورات غاز مسيلة للدموع، حين كان متجها نحو برج منايل رفقة ثلاثة أشخاص آخرين، أحدهم سائق المركبة التي كانوا على متنها إضافة إلى تاجرين. وتم التوصل إلى المتهم من خلال الإعلان الذي وضعه على الموقع الإلكتروني واد كنيس لترويج المسدّسات الكهربائيّة، حيث تم إيداعه الحبس أمس بأمر من قاضي الجلسة بمحكمة الحراش التي مثل أمامها بموجب إجراءات المثول الفوري عن تهمة الحيازة والمتاجرة بأسلحة محظورة.

وخلال محاكمة المتهم، صرح بأنه تاجر ملابس داخليّة وأنه كان بصدد بيع المسدّسات الكهربائيّة تازير التي لم يتمكن من ترويجها، لذلك وضع إعلانا لها على موقع واد كنيس دون علمه بأنها ممنوعة، بعدما أكدت له قاضي الجلسة أنها تعد من الأسلحة المحظورة، وأن بيعها يشجع على الإجرام والسرقة باعتبارها أداة يستعملها المُجرمون لارتكاب جرائمهم. من جهته، أوضح دفاع المتهم أنّ مسدس التازير المضبوط بحوزة مُوكله ليس نفس الذي يستعمله رجال الأمن وأنه مختلف تماما ولا يضر ولا يقتل، مبرزا أن موكله لسذاجته وعدم علمه بأنّها ممنُوعة قام بعرضها على موقع واد كنيس لترويجها.

عصابة إجرامية تنشر إعلانات كاذبة لبيع السيارات عبر الموقع

تمكنّت مصالح الأمن بالعاصمة مؤخرا، من تفكيك شبكة إجرامية تستهدف رواد موقع واد كنيس ، من خلال نشرها إعلانات كاذبة تخص بيع واشتراء السيارات وتقليد المفاتيح، بغية الإيقاع بضحاياهم البالغ عددهم 6 أشخاص، حيث تم القبض على ثلاثة متهمين فيما بقي الرابع في حال فرار.

قضيّة الحال تفجرت بعد ورود معلومات إلى مصالح الضبطية القضائية شهر جويلية الماضي، مفادها وجود مجموعة من الأشخاص يقومون بنشاطات مشبوهة متعلقة بعمليات ببيع واشتراء سيارات عبر موقع واد كنيس ، وإثر ذلك فتحت ذات المصالح تحقيقات معمقة في القضية تبين من خلالها أن المشتبه بهم تتراوح أعمارهم بين 21 و30 سنة، وعددهم أربعة، منهم متهم قام بوضع إعلان لبيع شاحنته بغية اصطياد ضحايا، إلى جانب قيامهم بإلصاق أوراق للبيع عبر الشاحنة، وقد وقع ضحيته نحو ستة أشخاص. وبعد التحريات تم توقيف اثنين من عناصرها في عقدهما الثاني وحجز سيارتين مسروقتين، كانا يستخدمان موقع عرض إعلانات البيع واد كنيس للإيقاع بضحاياهما فضلا عن استغلالهم لبيع مركبات، إلى جانب توقيف المتهم الثالث، فيما لم تتمكن ذات المصالح من الوصول إلى المتهم الرابع الذي بقي في حال فرار.

وصاحبة وكالة لكراء سيارات تتعرض لسرقة مركبة عبر نفس الموقع

تعرضت صاحبة وكالة لكراء السيارات بالعاصمة إلى سرقة مركبة من نوع سامبول ، من قبل أحد الزبائن، حيث اتصل بها يوم الوقائع بعدما شاهد الإعلان على موقع واد كنيس ، وبعد تسلم المتهم للسيارة لاذ بالفرار، مما جعل الضحية تتوجه مباشرة إلى مركز الأمن للتبليغ عن القضية.

وقائع القضية -حسبما أدلت به الضحية في جلسة المحاكمة- تعود لتاريخ 23 نوفمبر من سنة 2016، حين قامت بوضع إعلانات على موقع واد كنيس من أجل تأجير سيارات الوكالة، وبعد فترة من ذلك تلقت اتصالا من قبل المتهم المتغيب عن الجلسة، من أجل استئجار سيارة من نوع سامبول ، حيث توجه هذا الأخير إلى وكالة الضحية التي أعدت له عقد الإيجار، وبعد تسلمه المركبة وتجاوزه مدة الإيجار المحددة في العقد المبرم بينه وبين صاحبة الوكالة، قامت الأخيرة بالاتصال به للاستفسار عن الأمر لكن دون جدوى، لتكتشف بعدها أنها وقعت ضحية سرقة، وإثر ذلك توجهت مباشرة إلى مركز الأمن وأودعت شكوى ضد المتهم الذي لم يتم التوصل إليه إلى حد الساعة. وخلال جلسة المحاكمة، صرحت الضحية بأنها تلقت اتصالا من قبل الفاعل الذي كان يريد استئجار سيارة من نوع سامبول ، لتقوم بعد ذلك بتحضير عقد الإيجار الذي قدمت نسخة عنه إلى هيئة المحكمة، مضيفة أن المتهم استولى على السيارة منذ أكثر من عام، طالبة من قاضي الجلسة تعويضا قدره 200 مليون سنتيم، ليلتمس ممثل الحق العام عقوبة الحبس النافذ ضد المتهم.

بنّاء استولى على مسروقات قيمتها مليار وعرضها للبيع

عرض بناء عبر الموقع الإلكتروني واد كنيس مسروقات للبيع، متمثلة في أثاث منزلي وعتاد رياضي، بقيمة مليار سنتيم، بعدما استولى عليها من مسكن رب عمله، حين كان يقوم بأشغال ترميم بالشقة، حيث استغل المتهم فرصة وجوده بالمكان وقام بسرقة الأغراض التي عرضها للبيع عبر موقع واد كنيس ، مبررا فعلته بتماطل رب عمله في منحه راتبه الشهري. وبعد اكتشاف الضحيّة أمر السرقة قام بالتوجه إلى مركز الأمن ورسم شكوى عن الواقعة. وخلال التحقيقات، صرح أحد الشهود بأنه شاهد المتهم وهو يسرق طاولتين وكراسيهما، ولما استفسر عنهما أخبره بأنه بصدد بيعهما لأنه لم يمنحه أجرته، وعلى هذا الأساس تم توجيه أصابع الاتهام للمتهم الموجود رهن الحبس، لكنه خلال جلسة المحاكمة أنكر الجرم المنسوب إليه، وأكد أن القضيّة لفقت له من قبل الضحيّة الذي علم بأمر تركه للعمل، ملتمسا البراءة.

عصابة تستغل الموقع وتنشر إعلانا وهميا لبيع قطعة أرض

وقع صاحب وكالة لتأجير السيارات وطبيب ضحية نصب واحتيال من طرف عصابة تتكون من خمسة شبان بطالين من العاصمة، قاموا بوضع إعلان وهمي على الموقع الإلكتروني واد كنيس ، الذي استغلوه لبيع قطعة أرضية، صاحبها يقيم خارج التراب الوطني منذ سنوات، وتقدر مساحتها بـ200 متر، تقع على مستوى بلدية جسر قسنطينة، فيما تبلغ قيمتها المالية 01 مليار و400 مليون سنتيم.

ومن أجل الإيقاع بالضحايا قاموا باستخراج وثائق مزورة للقطعة الأرضية، وبعد الإعلان الوهمي الذي وضعوه على الموقع، تلقوا اتصالا من طبيب من العاصمة يبحث عن قطعة أرض لبناء مسكن، وعندها ضرب له المتهم موعدا بعين النعجة، أين عرفه على صاحب الأرض الوهمية وهو المتهم المدعو م، س ، واتفقوا على مبلغ مليار و200 مليون سنتيم، ولإتمام صفقة البيع استعجل المتهمون الضحية لإتمام الإجراءات، بحجة أن صاحب القطعة الأرضية سيعود إلى إنجلترا، لكن لسوء الحظ لم يحققوا مبتغاهم لأن الضحية اكتشف تزوير الوثائق عندما قصد بلدية جسر قسنطينة، حيث أكد له رئيس مصلحة العمران أن الوثائق غير صحيحة، وبعدما أبلغ المتهمين بذلك الذين حاولوا مرة أخرى الإيقاع به، حيث أكدوا له أن مسؤولا كبيرا في البلدية هو من سيحضر له الوثائق الأصلية الصحيحة من أرشيف البلدية، وفعلا تم ذلك، إلا أن الضحية تأكد مجددا بأن الوثائق مزورة، وهو ما جعله يتراجع عن إجراء الصفقة، واكتشف أنهم مجرد محتالين حاولوا النصب عليه ولم ينجحوا في ذلك.

النصّاب يستغل حاجة الضحية ويستعمل طرقا تدليسية للإيقاع به

عرفت قضايا النصب والاحتيال تزايد مستمرا، وأصبحت هذه الملفات تطرح يوميا أمام القضاء، وتتعلق هذه الجريمة حسب المادة 372 من قانون العقوبات بـ كل من استعمل أسماء أو صفات كاذبة أو استخدم وسائل احتيالية بهدف الإيهام بوجود نشاط وهمي أو سلطة أو إئتمان غير حقيقي، أو لإحداث الأمل أو الخوف في النجاح أو وقوع حادث أو أية حادثة أخرى وهمية، ويتلقى مقابل ذلك أموالا من الضحايا دون وجه حق . من جهة أخرى، يستغل المحتال حاجة الضحية لتحقيق هدفا ما، ويستعمل طرقا احتيالية وتدليسية، ويسلبها أموالا طائلة، بعد أن يكون قد أوهمه بمنحه مسكنا، أو قطعة أرض، أو أي شيء آخر كان بحاجة إليه، وبعد استيلاء المحتال على المال يغيب عن الأنظار، ويكتشف الضحية أنه وقع ضحية نصب واحتيال، ويتوجه مباشرة إلى مصالح الأمن لإيداع شكوى ضد المحتال. وعن العقوبة المسلطة ضد المتهمين المتورطين في قضايا النصب والاحتيال، فتتراوح بين عامين وخمس سنوات حبسا نافذا، حسب وقائع القضية وخطورتها.