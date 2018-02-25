بسبب خلاف سابق بينهم

20 سنة سجنا لشابين قتلا صديقهما بـ11 طعنة في العاصمة

سلطت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق شخصين تورطا بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، راح ضحيتها صديقهما الذي أزهقا روحه بسبب خلافات سابقة بينهم.

حسب ما ذكر في جلسة المحاكمة، فإن الضحية اعترض طريق امرأة بشارع الشهداء بالعاصمة وسرق منها قلادتها الذهبية، وعندها تدخل أحد المتهمين وأرجع القلادة لصاحبتها، ما تسبب في وقوع شجار بينهما قام إثره الضحية بالاعتداء على المتهم الذي كان قرر رفع شكوى ضده أمام مصالح الأمن غير أن والدة الضحية تدخلت وطلبت منه عدم الإبلاغ عن ابنها وتسوية الموضوع وديا، إلا أن الضحية واصل استفزازاته المتكررة للجاني الذي فقد السيطرة على تصرفاته ووقع بينهما شجار بتاريخ الواقعة فأحضر سكينا من منزله في حين أحضر الضحية سيفا وأخفاه داخل المظلة وأثناء محاولته اشهاره في وجه الجاني باغته هذا الأخير بطعنة بواسطة سكين، وعندها تدخل المتهم الثاني وهو صديق الضحية المقرب غير أن هذا الأخير قام بدفعه وأسقطه أرضا، وهو ما أثار غضبه فأخذ قارورة زجاجية ووجه له ضربة على مستوى الوجه، وواصل المتهم الأول بطعنه بـ 11 طعنة منها ما أصابت القلب والرئة، حتى تركه جثة هامدة، وبناء على ذلك فتحت مصالح الأمن تحقيقا حول ملابسات الجريمة بعدما أوقف الفاعلان وأحيلا على التحقيق حيث اعترف المتهم الرئيسي أنه كان تحت تأثير الحبوب المهلوسة أثناء ارتكاب الجريمة، وبمثوله أمام المحكمة صرح أنه لم يكن ينوي قتل الضحية وإنما كان في حالة دفاع شرعي عن النفس، بعدما علم أن الضحية كان يخفي سيفا داخل مظلته ليعتدي به عليه، نافيا أن يكون قد تناول حبوبا مهلوسة قبل الجريمة، في حين اعترف المتهم الثاني بما نسب له، مؤكدا أن الخوف هو من دفعه لضرب صديقه على مستوى الوجه ولا علاقة له بباقي الطعنات التي تعرض لها، ولخطورة الواقعة التمس النائب العام عقوبة الإعدام.