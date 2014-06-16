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تورط في مجازر وعمليات عديدة وشارك في حرب أفغانستان

المؤبد لـبأبو الأسود أمير كتيبة الأهوال ورفيق أسامة بن لادن

  26 فيفري 2018 - 21:26   قرئ 51 مرة   0 تعليق   محاكم
المؤبد لـبأبو الأسود أمير كتيبة الأهوال ورفيق أسامة بن لادن

أدانت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة الإرهابي  ق. رابح  أمير كتيبة الأهوال المكنى  أبو الأسود  الذي كان ينشط بمنطقة الشلف وهو أحد المقربين من زعيم  القاعدة  أسامة بن لادن بعقوبة السجن المؤبد بعدما رفض الإدلاء بأي تصريح للمحكمة عن الوقائع المتابع بها المتعلقة بجنايات تكوين والانخراط ضمن جماعة إرهابية مسلحة وتولي القيادة فيها وتخريب أملاك عمومية وحيازة سلاح بدون رخصة والسرقات الموصوفة والخطف مع استعمال التعذيب وتفجير أماكن عمومية.

 

المدعو  ق. رابح  والمكنى  ابو الأسود  هو أحد مرافقي زعيم القاعدة  أسامة بن لادن  والذي يعتبر من أخطر العناصر الإرهابية، بعد أن تورط في عديد من العمليات والمجازر الإرهابية، بعدما انضم إلى تنظيم  الجيا  خلال التسعينات قبل أن ينصب أميرا على كتيبة الأهوال الناشطة بمنطقة الشلف ليصبح فيما بعد من مرافقي زعيم القاعدة أسامة بن لادن، باعتباره شارك في الحرب الأفغانية ضد السوفيات، وكان إلى جانب بن لادن في ساحات القتال، قبل أن يعود إلى الجزائر مطلع الثمانينيات عقب هزيمة السوفيات، حيث انضم إلى جماعة بويعلي الشهيرة، في الثمانينيات ليغادر بعدها أرض الوطن، ويلتقي بأسامة بن لادن مجددا وذلك خلال حرب الخليج الثانية، حيث أسهم في تشكيل جبهة مقاومة للغزو الأمريكي، ومع اندلاع الأزمة الأمنية في الجزائر، وظهور الجماعة الإسلامية المسلحة  الجيا  انخرط في صفوفها وشارك في العديد من العمليات الإرهابية بوسط وغرب البلاد الممتد عبر محور عين الدفلى والمدية وولاية الشلف، ليقرر مع نهاية التسعينيات الانفصال عن  الجيا  والانضمام إلى  كتيبة الأهوال  التي أصبح فيما بعد أحد أمرائها، حيث ضاعف من عدد عملياته الإرهابية أبرزها قيادته لهجوم إرهابي استهدف ثكنة عسكرية بشرشال، ولم ينقطع الاتصال بينه وبين القاعدة إلى غاية الإيقاع به من قبل قوات الجيش في ولاية عين الدفلى سنة 2005، في عملية ناجحة قضت خلالها ذات القوات على 11 إرهابيا من رفقائه، واسترجعت عددا من الأسلحة، من بينها الهبهاب الذي كانوا يستعملونه عند تنفيذ هجوماتهم، وهذا في انتظار ما ستكشفه جلسة المحاكمة غدا من وقائع خطيرة وعمليات إجرامية راح ضحيتها العديد من عناصر الجيش الوطني والمواطنين الأبرياء.

حياة سعيدي

 

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