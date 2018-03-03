عن طريق الإدلاء بإقرارات كاذبة والتلاعب بوثائق الفريضة

نســــاء يستوليـــن علـــى تركــــات أزواجهـــن بعـــد الوفـــاة ويحرمـــن ذوي الحقـــوق

الاستحواذ على نصيب أي وريث بطرق احتيالية يعتبر سرقة

مشاكل عائلية كثيرة تترتب عن الميراث، بسبب طمع وجشع أفرادها، من بينهم زوجات يلجأن في بعض الأحيان إلى التزوير بغرض حرمان أهل زوجها من التركة التي تستولي عليها، وهو ما يخالف الشرع والقانون الذي يعاقب على مثل هذه الأفعال وفقا لنصوص قانونية خاصة سنها المشرع الجزائري.

تمكنت عدة نسوة من الاستحواذ على تركات أزواجهن مباشرة عقب الوفاة، وحرمان أبنائهم وأشقائهم من الميراث، بعد اعتمادهن على طرق احتيالية والإدلاء بإقرارات كاذبة والتزوير في وثائق الفريضة، للحصول على كل ممتلكاتهم وأموالهم، وهو ما اقتادهن إلى أروقة المحاكمة ومتابعتهن قضائيا بموجب شكاوى من الضحايا.

سيّدة تحرم ربيبتها من الميراث بعد الاستيلاء عليه

هي سيّدة في العقد الرابع من العمر استولت على أموال زوجها الذي كان متزوجا بـ 3 نساء، وحرمت ربيبتها من أموال والدها عن طريق الاحتيال، وهو ما دفعها إلى متابعتها قضائيا بتهمة الإدلاء بإقرارات كاذبة، على خلفية استخراجها الفريضة بعد وفاة زوجها.

تداعيات قضية الحال حسبما أدلت به المتهمة بجلسة المحاكمة بمحكمة سيدي امحمد الأسبوع الماضي، تعود إلى وفاة زوجها سنة 2011، حيث قامت بإعداد الفريضة خلال سنة 2014، واستخرجت مبلغ 500 مليون سنتيم من رصيد زوجها المتوفي من الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بشارع العربي بن مهيدي بالعاصمة، مؤكدة أن تلك المبالغ المالية ملك لها ولأولادها وقد ورثتها بطريقة مشروعة. أما فيما يخص الشاكية، فأوضحت أن زوجها قبل وفاته قدمها لها على أساس أنها ابنة شقيقه وأنه المسؤول عنها، فيما لم تنكر أنها تعرفت عليها منذ زواجها، وكانت تتردد بشكل يومي على مسكنها العائلي، غير أنها لم تكن على علم بأنها ابنة زوجها إلا بعد وفاته، معربة في معرض تصريحاته، أن زوجها كان متزوجا قبلها بـ 3 زيجات، إحداهما من جنسية سويسرية، والأخرى إنجليزية وهي والدة الشاكية في قضية الحال، ولم تكتشف الأمر إلا بعد وفاته. من جهتها، أكدت دفاع المتهمة خلال مرافعتها أن موكلتها قامت بإعداد الفريضة بعد مرور 3 سنوات عن وفاة زوجها، وقامت بالاتصال بربيبتها التي طلبت منها منحها الوثائق بغية تسوية وضعها، إلا أنها أكدت لها أنها لا تملك أي وثيقة، الأمر الذي جعلها تشك بأنها ليست ابنة زوجها حسبما تدعيه، طالبة من هيئة المحكمة التماس البراءة في حقها، لانعدام أي دليل في الملف يدينها بالجرم المنسوب إليها. واستنادا للوقائع المسندة للمتهمة، التمس وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة مالية نافذة ضدها.

أرملة تحرم أبناء زوجها المتوفى من حقهم في الميراث

تمكنت أرملة من حرمان أبناء زوجها المتوفى من الميزاث، مما جعلهم يتابعونها بموجب شكوى أودعوها ضدها أمام مصالح الأمن بتهمة الإدلاء بإقرارات غير صحيحة عمدا، والاستيلاء على أموال التركة، على خلفية إقصائهم من الميراث قبل وفاته. استنادا لما جاء في جلسة المحاكمة، أكد الضحايا أبناء زوج المتهمة أنها قامت بإجراءات تحرير الفريضة الشرعية لتقسيم تركة والدهم المتمثلة في فيلا ببراقي، لكن تم ذكر كل من له حق شرعي وتم إقصاء أسمائهم منها، رغم علمها أن لهم حقا في التركة، حيث تم استخدام فريضة خاطئة أقصي منها الضحايا من أجل قسمة العقار، حيث أكد دفاع الطرف المدني أن ذلك يعد إدلاء غير صحيحا بالإقرارات، وحرم الضحايا من التركة حسبما يقره الشرع، وطالب بقبول تأسس الضحايا كأطراف مدنية مع إلزام المتهمة بدفع مبلغ مليون دينار تعويضا عن الضرر. وأنكرت المتهمة خلال المحاكمة محاولة حرمان أبناء زوجها، وأكدت أنها قامت بتصحيح الفريضة بعد نسيان ذكر أسمائهم للموثق، وتم تصحيحه تلقائيا وطالبت بإفادتها بالبراءة، في حين التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا مع 50 ألف دينار غرامة مالية.

عجوز تحول أموال زوجها إلى حسابها لحظات بعد وفاته

هي عجوز في العقد السابع من العمر، أدانتها محكمة الحراش بعقوبة عام حبسا نافذا عن تهمة الاستيلاء على أموال التركة، بعد تحويلها مبلغ مليار و183 مليون سنتيم من الحساب البنكي لزوجها في نفس يوم وفاته إلى حسابها الشخصي، مستغلة وكالة حررها لها لتسيير أمواله، بغرض حرمان أولاد زوجها الذي كان متزوجا بـ 3 نساء من الميراث، ومن أجل ذلك تقدمت طليقة زوجها وهي أم لـ 7 أبناء بإيداع شكوى مرفقة بادعاء مدني بوكالة من أبنائها، معتبرة أن المتهمة الزوجة الثالثة للمرحوم قد استغلت اللحظات الأخيرة قبل وفاة زوجها الذي كان يعاني من سرطان الرئة لسحب مبلغ 43 مليون سنتيم، إضافة إلى مبلغ آخر يقدر بمليار سنتيم وتحويله إلى حسابها الشخصي، ناهيك عن تحويل مبلغ آخر إلى حسابها البنكي الشخصي الجديد، ويقدر المبلغ بمليار و183 مليون سنتيم في نفس يوم وفاته بتاريخ 19 نوفمبر 2013، وهي الوقائع التي أنكرتها المتهمة التي أكدت أن الأموال التي سحبتها من البنك هي أموالها.

... وأخرى تطرد ربيبها عقب وفاة والده وتستولي على ممتلكاته

هذه الأخيرة لم تتردد عقب وفاة زوجها في اختلاق المشاكل مع ربيبها وزوجته، حيث كانت تعتدي عليها بالضرب من أجل طردهما من فيلا والده الكائنة بالشراقة، واستولت على كل ممتلكات زوجها الثري، من خلال استحواذها على كل الوثائق وعقود الملكية الخاصة بالعقارات والأراضي وكل ممتلكاته التي حاولت أن تورثها لابنها الوحيد الذي استدعته للحضور إلى منزلها كي يسكن معها، وكان هذا الأخير يتحرش بزوجة الضحية، ولما أفصحت عن الأمر قامت العجوز بضربها ضربا مبرحا وطردتها في المنزل بعدما أمرتها بإقناع زوجها بالتنازل عن الميراث. ت