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اعترضوا طريقهم بالسيارة ليلا

عصابة تحاول اختطاف فتاة والاعتداء على أصدقائها وسرقتهم بالعنف

  04 مارس 2018 - 22:01   قرئ 110 مرة   0 تعليق   محاكم
عصابة تحاول اختطاف فتاة والاعتداء على أصدقائها وسرقتهم بالعنف

أوقفت مصالح الأمن عصابة تتكون من ستة أفراد من بينهم فتاة قاموا بالاعتداء باستعمال الأسلحة البيضاء على أربعة أشخاص آخرين كانوا على متن سيارة اعترضوا طريقهم بالعاصمة، وسلبوهم ممتلكاتهم وحاولوا اختطاف فتاة تدعى   ح. ف  كانت مع الضحايا، بعد اقتيادها بالقوة إلى السيارة وإرغامها على الركوب تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض  .

 

حيثيات القضية - حسب ما دار في جلسة المحاكمة بمحكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء - تعود إلى تاريخ خروج المتهمين الستة من بينهم فتاة تدعى  ب.حفيظة  في سهرة ليلية على متن سيارة من نوع  تويوتا  بحيث توجهوا في بداية السهرة إلى لامدراك  أين قاموا بشرب الخمر، ثم توجهوا إلى ساحة 1 ماي ومن ثم إلى الأبيار، وفي حدود الساعة الواحدة ليلا وأثناء وجودهم على مستوى نهج أحمد بوقرة بالعاصمة حاولوا اجتياز سيارة من نوع  كيا  كان على متنها ثلاثة شبان وفتاة، وهو ما أدى إلى وقوع مناوشات كلامية بينهما وعندها قامت سيارة المتهمين باعتراض سيارتهم ونزل منها خمسة أشخاص في حالة سكر ومدججين بالأسلحة البيضاء وقاموا بالاعتداء بالضرب على الضحايا وسلبهم هواتفهم النقالة وأموالهم، فيما قاموا بمحاولة اختطاف الفتاة  ح. ف  التي كانت رفقة الضحايا وعن طريق تهديدها بواسطة سكين قاموا باقتيادها وإرغامها على ركوب السيارة، ولحسن حظها مرت دورية لمصالح الأمن التي تدخلت في الوقت المناسب وحررت الفتاة الضحية وأوقفت المتهمين الستة من بينهم شابة في العقد الثاني عشيقة أحدهم بعدما ضبطت المسروقات بحوزتها، وتم اقتيادهم إلى مركز الشرطة لسماع أقوالهم وإخضاعهم للتحقيق القضائي، بعدما أمر قاضي التحقيق بإيداعهم الحبس المؤقت بعدما وجهت لهم جناية تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب السرقة، استعمال سلاح والتعدي ومحاولة الاختطاف التي مثلوا من أجلها أمام محكمة الجنايات الابتدائية وحاولوا إنكار التهم الموجهة إليهم، وصرحوا أنهم لم يقوموا بالاعتداء على الضحايا أو سرقتهم، وأكدوا أن ما وقع هو مجرد شجار وقع بينهم بسبب مناورة بالطريق حاول خلالها الضحايا تجاور سيارتهم، وهو ما أدى إلى وقوع مناوشات كلامية بينهم، كما نفوا محاولة اختطاف الفتاة التي كانت رفقتهم، بحيث أكد أحدهم أنه فعلا تحدث إليها وسلمها رقم هاتفه لا أكثر، وهو عكس ما أكدته الضحية أثناء سماع أقوالها أين أكدت أن اثنين منهم حاولا إرغامها على ركوب السيارة بعد تهديدها بالأسلحة البيضاء، وعلى أساس هذه الوقائع التمست النيابة العامة إدانة المتهمين الستة بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذة.

حياة سعيدي

 

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