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تشبع بالفكر الجهادي بعد احتكاكه بكوليبالي منفذ اعتداء شارلي إبدو

3 سنوات سجنا لمغترب جزائري حاول الالتحاق بتنظيم داعش بسوريا

  05 مارس 2018 - 20:57   قرئ 68 مرة   0 تعليق   محاكم
3 سنوات سجنا لمغترب جزائري حاول الالتحاق بتنظيم داعش بسوريا

أدانت أمس محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة المدعو  ز.س.م  في العقد الرابع من العمر وهو مقاول جزائري مغترب بفرنسا بعقوبة 3 سنوات سجن نافذ، عن جناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط بالخارج،  بعدما حاول الالتحاق بالتنظيم الإرهابي  داعش  قبل توقيفه من قبل السلطات التركية بإسطنبول والتي قامت بترحيله إلى فرنسا من ثم إلى الجزائر، هذا الأخير كان على علاقة مع أشخاص متطرفين تعرف عليهم بالسجن من بينهم  كوليبالي  منفذ اعتداء  شارلي إبدو ،  عبد المجيد الجزائري و  أبو يوسف .

 

 تم إلقاء القبض على المتهم  ز.س.م  الذي كان يقيم بفرنسا شهر أوت 2015 من قبل قوات الأمن التركية بفندق  غازي  بمدينة اسطنبول التي قصدها بغرض السفر إلى سوريا للالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام  داعش ، بحيث كان على اتصال مع أحد المشتبه بهم المكنى  أبو يوسف  الناشط  بتنظيم  داعش  وحسب ما بينه كشف المكالمات الهاتفية، وقد توصل التحقيق أن المتهم المقيم بفرنسا منذ أن كان عمره 3 سنوات، سافر إلى تركيا رفقة زوجته وبناته الأربع بغرض المرور إلى سوريا عبر الحدود التركية والالتحاق بالتنظيم المسلح  داعش . كشفت التحريات أن السلطات الفرنسية سبق وأن أدانت المتهم بعقوبة 6 سنوات سجن نافذ لاتهامه بالتورط في عملية سطو مسلح على مركز بريد بباريس سنة 2005 وخلال الفترة التي قضاها بالسجن، احتك مع أشخاص متطرفين لهم ميول ومتشبعين بالفكر الجهادي ولهم علاقة بتنظيمات إرهابية ومن بينهم المشتبه به في تنفيذ الاعتداء على صحيفة  شارلي إبدو  بفرنسا المدعو  كوليبالي  والمكنى  عبد المجيد الجزائري  الذي حثه على الالتحاق بتنظيم  داعش ، وبعدما قضى فترة عقوبة بالسجن ومغادرته بقي على اتصال مع هذا الأخير الذي طلب منه مرة أخرى الالتحاق بـ  داعش  وساعده على ذلك بعدما ربط له اتصالا مع المكنى  أبو يوسف  الذي كان سيسهل له عملية اجتياز الحدود التركية السورية للالتحاق بتنظيم  داعش ، وبمثول المتهم  ز.س.م  أمام محكمة الجنايات أنكر الوقائع المنسوبة إليه، مشيرا إلى أنه سافر إلى تركيا بغرض السياحة وعلاج ابنته المريضة، كما أن المبلغ المالي المضبوط بحوزته المقدر بـ 4500 أورو هي مصاريف سياحته هناك وليس لدعم تنظيم  داعش  الذي لم يكن ينوي الالتحاق به كما ورد في ملفه القضائي، بحيث تراجع عن تصريحاته السابقة خلال مراحل التحقيق التي اعترف خلالها بما نسب إليه، مشيرا إلى أنه وقع على تصريحات لا يعرف ما هي كونه لا يتقن اللغة العربية، كما أن عملية توقيفه، كانت على أساس قرار أصدرته السلطات الفرنسية عقب واقعة الاعتداء على  شارلي إيبدو  يوم 7 جانفي 2015 واستصدارها لبطاقية  آس  تتضمن معلومات دقيقة لكل مشتبه به من أصول مغاربية بفرنسا خاصة المسبوقين قضائيا قصد ترقب كل تحركاتهم خاصة القاصدين تركيا، وهي الوقائع التي اعتبرتها النيابة العامة ثابتة في حقه خاصة وأنه عثر بمحل إقامته بفرنسا عقب توقيفه بتركيا على وثائق تحريضية لمقاطعة المنتجات اليهودية وبهاتفه النقال على مقاطع فيديو تحث على الجهاد في الشيشان وسوريا إلى جانب منشورات تحريضية، لتلتمس النيابة في حقه عقوبة 8 سنوات سجن نافذة.

حياة سعيدي

 

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