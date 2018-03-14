استغل صكا على بياض ودوّن عليه مبلغ 2.3 مليار سنتيم

عام حبسا نافذا للمدير التجاري لشركة «كوكا كولا» وهران

أصدرت هيئة محكمة الجنح بوهران، أمس،عقوبة سنة حبسا نافدا في قضية خيانة الأمانة التي كان المتهم فيها المدير التجاري للشركة الوطنية للمشروبات غير الكحولية للغرب «كوكا كولا» المدعو «ا.علول» بعد أن أودع ضده الضحية صاحب شركة «فراش واتر ة» الكائن مقرها ببلدية السانية «ز محمد الأمين» شكوى بتهمة استعمال صكه الخاص وتدوين مبلغ 2.3 مليار سنتيم ما جعل الضحية متابعا من طرف العدالة وهو متواجد حاليا بالسجن بالرمشي بتلمسان.



حسب ما دار في الجلسة، فإن الضحية كان من بين أقدم الزبائن لدى مؤسسة المشروبات السالف ذكرها وقام في بداية تعامله معا بتقديم شيك على بياض من حسابه الخاص، وذلك من أجل فتح ملف والاستفادة من بعض الامتيازات التي تقدمها الجهة المتعامل معها إلا أن الضحية قام سنة 2012 بغلق حسابه وفتح حسابا تجاريا. وقد توترت العلاقات التي تربطه ببعض الإطارات بشركة المشروبات «كوكا كولا» بعد ما أن نشر غسيلها أمام جل الهيئات الأمنية والقضائية في قضايا الفساد والتهرب الضريبي بالملايير، حيث قام بعدها بتقديم بشكوى يشير فيها إلى أن استعمال سجلات تجارية خاصة بالزبائن بغية تحقيق هوامش ربحية، وسبق أن تمت إدانة المتهمين بما فيهم الضحية، وعليه قاموا باستعمال الصك الخاص به مما أوقعه في قضية لا يزال يقبع بموجبها بالسجن وقد التمس موكل الحق العام في حق المتهم بعام حبسا نافذا.

أحمد بن عطية