تعمل على تهريب المهاجرين للقتال في صفوف داعش بليبيا

شبكة تورط رعايا مغاربة يرغبون في الحرقة في قضية إرهابية

تبرأت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء أمس، ثلاثة رعايا من جنسية مغربية كانوا يرغبون في الهجرة إلى أوروبا من جناية محاولة الالتحاق بالجماعات الإرهابية الناشطة خارج الوطن بعدما ورطتهم شبكة إجرامية خطيرة من مختلف الجنسيات تعمل على تهريب المهاجرين إلى ليبيا للقتال ضمن التنظيم الإرهابي داعش، بعد اتخاذ كل من تونس والجزائر منطقتي عبور إلى ليبيا عبر الحدود الجزائرية وهذا مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 2000 و3000 أورو.

انطلقت التحريات في القضية عقب معلومات بلغت مصالح الأمن بخصوص وجود شبكة تتكون من عدة أفراد من جنسيات مختلفة تعمل على تهريب المهاجرين الراغبين في الالتحاق بتنظيم داعش بليبيا، بحيث عملوا على تهريب عدد كبير منهم جوا في بداية الأمر ثم حولوا سفرياتهم برا عبر الحدود الجزائرية وهو إجراء اتخذته الشبكة بعد فرض مراقبة أمنية شديدة على المطارات، وهذا انطلاقا من المحطة البرية بالخروبة بالعاصمة إلى ولاية ورقلة ومن ثم تهريبهم إلى ليبيا، في بداية شهر ماي من سنة 2016 تمكنت مصالح الأمن في إطار تحرياتها المكثفة من توقيف ثلاثة رعايا مغاربة في العقد الثاني من العمر على مستوى محطة الخروبة، عندما كانوا يتأهبون للتنقل إلى ورقلة رفقة عدد من المغاربة الذين تمكنوا من السفر وهذا بتوجيهات من أحد أفراد شبكة التهريب وهو جزائري الجنسية كان على اتصال معهم هاتفيا، وبمثول الرعايا المغاربة أمس أمام هيئة المحكمة نفوا علاقتهم بالجماعات الإرهابية أو محاولتهم الالتحاق بمعاقل داعش بليبيا، وإنما كانوا يسعون إلى الحرقة إلى أوروبا بعدما رفضت طلباتهم في الحصول على تأشيرات سفر بطريقة قانونية، بحيث صرح المتهم الأول خ. أسامة أنه حلم بالهجرة إلى أوروبا وطلب تأشيرة سفر إلى فرنسا، إسبانيا وإيطاليا لكن تم رفضها، فراودته فكرة الحرقة بطريقة غير شرعية بعدما تمكن عدد من أصدقائه وأبناء حيه من ذلك سنة 2014 ، وكان على تواصل معهم عبر الفايسبوك وسلموه رقم هاتف رعية ليبي لمساعدته في الحرقة، فاتصل به وطلب منه شراء تأشيرة إلى تونس والمبيت في فندق وتمكن بعدها من السفر إلى ايطاليا بطريقة غير شرعية من ليبيا سنة 2014 رفقة 450 مهاجرا من جنسيات مختلفة، وأقام هناك مدة سنتين قبل ترحيله إلى المغرب بعد توقيفه في قضية استهلاك مخدرات، وقرر بعدها الحرقة من جديد بعدما سلمه صديقه عبر الفايسبوك رقم رعية ليبي يدعى عصام الليبي وجهه مرة أخرى للسفر الى تونس ثم إلى الجزائر وهناك سلمه رقم هاتف جزائري يدعى غ. محمد الصالح الذي طلب منه التوجه الى محطة الخروبة أين يوجد أشخاص آخرون من جنسية مغاربية للتنقل إلى مدينة ورقلة بالجنوب الجزائري عبر الحافلة، وبمجرد خروجه من المطعم رفقة صديقه وشخص ثالث تم إلقاء القبض عليهم، فيما تمكن باقي المغاربة من التوجه الى ورقلة، ونسب له خلال التحقيق أنه ضمن شبكة تهريب المقاتلين إلى داعش بليبيا عبر تونس والجزائر، كما ألقي القبض على جزائري من الجنوب يدعى ب. إسحاق كان يعمل على نقل المهاجرين من محطة الخروبة إلى ورقلة على متن مركبته من نوع تويوتا والذي وجهت له تهمة الإشادة بالأعمال الإرهابية ومحاولة تهريب المهاجرين، وعلى أساس الوقائع المتابع بها المتهمون الأربعة التمست النيابة العامة عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة.