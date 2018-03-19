تتكون من 14 فردا يقودها تاجر أسلحة محل أمر دولي بالقبض

شبكة تهريب تستورد أسلحة وتبيعها لعصابات إجرامية بالجزائر

عالجت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء ملف شبكة إجرامية منظمة تتكون من 14 متهما كانوا يتاجرون في الأسلحة، التي يستوردونها من تركيا ويتم تهريبها عبر الدول الشرقية، وهي عبارة عن مسدسات آلية وبنادق مضخية وذخيرة من الصنف الخامس ويعاد بيعها بين ولايتي العاصمة وسطيف مما جعلهم يحصلون على مكاسب طائلة بالملايير.

حسب ما كشف عنه الملف فإن الأسلحة موجهة إلى عصابات إجرامية تستعملها لتنفيذ جرائم عنف، ويواجه المتهمون تهما ثقيلة تتعلق بجناية المتاجرة بالأسلحة في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية وجناية تهريب الأسلحة، جنحة حيازة أسلحة بيضاء، والصناعة والمتاجرة بالذخيرة وجنحة اقتناء وحيازة أسلحة والمشاركة في المتاجرة بالأسلحة في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود. تمكنت مصالح الدرك الوطني من كشف وتفكيك هاته الشبكة عقب قيامها بدوريات تفتيشية روتينية على مستوى منطقة البويرة بتاريخ 25 جوان 2016، أين تم ضبط كمية من الأسلحة عبارة عن بنادق مضخية ومسدسات آلية مخبأة بإحكام بمخابئ خاصة تحت مقاعد سيارتين من نوع مرسديس أخضعت للتفتيش بنقطة مراقبة وكانت قادمة من ولاية سطيف ومتوجهة إلى الجزائر العاصمة عبر الطريق السيار شرق - غرب والتي كان على متنها ثلاثة أشخاص، وعلى إثرها تم اقتياد المتهمين إلى مركز الدرك لاستجوابهم، بحيث صرح سائق السيارة بأن الأسلحة المضبوطة بحوزته تخص صهره الذي طلب منه نقلها مقابل مبلغ 15 ألف دينار جزائري، ومن أجل ذلك انطلقت التحريات التي توصلت الى وجود شبكة منظمة تعمل على استيراد وتهريب قطع الأسلحة من دولة تركيا عبر الحدود الشرقية وإعادة بيعها بكل من العاصمة وولاية سطيف بعد عقد صفقات بالملايين، بحيث تم التوصل إلى 14 شخصا ينحدرون من ولايتي سطيف والبرج والعاصمة ألقي القبض على البعض منهم في حين بقي آخرون في حالة فرار على رأسهم المدعو ع. فريد المنحدر من ولاية تبسة، وهو محل أمر دولي بالقبض والذي بين التحقيق بخصوصه أنه من كان يهرب الأسلحة من تركيا إلى الجزائر مرورا بدول الجوار الشرقية رفقة شريكه م. س أين يتم إعادة بيعها من قبل أفراد الشبكة الذين تقاسموا الأدوار فيما بينهم، بحيث أوكلت مهمة فتح الطريق للسيارة التي تقل الأسلحة ومراقبة الحواجز الأمنية للمدعوين م. س و ع.م.ا اللذين تم إلقاء القبض عليهما، وأثناء التحريات التي قامت بها مصالح الدرك الوطني تمكنت من التوصل إلى أشخاص كانوا ينشطون ضمن الشبكة من بينهم ق. مبارك الملقب بـ المونشو الذي ضبط بمسكنه على مسدس آلي وبندقية صيد، بالإضافة الى خراطيش فارغة عثر عليها بالقرب من مسكنه وهو ما بين أن المتهم يمتهن صناعة الذخيرة حيث يقوم بملءالخراطيش الفارغة بالبارود ويعيد بيعها، وأثناء استجوابه صرح أنه اشترى المسدس من المتهم ع. فريد مقابل مبلغ 25 مليون سنتيم.