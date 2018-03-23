توبع بتهم حيازة سلاح ناري بدون رخصة

عام سجنا غير نافذ في حق الجنرال حسين بن حديد

أصدرت محكمة سيدي امحمد نهاية الأسبوع، حكمها في قضية الجنرال السابق حسين بن حديد الذي توبع بتهم حيازة سلاح ناري بدون رخصة، وإصدار تصريحات من شأنها إضعاف المؤسسة العسكرية وإحباط معنوياته.

قضت المحكمة بإدانة بن حديد بعام سجنا غير نافذ مع دفع غرامة مالية تقدر بـ 20 ألف دج، وكان وكيل الجمهورية قد التمس خلال جلسة الأسبوع الماضي عام حبسا نافذا.

بالرجوع إلى وقائع القضية،فإن الجنرال بن حديد قد تم توقيفه بتاريخ30 سبتمبر2015 من قبل رجال الشرطة وعناصر من الدرك، حينما كان على متن سيارته، وتم اقتياده لفرقة الدرك بالشراقة بالعاصمة دون إعلامه بأسباب التوقيف، بسبب التصريحات الصحفية التي أدلى بها الضابط السامي المتقاعد. خلال محاكمته أنكر ما نسب له من تهم مؤكدا أن ما قدمه من تصريحات هي عبارة عن نصائح ونقد بناء لمؤسسة الجيش وليس إهانة، بحيث عرج على مساره المهني في خدمة الوطن خاصة خلال العشرية السوداء.

م ن