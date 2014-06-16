يموّنهم رعية إفريقي بمنطقة برج الكيفان

توقيف شابين يروجان الهيروين في أحياء العاصمة

تورط شابان في العقد الثاني من العمر في ترويج المخدرات الصلبة المتمثلة في الهيروين وسط متعاطيها بأحياء العاصمة بعدما كان يمولهم بها رعية إفريقي يقيم بمنطقة برج الكيفان ، وقد تمكنت مصالح الامن من توقيفهما في حالة تلبس وبحوزتهم المخدرات وتمت احالتهما على العدالة للمحاكمة بعدما وجهت لهما تهمة المتاجرة في المخدرات .

ألقت عناصر الشرطة التابعة لأمن دائرة حسين داي القبض على المشتبه فيهما عقب تلقيها معلومات بخصوص قيام شخصان بترويج المخدرات بالعاصمة،وعلى اثرها باشرت تحرياتها ومن خلال عملية ترصد تمكنت من تحديد هوية أحدهما الذي ألقي عليه القبض في حالة تلبس بعدما ضبط بحوزته 5 كبسولات من الهيروين، إلى جانب قرصين من السوبيتاكس، و خلال استجوابه كشف عن هوية مموله وهو المتهم الثاني في القضية الذي ضبط هو الاخر وبحوزته كمية من الهيروين، 5 أقراص من نوع ريفوتريل و كذا أكياس فارغة ، هذا الاخير وأثناء إحالته على التحقيق الأمني اعترف بملكيته لمادة الهيروين مؤكدا أنه بدوره اقتناها من عند رعية افريقي من منطقة برج الكيفان، لتتم بعدها محاكمتها امام محكمة حسين داي وادانتها بعقوبة نافذة ، وهو الحكم الذي تم استئنافه امام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة وأثناء استجوابهما من قبل قاضي الجلسة صرح المشتبه فيه الأول أن عناصر الأمن ضبطت بحوزته قرص مهلوس من نوع السوبيتاكس مقسم الى نصفين ناكرا أن يكون قد ضبط بحوزته الهيروين مصرحا أنه اقتناها من عند المشتبه فيه الثاني بمبلغ 2000 دج، و من جهته المتهم الثاني اعترف بحيازته للهيروين مؤكدا أن الأقراص المهلوسة المضبوطة في السيارة ليست ملكه و انما تعود ملكيتها لصاحب المركبة، وعلى أساس الوقائع المتابعين بها التمس النائب العام تشديد عقوبتهما .

حياة سعيدي