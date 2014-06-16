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سجن في قضية مماثلة بـ20 سنة سجنا

شيخ يجلب المخدرات من وهران ويروجها في العاصمة

  11 أفريل 2018 - 16:19   قرئ 15 مرة   0 تعليق   محاكم
شيخ يجلب المخدرات من وهران ويروجها في العاصمة

أوقفت  مصالح الأمن على مستوى شارع حسيبة بن بوعلي بالعاصمة  شيخ في العقد السابع من العمر لتورطه في المتاجرة في المخدرات التي ضبط متلبسا بها وبحوزته 300 غ من نوع القنب الهندي  كان قد  جلبها من ولاية وهران  بغرض  ترويجها بالعاصمة.

تمكنت مصالح الشرطة من القاء القبض على المتهم عقب معلومات بلغتهم بخصوص شيخ في السبعينات من العمر يقوم  بالمتاجرة في المخدرات التي كان يحضرها من ولاية وهران و يعيد ترويجها بالعاصمة وسط المستهلكين ، واستغلالا للمعلومة باشرت ذات المصالح تحرياتها و تمكنت من تحديد هوية المشتبه فيه و هو شخص مسبوق قضائيا في مجال المتاجرة في المخدرات و سبق ادانته بعقوبة 20 سنة سجنا في قضية متاجرة ، ومن خلال عملية ترصد ألقي عليه القبض على مستوى شارع حسيبة بن بوعلي  وأثناء تفتيشه عثر بحوزته 300 غ من القنب الهندي و كذا مبلغ مالي رجح انه من عائدات  بيع المخدرات، وبعد التحقيق معه أحيل على المحاكمة أمام محكمة سيدي امحمد التي أدانته بالجرم المنسوب اليه وسلكت عليه عقوبة 8 سنوات حبس نافذة ، ليمثل مجددا امام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة بعد استئناف الحكم الابتدائي الصادر ضده  و خلال استجوابه صرح أنه تعرف على شخص يعمل بمقهى  داخل السجن و قبل خروجهما منحه عنوانه في مدينة وهران مقترحا عليه تزويده بالمخدرات، حيث تنقل اليه و أحضر البضاعة التي كان بصدد بيعها لشخص آخر ينحدر من منطقة القبة المدعو "توفيق"،  وهي التصريحات التي تراجع عنها بجلسة المحاكمة أمام القاضي الجزائي مؤكدا أنه مدمن على تعاطي المخدرات منذ 40 سنة و لا علاقة له بالمتاجرة، مؤكدا أن سنه المتقدم لا يسمح له بالبحث في كل مرة عن مروج مخدرات  لاقتنائها  ومن اجل ذلك اشترى الكمية التي ضبطت بحوزته ، و حسب ما ذكر في جلسة المحاكمة وفي اطار التحريات التي قامت بها مصالح الشرطة للتوصل  االشخص الذي كان يمونه بالمخدرات تم تمديد الاختصاص الى مدينة وهران بموجب انابات قضائية لم تتمكن من تحديد هوية  عامل المقهى الذي ذكره المتهم خلال التحقيق والذي يتعامل معه، و على اثر الوقائع التمس النائب العام ادانته بأقصى عقوبة مقررة قانونا.

حياة سعيدي

 

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