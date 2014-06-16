باستعامل التصريح بضياع

شاب يستخرج 4 رخص سياقة سُحبت منه بسبب مخالفات مرورية

تمكن شاب في الثلاثينات من العمر من استخراج 4 رخص سياقة بطرق غير قانونية عقب سحب رخصته الأصلية اثر ارتكابه لمخالفة مرورية ، وقد مثل هذا الاخير أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة لمواجهة تهمة الادلاء باقرارات كاذبة للحصول على وثيقة ادارية.

وقائع القضية حسب ما ذكر في جلسة المحاكمة تعود الى قيام المتهم بمخالفة مرورية تم خلالها سحب رخصة سياقته ، ولانه كان في حاجة اليها توجه الى مركز الأمن بحي باب الوادي و استخرج تصريح بالضياع و بموجب تلك الوثيقة تمكن من استخراج رخصة سياقة جديدة، وغادر بعدها الى ولاية سيدي بلعباس ولسوء حظه سحبت منه رخصة السياقة للمرة الثانية ليتوجه مرة أخرى الى مركز الأمن للحصول على تصريح بالضياع استخرج بموجبه رخصة جديدة، وبنفس الطريقة تمكن من استخراج أربع رخص سياقة ، استعملها كلها الى غاية اكتشاف أمره من قبل مصالح الامن التي توصلت من خلال تحرياتها أن جميع رخص السياقة لم يضيعها وانما سحبت منه بسبب ارتكابه مخالفات مرورية ، وهي الوقائع التي اعترف بها المتهم أثناء مثوله للمحاكمة والتمس في حقه النائب العام عقوبة 6 أشهر حبس نافذة.

ح سعيدي