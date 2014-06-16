توهمهم بإبرام صفقات مع شركات هامة

امرأة تنصب على شباب وتسلبهم أموالا مقابل مشاريع وهمية

تمكنت امرأة من الايقاع بعدد من الشباب والنصب عليهم وسلبهم أموالا طائلة بعد ايهامهم أنها زوجة رائد في الجيش و هي بصدد ابرام صفقة مع شركة خاصة كبيرة و تحتاج الى شركاء ومن بين ضحاياها شاب سلبته مبلغ 612 مليون سنتيم .

حسب الشكوى التي أودعها الضحية أمام مصالح الامن فان المتهمة بعدما تعرف عليها قدمت نفسها على أساس أنها زوجة رائد في الجيش وأخبرته أنها بصدد كراء مجموعة من السيارات لشركة خاصة معروفة في السوق الوطنية، ومن أجل كسب ثقته عرفته على شخصين آخرين وقدمت أحدهما على أساس أنه المدير المالي للشركة ، وعرضت عليه مشاركتها في المشروع بحيث طلبت منه منحها مبالغ مالية لشراء السيارات على أن تسجلها باسمه و يقوم بكرائها للشركة الزبونة و يتم تقاسم الأرباح فيما بينهم ،وهو العرض الذي وافق عليه الضحية الذي منحها مبلغ 612 مليون سنتيم، لكن بعد فترة اختفت المتهمة عن الانظار رفقة شركائها بعدما تبين أنها فعلا اقتنت السيارات لكن سجلتها باسمها و باسم شركائها ، وبموجب الشكوى التي أودعها الضحية تمت متابعتها بتهمة النصب والاحتيال ومحاكمتها غيابيا و حسب ذكر في جلسة المحاكمة تبين أن المتهمة تمكنت من النصب على عدد كبير من الشباب و سلبتهم مبالغ مالية كبيرة بنفس الطريقة ، وعلى اثر الوقائع المنسوبة إليها التمس النائب تشديد عقوبتها ، فيما تم تأجيل النطق بالحكم الى جلسة لاحقة.

حياة سعيدي