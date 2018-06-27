أدين سابقا بـ 15 سنة سجنا نافذا في قضيتين مختلفتين
تأجيل ملف الإرهابي الباز الذي قتل عون حرس بلدي بالكاليتوس
أجلت محكمةالجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمةإلى غايةالدورة الجنائية المقبلةملف الإرهابي ب.م.ا المعروف بـ الباز المتورط في عدة قضايا منها ملفالاعتداء على عنصرين من الحرس البلدي بسوق الجملةللخضر بالكاليتوسالذي أدين من أجلها بعقوبة 15 سنة سجنا نافذة عن جناية القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد، وأدين مؤخرا بنفس العقوبة في قضية أخرى من قبل محكمة للجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بعدما اعترف بجرائم خطيرة ارتكبتها الجماعة الارهابية التي كان ينشط ضمنها.
التحق الإرهابي الباز بالجماعات الإرهابية أواخر سنة 1997 عقب خروجه من السجن مباشرة واستفادته من البراءة في قضية إرهابية وأن السبب في ذلك يعود إلى طريقة تعامل أعوان الشرطة القضائية معه، فكان قراره الالتحاق بالجماعات المسلحة بغرض الانتقام من مظاهر الظلم التي عاشها خلال فترة التحقيق معهوبعد التحاقه مجددابالتنظيمالارهابي، قام بتنفيذ اعتداء مسلح رفقة ثلاثة إرهابيين آخرين، استهدف عنصرين من الحرس البلدي بسوق الجملة للخضر بالكاليتوس، وقد أسفرت العملية عن اغتيال أحدهمابـ 19 رصاصة وإصابة الآخر بسبع رصاصات كادت تودي بحياته، وكان ذلك بتاريخ 7 سبتمبر 2001،وبينما كان عونا الحرس البلدي متواجدين على مستوى سوق الخضار بالكاليتوس بالزى الرسمي،لفت انتباههما شخصا يرتدي بذلة رياضية ويحمل جريدةوكان يراقبهما، فتوجها نحوه للاطلاع على هويته، لكنه غادر بسرعة خوفا من اكتشاف أمره، وبعد مدة قصيرة من ذلك،توقفت سيارة بالقرب من عنصري الحرس البلديونزل منها أربعة أشخاص مسلحين وأطلقوا النارعليهمافأصابوا الأول بـ7 رصاصات الى ان سقط أرضا وظنوا انه ميت، فيما أصيب الحارس الثاني الذي توجه نحوه ثلاثة من المجموعة ب19 رصاصة أردته قتيلا، بعد أن حاول الدفاع عن نفسه. ولم يتم توقيفالإرهابي البازإلى غاية سنة 2003بعد اشتباكهمع مصالح الامن،وأصيبخلاله على مستوى الكلية اليسرىونقل إلى المستشفى على إثرها، وكان المتهم قد أصيب قبلها على مستوى عينهبقنبلة يدويةانفجرت في كمين نصبلعناصر الدرك الوطني وتوبع بتهمة الانتماء إلى جماعة مسلحة تعمل على بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن
حياة سعيدي