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أدين سابقا بـ 15 سنة سجنا نافذا في قضيتين مختلفتين

تأجيل ملف الإرهابي الباز الذي قتل عون حرس بلدي بالكاليتوس

  27 جوان 2018 - 22:51   قرئ 63 مرة   0 تعليق   محاكم
تأجيل ملف الإرهابي الباز الذي قتل عون حرس بلدي بالكاليتوس

أجلت محكمةالجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمةإلى غايةالدورة الجنائية المقبلةملف الإرهابي  ب.م.ا المعروف بـ   الباز المتورط في عدة قضايا منها ملفالاعتداء على عنصرين من الحرس البلدي بسوق الجملةللخضر بالكاليتوسالذي أدين من أجلها بعقوبة 15 سنة سجنا نافذة عن جناية القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد، وأدين مؤخرا بنفس العقوبة في قضية أخرى من قبل محكمة للجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بعدما اعترف بجرائم خطيرة ارتكبتها الجماعة الارهابية التي كان ينشط ضمنها.

التحق الإرهابي الباز بالجماعات الإرهابية أواخر سنة 1997 عقب خروجه من السجن مباشرة واستفادته من البراءة في قضية إرهابية وأن السبب في ذلك يعود إلى طريقة تعامل أعوان الشرطة القضائية معه، فكان قراره الالتحاق بالجماعات المسلحة بغرض الانتقام من مظاهر الظلم التي عاشها خلال فترة التحقيق معهوبعد التحاقه مجددابالتنظيمالارهابي، قام بتنفيذ اعتداء مسلح رفقة ثلاثة إرهابيين آخرين، استهدف عنصرين من الحرس البلدي بسوق الجملة للخضر بالكاليتوس، وقد أسفرت العملية عن اغتيال أحدهمابـ 19 رصاصة وإصابة الآخر بسبع رصاصات كادت تودي بحياته، وكان ذلك بتاريخ 7 سبتمبر 2001،وبينما كان عونا الحرس البلدي متواجدين على مستوى سوق الخضار بالكاليتوس بالزى الرسمي،لفت انتباههما شخصا يرتدي بذلة رياضية ويحمل جريدةوكان يراقبهما، فتوجها نحوه للاطلاع على هويته، لكنه غادر بسرعة خوفا من اكتشاف أمره، وبعد مدة قصيرة من ذلك،توقفت سيارة بالقرب من عنصري الحرس البلديونزل منها أربعة أشخاص مسلحين وأطلقوا النارعليهمافأصابوا الأول بـ7 رصاصات الى ان سقط أرضا وظنوا انه ميت، فيما أصيب الحارس الثاني الذي توجه نحوه ثلاثة من المجموعة ب19 رصاصة أردته قتيلا، بعد أن حاول الدفاع عن نفسه. ولم يتم توقيفالإرهابي البازإلى غاية سنة 2003بعد اشتباكهمع مصالح الامن،وأصيبخلاله على مستوى الكلية اليسرىونقل إلى المستشفى على إثرها، وكان المتهم قد أصيب قبلها على مستوى عينهبقنبلة يدويةانفجرت في كمين نصبلعناصر الدرك الوطني وتوبع بتهمة الانتماء إلى جماعة مسلحة تعمل على بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن

حياة سعيدي

 

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