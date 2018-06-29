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توبع فيها 22 متهما منهم مضيفو طيران بالجوية الجزائريةورضا سيكا

تأجيل ملف جماعة باماكو المتورطة في استيراد الكوكايين عبر مطار الجزائر

  02 جويلية 2018 - 20:05   قرئ 5 مرة   0 تعليق   محاكم
تأجيل ملف جماعة باماكو المتورطة في استيراد الكوكايين عبر مطار الجزائر

أجّلت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمةأمس، ملف عصابةخطيرة احترفت استيراد الكوكايين من مالي، إلى الدورة الجنائية المقبلة. وعُرف هذا الملف إعلاميا بقضية  باماكو، التي توبعفيها22 متهما، من بينهم المغني رضا سيكا ومضيفو طيران بالخطوط الجوية الجزائرية.

 

عادت القضية إلى المحكمة للمرة الثالثة بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن المحكمة ذاتها، بتاريخ 22 أفريل 2016، والتي قضت بإدانة المتهمين بعقوباتتراوحتبين 4 و12 سنة سجنا نافذا والبراءة للمتهم  ل، حمينة ابن شقيق المخرج السينمائي لخضر حمينة، حيث تمت إدانة العقل المدبر للعصابة ف، عبد النورمضيف طائرة بعقوبة12 سنةسجنا نافذا، والذي سبق أن أدين في المحاكمة الأولى بـ10 سنوات سجنا، وإدانة المتهم  ب، يزيد بـ10 سنوات سجنا نافذا، فيما حكم على  م، فارسيبعقوبة 7 سنوات سجنا،  ت، محمد 6 سنوات،  ز، هشام وب، محمد والمغني رضا سيكا وآ، محند بـ 4 سنوات سجنا نافذا، فيما سلطت عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق  ح، يوسف وس، شكيبوح، منير بعد متابعتهم بجناية الاستيراد والمتاجرة بالكوكايين في إطار جماعة إجرامية منظمة.

وجاءت هذه الأحكام بعدما التمست النيابة العامة عقوبات ترواحت بين 6 سنوات سجنا نافذا وعقوبة المؤبد في حق 13 متهما من أصل 22 متهماتمت محاكمتهم من جديد بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدموا به. وخلال جلسة المحاكمةالسابقة، اعترف المتهم  ح، يوسف مضيف الطائرة الذي ألقي عليه القبض متلبسا بجلب الكوكايين من باماكو لصالح  ف، عبد النور العقل المدبر للعصابة الذي نفى بدوره تهمة المتاجرة واعترف بالاستهلاك، وهو نفس ما أكده رضا سيكا الذي أكد أنه مجرد مستهلك للكوكايين وأن الصحافة هي من ورطته في القضية باعتباره فنانا، فيما تضاربت تصريحات باقي المتهمين بين الإنكار والاعتراف.

حياة سعيدي

 

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