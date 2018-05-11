شريط الاخبار
نقابة الصيادلة تصف حالات الغش في نظام الدفع بـ القليلة جدا بوعزقي يهوّن من انتشار الحمى القلاعية وإجراءات خاصة لمراقبة الأضاحي الجزائـر تدين قانون الدولة القومية الصهيوني تخفيضات رونو تصل إلى 12 مليونا وبسيات تطلق إيبيزا بـ 199 مليون جيلالي سفيان يلتحق بمقري ويدعو الجيش لمرافقة الانتقال الديمقراطي 2.95 مليار قيمة العجز التجاري في النصف الأول من 2018 الوقود الجزائري يهرّب نحو ليبيا وتونس والساحل مقري يلتقي ولد عباس الثلاثاء ويطلب مشاورات مع أويحيى بدوي: جهاز الشرطة سيعرف قفزة نوعية مع القيادة الجديدة 3 سنوات حبسا لقابض في BNA اختلس مبالغ مالية من حساب الجوية الجزائرية أزيد من 122 ألف مترشح سيكتشفون النتائج النهائية لمسابقة التوظيف مساء اليوم ضريبة 3 دنانير التي تفرضها الفنادق التونسية تستفز الجزائريين 31 جويلية آخر أجل لإيداع الحسابات الاجتماعية للسنة المالية 2017 الحمى القلاعية تزحف إلى الشلف وبرج بوعريريج وألف إصابة لحد الساعة السفير الفرنسي ينفي تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين جزائريات ينضممن لـ "داعش" بعد الالتحاق بأزواجهن بسوريا والعراق "رونو" الجزائر تعلن عن تخفيضات في "سامبول إكستريم" التوانسة يبررون الزيادات بالظروف الاقتصادية الصعبة لا بديل عن مرافقة العسكر عملية الانتقال الديمقراطي اجتماعات تنسيقية بين بعثة الحج الجزائرية والسعوديين الجزائر تدعو إلى تصالح العرب فيما بينهم لإفشال مخططات التفكيك غلق 40 بئرا للمياه وهدر ملايير بسبب نهب الرمال بتيزي وزو نتائج المقابلة الشّفهية للتّوظيف مرتقبة خلال 48 ساعة القادمة مشاريع أسواق الجملة خارج الأحياء السكنية تنتظر الافراج دعوة الحكومة لفتح معابر الجنوب مرتين في الشهر أمام المصدرين تسجيل طلبات التزوّد بخط الهاتف الثابت إلكترونيا بوعزغي يؤكد على ضرورة تطهير العقار الفلاحي "فرحة هستيرية" و"خيبة أمل" بعد الإعلان عن نتائج البكالوريا لوح يهاجم مقري ويتهمه بمحاولة إرجاع الجزائر للعشرية السوداء الحكومة تضغط على المسؤولين لتنفيذ برامج التنمية عبر المناطق الحدودية وزارة الصحة تسحب 16 اختصاصا صيدلانيا يحتوي على "فالسارتان" 136 حريق يتسبب في إتلاف 462 هكتار من الغابات تسجيل أزيد من 10 آلاف طبيب مقيم راسب إدارة ملعب 5 جويلية تصدم «العميد» و»سوسطارة» مدوار يدعو زطشي إلى إمهال الأندية المدينة إلى غاية الميركاتو الشتوي زطشي يسقط الورقة الفرنسية من حساباته وزارة العدل تُحدد تكاليف دمغة المحامين في المحاكم إنقاذ 10 "حراڨة" وفقدان 3 آخرين إثر غرق قاربهم بتيبازة نقابة القابلات تؤكد استعدادها للعمل مع الوزارة لحل المشاكل إجراءات جديدة للحفاظ على مصداقية الامتحانات والمسابقات
  1. الرئيسية
  2. محاكم
  3. 3 سنوات حبسا لقابض في BNA اختلس مبالغ مالية من حساب الجوية الجزائرية

المتهم اعترف بما اقترفه خلال جلسة المحاكمة

3 سنوات حبسا لقابض في BNA اختلس مبالغ مالية من حساب الجوية الجزائرية

  22 جويلية 2018 - 20:50   قرئ 66 مرة   0 تعليق   محاكم
3 سنوات حبسا لقابض في BNA اختلس مبالغ مالية من حساب الجوية الجزائرية

أدانت هيئة محكمة سيدي امحمد أمس، قابضا في البنك الوطني الجزائري بوكالة السكوار، موقوفا رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية للحراش، بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و1 مليون دينار غرامة مالية نافذة، عن تهمة اختلاس أموال عمومية، بعدما سحب مبالغ مالية معتبرة من رصيد حساب شركة الخطوط الجوية الجزائرية، بينما مثل مدير الوكالة وموظفون في البنك شهودا في القضية.

 

تداعيات القضية، حسبما ورد في الملف القضائي، انطلقت بعدما أقدم المتهم الحالي، وهو قابض في البنك الوطني الجزائري  وكالة السكوار، باستغلال ثقة الموظفين وأعوان الشبابيك، واستعمال أختماهم من أجل سحب مبالغ مالية معتبرة من حساب شركة الخطوط الجوية الجزائرية، ليتم اكتشافه مباشرة من قبل إدارة البنك التي فتحت تحقيقا في القضية، أفضى إلى التعرف على هوية الفاعل، الذي أحيل مباشرة على التحقيق القضائي، بعدما تم تقديمه من قبل الفرقة الاقتصادية لأمن ولاية الجزائر أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد، وخلال الاستماع لتصريحاته اعترف منذ الوهلة الأولى بما اقترفه، لتتم بعد ذلك إحالة ملفه على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه رهن الحبس المؤقت، بعد أن وجه له تهمة اختلاس أموال عمومية. من جهة أخرى، تم استدعاء مدير الوكالة وموظفين في البنك شهودا في القضية، فيما تأسست شركة الخطوط الجوية الجزائرية طرفا مدنيا في القضية. وعلى ضوء المعطيات المقدمة في الجلسة، التمس ممثل الحق العام تسليط أقصى عقوبة.

إيمان فوري

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من محاكم

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات