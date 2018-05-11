المتهم اعترف بما اقترفه خلال جلسة المحاكمة

3 سنوات حبسا لقابض في BNA اختلس مبالغ مالية من حساب الجوية الجزائرية

أدانت هيئة محكمة سيدي امحمد أمس، قابضا في البنك الوطني الجزائري بوكالة السكوار، موقوفا رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية للحراش، بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و1 مليون دينار غرامة مالية نافذة، عن تهمة اختلاس أموال عمومية، بعدما سحب مبالغ مالية معتبرة من رصيد حساب شركة الخطوط الجوية الجزائرية، بينما مثل مدير الوكالة وموظفون في البنك شهودا في القضية.

تداعيات القضية، حسبما ورد في الملف القضائي، انطلقت بعدما أقدم المتهم الحالي، وهو قابض في البنك الوطني الجزائري وكالة السكوار، باستغلال ثقة الموظفين وأعوان الشبابيك، واستعمال أختماهم من أجل سحب مبالغ مالية معتبرة من حساب شركة الخطوط الجوية الجزائرية، ليتم اكتشافه مباشرة من قبل إدارة البنك التي فتحت تحقيقا في القضية، أفضى إلى التعرف على هوية الفاعل، الذي أحيل مباشرة على التحقيق القضائي، بعدما تم تقديمه من قبل الفرقة الاقتصادية لأمن ولاية الجزائر أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد، وخلال الاستماع لتصريحاته اعترف منذ الوهلة الأولى بما اقترفه، لتتم بعد ذلك إحالة ملفه على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه رهن الحبس المؤقت، بعد أن وجه له تهمة اختلاس أموال عمومية. من جهة أخرى، تم استدعاء مدير الوكالة وموظفين في البنك شهودا في القضية، فيما تأسست شركة الخطوط الجوية الجزائرية طرفا مدنيا في القضية. وعلى ضوء المعطيات المقدمة في الجلسة، التمس ممثل الحق العام تسليط أقصى عقوبة.