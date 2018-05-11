فيما تم تحديد هوية المفقودين الثلاثة

محكمة شرشال تستدعي المتهمين في قضية الحراقة للمحاكمة

وجهت محكمة شرشالبتيبازة استدعاء مباشر لعشرة شباب -منهم امرأة-متهمين في قضية محاولة هجرة غير شرعية أسفرت عن فقدان ثلاثة أشخاص آخرين بعد أن أنقذتهم القوات البحرية فجر الجمعة الماضي،حسب ما علم لدى مصالح العدالة.

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قام وكيل الجمهورية لدى محكمة شرشال لدى تقديم المتهمين من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بتوجيه استدعاء مباشر من أجل المثول للمحاكمة للمتهمين العشرة منهم صاحب القارب ومساعده بتهمة جناية تنظيم هجرة غير شرعية عن طريق البحر والبقية -أي 8 آخرين-بجنحة الهجرة غير الشرعية حسب ذات المصادر. من جهة أخرى تبقى الأبحاث التي باشرتها القوات البحرية عن الثلاثة أشخاص الباقيين متواصلة لليوم الثالث على التوالي دون العثور على أدنى أثر لهم من شأنه إبقاء حظوظ العثور عليهم أحياء قائمة، حسبما أفاد به مصدر أمني.

وأشار المصدر إلى أنه تم تحديد هوية المفقودين أحدهما من مدينة شرشال يبلغ من العمر 25 سنة واثنين آخرين من مدينة السويدانية بالجزائر العاصمة ويبلغان من العمر 26 سنة.

وقد كشفت وزارة الدفاع الوطني في بيان لها أن حرس السواحل تمكنوا خلال عملية بحث وإنقاذ من إنقاذ عشرة أشخاص من بين 13مرشحا للهجرة غير الشرعية بعد انقلاب قاربهم شمال شرق شرشال، مشيرة إلى أن عمليات البحت عن المفقودين لا تزال متواصلة، وأكدت الوزارة أنه تم نقل الناجين إلى مستشفى شرشال، فيما تتواصل عمليات البحث عن المفقودين.

ويذكر أن قوات حرس السواحل لمجموعة شرشال أحبطت الجمعة الماضي محاولة هجرة غير شرعية لعشرة شبان منهم امرأة كانوا على متن قارب صيدبعرض ساحل شرشال، فيما واصلت ذات القوات عملية البحث عن ثلاثة آخرين.

ونقلا عن مصدر أمني، فإن هؤلاء الشباب العشرة من بينهم امرأة وجدوا في حالة صحية جيدة وقدمت لهم الإسعافات الأولية فيما باشرت القوات البحرية أبحاث واسعة عن ثلاثة آخرين في عداد المفقودين بعد غرق قارب الصيد الذي كانوا على متنه.