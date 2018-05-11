أحدهم ضُرب على رأسه بسيف وآخر أُصيبت ذراعه

عصابة تتهجم على محل لبيع الملابس وتعتدي على مالكيه بأسلحة بيضاء

تعرض صاحب محل تجاري لبيع الملابس، بحي بومعطي بالحراش، إلى هجوم مسلح من قبل مجموعة من الشبان تتكون من 14 شخصا مدججين بسيوف وخناجر قاموا بالاعتداء على ابنيه، بحيث أصيب الأول بجرح على مستوى رأسه بسبب ضربة تلقاها بواسطة سيف، فيما أصيب الثاني وهو قاصر بجروح خطيرة على مستوى ذراعه وتحصل على عجز طبي مدة 45 يوما.

تمكن والدهما من الإفلات منهم بعدما قاومهم بواسطة سلم كان يستعمله في المحل، وكان سبب بالاعتداء ضبط أحدهما، وهو يسرق فوطة من المحل، ولأن الضحية طلب منه إرجاعها، غادر المكان ثم عاد رفقة شركائه للهجوم على المحل .

وتلقت مصالح أمن الحراش بلاغا من مواطنين بخصوص تعرض محل تجاري لبيع الألبسة ببومعطي إلى هجوم مسلح من قبل جماعة منحرفين قاموا بالاعتداء على صاحب المحل وولديه، والذين لاذوا بالفرار قبل وصول عناصر الشرطة إلى المكان، والتي باشرت تحرياتها للتوصل إلى الفاعلين بعدما صرح الضحايا لهم أن أحد المتهمين المدعو ج، و الذي يقيم بحي بومعطي قام بسرقة فوطة من المحل، ولما تفطنوا له وإلزامه على إرجاعها قام بتهديدهم بالاعتداء وغادر المكان ليعود بعد لحظات رفقة 13 شخصا كانوا حاملين أسلحة بيضاء، وقاموا بالاعتداء على الابن الأكبر بسيف على مستوى الرأس وتسببوا له في عجز عن العمل مدة 10 أيام، أما الابن القاصر فقد تم الاعتداء عليه بواسطة سكين على مستوى ذراعه وتحصل على عجز طبي مدة 45 يوما، فيما نجا والدهما من الاعتداء لأنه دافع عن نفسه بواسطة سلم المحل والذي لوح به لإبعادهم عن المكان قبل أن يفروا. ومن أجل ذلك قامت مصالح الشرطة باستغلال تسجيلات كاميرات المراقبة المركبة خارج المحل التجاري وتم التوصل إلى الفاعلين وهم شبان مسبوقين قضائيا قاموا بمداهمة منازلهم لكن لم يتم العثور عليه، فيما تمكنوا من إلقاء القبض على المتهم الرئيسي الذي أحيل على محكمة الحراش بموجب إجراءات المثول الفوري لمواجهة تهمة الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض. وخلال المحاكمة، حاول إنكار الوقائع المنسوبة وأنه لا تربطه علاقة بالقضية، وهو عكس ما صرح به الضحايا الذين أكدوا أنه من حاول سرقة المحل وهو من اعتدى عليهم رفقة باقي المتهمين الفارين. ومن جهته دفاع الطرف المدني طالب بتعويض قدره 500 ألف دينار لصاحب المحل، مع تعيين خبير طبي لفحص ولديه مع تعويض مالي مؤقت قدره 100 ألف دينار لكل واحد منهما. وعلى أساس الوقائع المتابع بها المتهمون التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع إصدار أمر بالقبض في حق المتهمين الفارين .