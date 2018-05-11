شريط الاخبار
تقنيو صيانة طائرات الجوية الجزائرية يجمدون إضرابهم 4100 مليار لتهيئة المدارس ورفع التجميد على 1540 مشروع الجزائر أصدرت 727 أمر بالقبض على مبحوث عنهم قضائيا في الخارج عصابة تتهجم على محل لبيع الملابس وتعتدي على مالكيه بأسلحة بيضاء بوعزقي: لا يمكننا التحكم في الأضاحي العيد والدواجن! لا يوجد مشروع لرفع أسعار التأمينات على المدى القريب ارتفاع جنوني لأسعار الدجاج رونو تمدد تخفيضاتها.. تسليم فوري لـ بيكانتو و هيونداي في ساعتين 8 آلاف مليار تكلفة مشروع توسعة مطار هواري بومدين الدولي طحكوت يطلق سيارات سوزوكي سبتمبر المقبل موسم المبادرات ينتعش عشية الاستحقاقات الرئاسية سعر سلة أوبك يرتفع إلى 73.62 دولارا انطلاق معالجة رغبات الطلبة الجدد غدا والنتائج في الـ07 أوت ندوات دينية وحلقات فتوى بمكة والمدينة لتأمين الحجاج الجزائريين محكمة الدار البيضاء تقضي بتجميد إضراب تقنيي الجوية 1.3 بالمائة نسبة نمو الناتج الداخلي الخام للجزائر خلال الثلاثي الأول من 2018 تسليم 2700 مقعد بيداوغوجي جديد بجامعة تيزي وزو توزيع 30 ألف وحدة سكنية خلال شهر أوت المقبل التحاق التلاميذ بمقاعد الدراسة يوم 05 سبتمبر حركة البناء تفنّد تشويشها على مشاورات حمس تأجيل ملف تهريب سيارات فاخرة مبحوث عنها من أنتربول إلى 19 أوت 34,7 مليون قنطار الإنتاج الوطني من الحبوب خلال 2017 غضب حكومي من تأخّر المسؤولين المحليين في الاستجابة لانشغالات المواطنين حرس السواحل تحبط محاولة «حرقة» 336 شخص "بومار كومباني" نجاح تحدي التصنيع والتصدير لأوروبا و6.4 مليار دينار قيمة الصادرات جوان الماضي رفع التجميد عن 31 محطة للمياه السنة الجارية..والمياه متوفرة للجزائريين يومي العيد المضاربون يتحكمون في الأسواق والأسعار ستكون "ملتهبة البنوك تصدر تحفيزات جديدة للجزائريين لدفعهم على الادخار 48 ساعة أمام الطلبة الجدد لتأكيد التسجيلات الجامعية الأولية حاملو "DEUA" يدعون الحكومة لإعادة تصنيفهم وإدماجهم في الرتب المستحدثة عصابات تستعمل دراجات نارية لانتشال هواتف نقالة من الفتيات انطلاق أول رحلة للحجاج من مطار وهران بعثـة الحج تعايــن فنـادق الحجـاج الجزائرييـن بمكـــة جزائريون تائهون في إسبانيا يطالبون بتدخّل مساهل لإنصافهم 29 جزائريا محتجزا في مراكز توقيف احتياطي بروسيا الأزمة السورية وقضية فلسطين في قلب الحدث والجزائرتدخل السباق ڤايد صالح يؤكد حياد المؤسسية العسكرية ويرفض اقحامها في الصراعات السياسية مساهل يدافع أمام الأمريكيين عن حرية المعتقد والعبادة في الجزائر وهران تؤكد وفاءها للفن السابع في مهرجان الفيلم العربي زعلان يؤكد أن أبواب الحوار مفتوحة مع نقابة تقنيي الجوية الجزائرية
  1. الرئيسية
  2. محاكم
  3. عصابة تتهجم على محل لبيع الملابس وتعتدي على مالكيه بأسلحة بيضاء

أحدهم ضُرب على رأسه بسيف وآخر أُصيبت ذراعه

عصابة تتهجم على محل لبيع الملابس وتعتدي على مالكيه بأسلحة بيضاء

  30 جويلية 2018 - 21:51   قرئ 11 مرة   0 تعليق   محاكم
عصابة تتهجم على محل لبيع الملابس وتعتدي على مالكيه بأسلحة بيضاء

تعرض صاحب محل تجاري لبيع الملابس، بحي بومعطي بالحراش، إلى هجوم مسلح من قبل مجموعة من الشبان تتكون من 14 شخصا مدججين بسيوف وخناجر قاموا بالاعتداء على ابنيه، بحيث أصيب الأول بجرح على مستوى رأسه بسبب ضربة تلقاها بواسطة سيف، فيما أصيب الثاني وهو قاصر بجروح خطيرة على مستوى ذراعه وتحصل على عجز طبي مدة 45 يوما.

 

تمكن والدهما من الإفلات منهم بعدما قاومهم بواسطة سلم كان يستعمله في المحل، وكان سبب بالاعتداء ضبط أحدهما، وهو يسرق  فوطة من المحل، ولأن الضحية طلب منه إرجاعها، غادر المكان ثم عاد رفقة شركائه للهجوم على المحل .

وتلقت مصالح أمن الحراش بلاغا من مواطنين بخصوص تعرض محل تجاري لبيع الألبسة ببومعطي إلى هجوم مسلح من قبل جماعة منحرفين قاموا بالاعتداء على صاحب المحل وولديه، والذين لاذوا بالفرار قبل وصول عناصر الشرطة إلى المكان، والتي باشرت تحرياتها للتوصل إلى الفاعلين بعدما صرح الضحايا لهم أن أحد المتهمين المدعو  ج، و الذي يقيم بحي بومعطي قام بسرقة  فوطة من المحل، ولما تفطنوا له وإلزامه على إرجاعها قام بتهديدهم بالاعتداء وغادر المكان ليعود بعد لحظات رفقة 13 شخصا كانوا حاملين أسلحة بيضاء، وقاموا بالاعتداء على الابن الأكبر بسيف على مستوى الرأس وتسببوا له في عجز عن العمل مدة 10 أيام، أما الابن القاصر فقد تم الاعتداء عليه بواسطة سكين على مستوى ذراعه وتحصل على عجز طبي مدة 45 يوما، فيما نجا والدهما من الاعتداء لأنه دافع عن نفسه بواسطة سلم المحل والذي لوح به لإبعادهم عن المكان قبل أن يفروا. ومن أجل ذلك قامت مصالح الشرطة باستغلال تسجيلات كاميرات المراقبة المركبة خارج المحل التجاري وتم التوصل إلى الفاعلين وهم شبان مسبوقين قضائيا قاموا بمداهمة منازلهم لكن لم يتم العثور عليه، فيما تمكنوا من إلقاء القبض على المتهم الرئيسي الذي أحيل على محكمة الحراش بموجب إجراءات المثول الفوري لمواجهة تهمة الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض. وخلال المحاكمة، حاول إنكار الوقائع المنسوبة وأنه لا تربطه علاقة بالقضية، وهو عكس ما صرح به الضحايا الذين أكدوا أنه من حاول سرقة المحل وهو من اعتدى عليهم رفقة باقي المتهمين الفارين. ومن جهته دفاع الطرف المدني طالب بتعويض قدره 500 ألف دينار لصاحب المحل، مع تعيين خبير طبي لفحص ولديه مع تعويض مالي مؤقت قدره 100 ألف دينار لكل واحد منهما. وعلى أساس الوقائع المتابع بها المتهمون التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع إصدار أمر بالقبض في حق المتهمين الفارين .

حياة سعيدي

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من محاكم

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات