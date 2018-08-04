ضبط بحوزتهما 300 قرص مهلوس
توقيف شخصين بالحراشيروجانالمهلوسات بعد اقتنائها بوصفات مزورة
ألقت مصالح الأمن القبض على مروجي مخدراتضبطا على متن سيارة بمنطقة الحراش وعثر بحوزتهما على 300 قرص مهلوس، ووصفات طبية مزورة كانوا يستعملونها لاقتناء المؤثرات العقلية بالإضافة إلى مبلغ 5 ملايين سنتيم اشتبه أنه من عائدات الترويج.
حسب ما ذكر في ملف القضية، فإن توقيف المتهمين كان بناء، على معلومات تلقتها مصالح الأمن بخصوص قيام شخصين بترويج المؤثرات العقلية بشوارع منطقة الحراش وضواحيها، واستغلالا للمعلومة باشرت ذات المصالح تحرياتها وعلى إثر عملية ترصد تم تحديد هوية المشتبه بهما في حالة تلبس، بحيث ألقي القبض عليهما فيما فر المتهمالرئيسيالملقب حسين الشاويإلى وجهة مجهولة، وخلال عملية تفتيش السيارة تم حجز300 قرص مهلوس ووصفتين طبيتين مزورتين ومبلغ 5 ملايين سنتيم اشتبه أنه من عائدات الترويج، وأثناء اقتياد المتهمين إلى مركز الشرطة واستجوابهما صرح المتهمالأول أنه بتاريخ توقيفه طلب منهم المتهم الفار الملقب حسين الشاويإيصاله للقاء شخص، وأثناء وصولهما إلى المكان تفاجأ بعناصر الأمن تحاصرهماوتلقي القبض عليه رفقة المتهم الثاني الذي صرح بدوره أن المكنى حسين الشاويسلمه وصفة طبية مزورة وطلب منه أن يقتني له المهلوسات التي تم حجزها، وهي المهمة التي كان يكلفه بها في كل مرة نافيا أنهيتاجر فيها أويروجهاومن أجل ذلك أحيل المتهمان الموقوفان على محكمة الحراش أين تمت محاكمتهما وإدانتهما بعقوبة عامين حبسا نافذا، وهو الحكم الذي تم استئنافه أمس أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة وخلال مثولهما أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة لاستئناف الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الحراش أدليابنفس تصريحاتهما السابقة، ومن جهته النائب العامطالب بتشديد عقوبتهما.
حياة سعيدي