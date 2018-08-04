ضبط بحوزتهما 300 قرص مهلوس

توقيف شخصين بالحراشيروجانالمهلوسات بعد اقتنائها بوصفات مزورة

ألقت مصالح الأمن القبض على مروجي مخدراتضبطا على متن سيارة بمنطقة الحراش وعثر بحوزتهما على 300 قرص مهلوس، ووصفات طبية مزورة كانوا يستعملونها لاقتناء المؤثرات العقلية بالإضافة إلى مبلغ 5 ملايين سنتيم اشتبه أنه من عائدات الترويج.

حسب ما ذكر في ملف القضية، فإن توقيف المتهمين كان بناء، على معلومات تلقتها مصالح الأمن بخصوص قيام شخصين بترويج المؤثرات العقلية بشوارع منطقة الحراش وضواحيها، واستغلالا للمعلومة باشرت ذات المصالح تحرياتها وعلى إثر عملية ترصد تم تحديد هوية المشتبه بهما في حالة تلبس، بحيث ألقي القبض عليهما فيما فر المتهمالرئيسيالملقب حسين الشاويإلى وجهة مجهولة، وخلال عملية تفتيش السيارة تم حجز300 قرص مهلوس ووصفتين طبيتين مزورتين ومبلغ 5 ملايين سنتيم اشتبه أنه من عائدات الترويج، وأثناء اقتياد المتهمين إلى مركز الشرطة واستجوابهما صرح المتهمالأول أنه بتاريخ توقيفه طلب منهم المتهم الفار الملقب حسين الشاويإيصاله للقاء شخص، وأثناء وصولهما إلى المكان تفاجأ بعناصر الأمن تحاصرهماوتلقي القبض عليه رفقة المتهم الثاني الذي صرح بدوره أن المكنى حسين الشاويسلمه وصفة طبية مزورة وطلب منه أن يقتني له المهلوسات التي تم حجزها، وهي المهمة التي كان يكلفه بها في كل مرة نافيا أنهيتاجر فيها أويروجهاومن أجل ذلك أحيل المتهمان الموقوفان على محكمة الحراش أين تمت محاكمتهما وإدانتهما بعقوبة عامين حبسا نافذا، وهو الحكم الذي تم استئنافه أمس أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة وخلال مثولهما أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة لاستئناف الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الحراش أدليابنفس تصريحاتهما السابقة، ومن جهته النائب العامطالب بتشديد عقوبتهما.