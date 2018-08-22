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المتهمون مهددون بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا

مصرح جمركي ضمن عصابة تتاجر بالمخدرات بالعاصمة

  22 أوت 2018 - 20:02   قرئ 70 مرة   0 تعليق   محاكم
مصرح جمركي ضمن عصابة تتاجر بالمخدرات بالعاصمة

ناقشت محكمة سيدي أمحمد، أول أمس، قضية 3 شبان -من بينهم  مصرح جمركي- كوّنوا عصابة للمتاجرة بالمخدرات في أحياء العاصمة، حيث تم القبض على المتهم الرئيس في القضية وبحوزته كمية من المخدرات، برفقة المتهمين الأخرين، وعلى إثر ذلك تم إحالة هؤلاء على التحقيق القضائي، بعد أن وجهت لهم تهمة المتاجرة بالمخدرات.

 

فصول قضية الحال، وحسب ما جاء في الملف القضائي، انطلقت بعد ورود معلومات مؤكدة ومسبقة إلى مصالح الضبطية القضائية، مفادها وجود عصابة بصدد ترويج المخدرات من نوع  القنب الهندي، بين أوساط الشباب بالعاصمة، واستغلالا لتك المعلومة، قامت ذات المصالح بمداهمة حي المتهم الرئيس الذي يشغل منصب مصرح جمركي، أين تم القبض عليه متلبسا وبحوزته كمية معتبرة من المخدرات، الأخير كان برفقة المتهمين الأخرين، وعلى إثر ذلك تم اقتياد المتهمين إلى مركز الشرطة وتحوليهم مباشرة على التحقيق، وخلال الاستماع لتصريحاتهم فندوا بشدة تهمة المتاجرة بالمخدرات، فيما اعترفوا أنهم مدمنين على استهلاكها منذ فترة طويلة، وبناء على ذلك تم إعداد ملف قضائي ضدهم أحيلوا بموجبه على العدالة، لمواجهة تهمة المتاجرة بالمخدرات. خلال جلسة المحاكمة، صرح المتهم الرئيس في القضية الذي يشغل منصب مصرح جمركي بالميناء، أن كمية المخدرات المضبوطة بحوزته اقتناها من عند شخص يجهل هويته بمبلغ 19 ألف دينار، بغية استهلاكها، نافيا بشدة ترويجها بين أوساط الشباب -حسب ما ورد في الملف القضائي- منوها أنه يوم الوقائع التقى صدفة بالمتهم الثاني في القضية الذي يعد ابن حيه، الأخير لم يتم العثور بحوزته على أي شيء، وهي نفس التصريحات التي أكدها هذا الأخير خلال استجوابه من قاضية الجلسة. من جهته المتهم الثالث، أنكر علاقته بالقضية جملة وتفصيلا، ومعرفته بالمتهمين الأخرين، غير أنه لم ينكر أنه كان مدمن على استهلاك المخدرات، ومسبوق قضائيا في عدة قضايا إجرامية، معربا في معرض تصريحاته، أنه لم يمض على خروجه من المؤسسة العقابية بالجلفة سوى 13 يوما، وعليه التمس البراءة من هيئة المحكمة، وهي نفس الطلبات التي تمسك بها المتهمان الأخران، وطالب بها هيئة دفاع المتهمين، التي أكدت أن عناصر التهمة المتابع بها موكليهم غير قائمة في قضية الحال، وعليه طلبوا إعادة تكييف الوقائع من جرم المتاجرة بالمخدرات إلى تهمة الحيازة من أجل الاستهلاك الشخصي، وعلى ضوء المعطيات المقدمة في الجلسة التمس ممثل الحق العام بمحكمة سيدي أمحمد تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، و1 مليون دينار غرامة مالية نافذة ضد المتهمين، فيما أجلت المحكمة الفصل في القضية إلى جلسة لاحقة.

إيمان فوري

 

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