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إحالة القضية على العدالة تكشف المستور

شبكة العاصمة يترأسها شرطيان

  02 أكتوبر 2018 - 19:12   قرئ 65 مرة   0 تعليق   محاكم
شبكة العاصمة يترأسها شرطيان

استمع وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد أمس، إلى جماعة إجرامية منظمة مختصة في ترويج المخدرات من نوع  القنب الهندي تنشط على مستوى العاصمة وضواحيها، متكونة من 5 متهمين من بينهم شرطي بالأمن الحضري لبوشاوي، وشرطي متقاعد، باروني مخدرات فارين من العدالة، إضافة إلى شخص آخر ينحدر من منطقة بسكرة، حاولوا إغراق العاصمة بكمية معتبرة من  الشيرة قدرت بـ قنطار و55 كلغ.

قضية أخرى من العيار الثقيل تم تفجيرها بعد قضية  كمال البوشي التي أثارت الرأي العام، كان بطلاها شرطيان أحدهما متقاعد والآخر شرطي يعمل بالأمن الحضري لبوشاوي من مواليد 1983، كونا جماعة إجرامية منظمة مختصة في ترويج المخدرات بالعاصمة وضواحيها، وذلك بمساعدة باروني مخدرات فارين من العدالة، وشخص آخر ينحدر من ولاية بسكرة ومقيم بمنطقة جسر قسنطينة بالعاصمة، وحسب المعلومات التي تحصلت عليها  المحور اليومي من مصادر قضائية مطلعة، فوقائع القضية انطلقت بعد ورود معلومات إلى الأمن العسكري، مفادها وجود جماعة إجرامية بصدد ترويج المخدرات بالعاصمة وضواحيها، يترأسها شرطي ينحدر من العناصر بالعاصمة، عمل سابقا بمركز الأمن ببلكور ليتم تحويله بعد ذلك إلى الأمن الحضري ببوشاوي، الأخير يمتلك العديد من السيارات الفاخرة التي تحصل عليها جراء أعماله المشبوهة، كان يقوم بنقل الممنوعات بالبذلة الرسمية وذلك بغية تمويه مصالح الأمن وإبعاد الشبهات عنه، ولقد تم التوصل إليه عن طريق شريكه وهو شرطي متقاعد الذي اتفق مع الفرقة المختصة ببوشاوي من أجل الإطاحة بالمتهم الرئيسي بعد نصب كمين له بساحة أول ماي بالعاصمة، حيث تم توقيفه متلبسا حين كان على متن سيارة من نوع  قولف آخر طراز، وخلال تفتشيها تم العثور بالصندوق الخلفي على 31 كلغ من المخدرات، وكيلو ونصف مخبأ بإحكام تحت مقعد السيارة، كما تم حجز سلاحه الناري، وبعد حصول ذات المصالح على إذن بتفتيش مسكن المشتبه بهم، تم حجز بمسكن الشرطي المستأجر لطابق فيلا بمنطقة سيدي يوسف بني مسوس ومنزل الشرطي الآخر المتقاعد على كمية معتبرة من المخدرات من نوع  القنب الهندي قدرت بـ قنطار و55 كلغ، وعلى إثر ذلك تم تفكيك الشبكة وتوقيف 5 متهمين، حولوا مباشرة أمس على وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد، الذي أحال بدوره ملفهم على قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي أمحمد بالغرفة السابعة، الأخير أمر بإيداعهم رهن الحبس المؤقت، بعد أن وجه لهم تهما ثقيلة متعلقة بالمتاجرة بالمخدرات في اطار جماعة اجرامية منظمة، نقل وتوزيع المخدرات، إساءة استغلال الوظيفة، هذا في انتظار ما يكشف عنه التحقيق خلال الأيام المقبلة.

إيمان فوري

 

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