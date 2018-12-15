إعجابات بصور و"فيديوهات" يضع أصحاب الحسابات في المواقع الافتراضية تحت المجهر

"فايسبوك" يجر عناصر شرطة ومواطنين إلى السجون بسبب الإشادة بـ "داعش"

محادثات عبر "مسنجر" وتواصل مع أصدقاء مشبوهين على "فايسبوك" دون علمهم

أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي -أو العالم الافتراضي بصفة عامة- نقمة على مستعمليها، اليوم، وسببا بزج العديد منهم في السجون على خلفية محادثات ونقاش عادي بين طرفين أو التعليق ووضع إعجابات على صور أو "فيديوهات" تنشر لها علاقة مع تنظيمات إرهابية خاصة تنظيم "داعش"، وهذا ما يتطلب الحذر في استعمالها كونها تخضع إلى الرقابة من قبل جهات متخصصة في إطار محاربة الجريمة الالكترونية التي تشرف عليها هيئة "المراقبة الوقائية للاتصالات الإلكترونية" بما في ذلك وسائل الهاتف الثابت أو النقال، بقصد الكشف عن الجرائم المتعلقة بالأعمال الإرهابية والتخريب والمساس بأمن الدولة، وتسجيل وحفظ المعطيات الرقمية، وتحديد مصدرها ومسارها من أجل استعمالها في الإجراءات القضائية.

العديد من الشباب ربطوا علاقات صداقة مع أشخاص من بينهم فتيات على شبكات التواصل الاجتماعي خاصة "فايسبوك"، وجدوا أنفسهم محل متابعات قضائية خطيرة واتهامات بربط علاقات مع أشخاص مشبوهين توصلت التحقيقات إلى أنهم يتواجدون بمعاقل التنظيم الإرهابي "داعش" بسوريا والعراق دون علمهم بذلك، غير أن مصالح الأمن المختصة في الجريمة المعلوماتية تخضع جميع الحسابات إلى الرقابة عبر كافة التطبيقات الالكترونية في الانترنيت لما تشكله من خطورة على الأشخاص وأمن الدولة ككل، وهو ما كشفته مجريات قضايا جنائية طرحت على العدالة توبع فيها حتى عناصر في سلك الأمن أو أشخاص حاولوا السفر للقاء فتيات ربطتهم بهن علاقات غرامية وتبين أنهن "داعشيات".

دردشات عبر "مسنجر" ومتابعات لصفحات على "فايسبوك" تجر شرطيين إلى السجن

تم زج شرطيين تابعين لمدرسة الشرطة بالدار البيضاء في السجن

-أحدهما عون وآخر حافظ شرطة- أدينا أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بعقوبة عام سجنا نافذا عن جناية استعمال وسائل تكنولوجية للإشادة بالأعمال والجماعات الإرهابية، وهذا على خلفية تعليقات وإعجابات تم اكتشافها على صفحات إخبارية عربية على الانترنيت و"فيديوهات" تتعلق بالأعمال الإرهابية التي يرتكبها التنظيم الإرهابي "داعش" بالأراضي السورية والعراقية، وجاء هذا الحكم بعدما التمست النيابة العامة توقيع عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا.

تعود وقائع القضية إلى تاريخ 15 أكتوبر 2017، عندما تلقت مصالح فرقة مكافحة الإرهاب التابعة لمصلحة الاستعلامات لأمن ولاية الجزائر، معلومات تخص شرطيين يعملان بمدرسة الشرطة بالدار البيضاء يقومان بممارسات مشبوهة من خلال تسجيل محادثات على تطبيق "المسنجر" بخصوص أمير التنظيم الإرهابي "داعش" أبو بكر البغدادي" وعن انتماءاته، ومن أجل ذلك -وفي إطار حماية الأمن القومي الجزائري، والرموز الوطنية باشرت المصالح المختصة تحرياتها وإخضاع الحساب الالكتروني للمتهم "ر،أحمد" وكذا صفته على موقع التواصل الاجتماعي وتم التوصل إلى قيام هذا الأخير بوضع إعجابات وتعليقات على مواقع إخبارية عربية تستنكر الأعمال الإرهابية التي ترتكب في دولتي سوريا والعراق، ووضعه تعليق اشتبه في أن يكون إشادة بشخص أمير التنظيم الداعشي "أبو بكر البغدادي" في أحد فيديوهاته التحريضية، وتفاعله مع الأحداث الجارية والتعليق عليها رفقة المتهم الثاني، وعلى إثر ذلك تم تحويل الشرطيين على التحقيق القضائي بعد إيداعهما الحبس المؤقت الذي قضيا به أكثر من سنة قبل إحالتهما على المحاكمة أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء ومتابعتهم بجناية استعمال وسائل تكنولوجية للإشادة بالأعمال والجماعات الإرهابية.

خلال جلسة المحاكمة، فند الشرطيان الوقائع المنسوبة إليهما وصرح المتهم "ر،أحمد" -وهو عون شرطة متحصل على شهادة ماستير 2 - أنه من غير المعقول أن يكون في سلك الأمن ويقوم بمثل هاته الأفعال، موضحا أنه كان يتابع بصفة عادية قنوات إخبارية تهتم بالتاريخ الإسلامي، وكل ما ينشر من أخبار على هاته القنوات تتعلق بما يجري من أحداث بدول العالم ككل ولم يكن اهتمامه منصبا فقط على ما يجري بالعراق وسوريا وهذا لا يعد إشادة بالأعمال الإرهابية.

من جهة أخرى، أكد على الحديث بينه وبين زميله بصفة عادية حول حقيقة من خلق تنظيم "داعش" الذي نسباه إلى المخابرات الروسية أو الأمريكية وتحدثا كذلك عن أحداث أخرى، كما نفى المتهمان نشرهما لأي "فيديوهات" تخص "داعش" أو الإشادة بأعماله أو التعليق عليها -كما ذكر في الملف القضائي-

محاكمة 3 تجار عاصميين أتهموا بالإشادة بالإرهاب

تابعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بحر الأسبوع، ثلاثة شبان يقيمون بالعاصمة يعملون كتجار بتهمة الإشادة بالأعمال الإرهابية وهذا على خلفية توقيفهم بالمطار الدولي هواري بومدين عندما كانوا بصدد السفر الى المملكة المغربية وضبط بهواتفهم النقالة مجموعة من المقاطع والأناشيد الدينية و"فيديوهات" تخص أعمال ارتكبها التنظيم الإرهابي "داعش" ببعض الدول العربية وهو الأمر الذي استدعى توقيفهم وإحالتهم على القضاء.

حسب ما ذكر في جلسة المحاكمة، فإن وقائع القضية تعود الى نهاية سنة 2017 عندما أوقفت مصالح شرطة الحدود لمطار هواري بومدين المتهمين "ب،ر"، "د،أ" و"ط،ش" الذين كانوا بصدد السفر إلى المملكة المغربية لاقتناء بعض السلع وهذا في إطار عملية البحث عن شخص اشتبه في التحاقه بالجماعات الإرهابية في سوريا "داعش" خارج التراب الوطني وخلال توقيف المتهمين أخضعت هواتفهم النقالة للتفتيش الالكتروني بالمخبر التقني للشرطة العلمية وتم ضبط 65 مقطعا غنائيا تحريضيا لتنظيم "داعش" و34 مقطعا بذاكرة هاتف المتهم "ط،ش"، وخلال استجوابه صرح أن المتهم الأول من أرسلها له، وبخصوص هاتف المتهم "ب، ر" فقد عثر على 3 مقاطع فقط، وبمثول المتهمين أمام هيئة المحكمة، نفوا علاقتهم بالتهمة المنسوبة إليهم وأشار المتهم الأول أنه اقتنى هاتفه النقال من سوق الهواتف النقالة في بلفور بالحراش ورجع أن تكون المقاطع محملة من صاحب الهاتف، وأكدوا في معرض تصريحاتهم انهم تجار وكانوا بصدد السفر إلى المغرب لاقتناء السلع.

شاب ينسج علاقة مع فتاة في "فايسبوك" ويسجن لكونها "داعشية"

أوقفت مصالح الأمن المدعو "ن، ع ق" وهو شاب في العقد الثالث من العمر، بعدما كشفت التحريات عن نسجه علاقة مع فتاة في "فايسبوك" تنتمي الى التنظيم الارهابي "داعش" دون علمه، وكان يحاول السفر من أجل لقائها بغرض الزواج منها ليجد نفسه في السجن بسبب قضية ارهابية بعدما وجهت له تهمة محاولة الانخراط في جماعة إرهابية تنشط في الخارج، وجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية التي توبع بها عقب الاشتباه فيه انه كان بصدد السفر الى سوريا للالتحاق بتنظيم داعش، وألقي عليه القبض عندما كان بمطار هواري بومدين الدولي وهو يتأهب للسفر إلى تركيا.

أوقفت مصالح شرطة الحدود على مستوى مطار هواري بومدين المتهم نهاية سنة 2017 بعدما ضبط بحوزته تأشيرة سفر مزورة إلى تركيا، واشتبه خلال التحقيق معه أنه كان بصدد السفر إلى تركيا للالتحاق بالتنظيم الإرهابي "داعش" بسوريا، تبين من خلال كشف المكالمات الهاتفية اتضح أنه قبل سفره ربط عدة اتصالات مع أشخاص مشبوهين يتواجدون بالمعاقل الإرهابية بسوريا، وهي الوقائع التي أنكرها المتهم أثناء مثوله للمحاكمة وأكد أنه تعرف على فتاة سورية عبر الفايسبوك وهي المسماة "جلنار" حاول فعلا السفر إلى سوريا لكن بغرض الزواج من تلك الفتاة وليس الالتحاق ب "داعش"، موضحا أنه وكل محامي لإتمام إجراءات الزواج هناك، وعلى أساس الوقائع المنسوبة إليه التمس النائب العام توقيع عقوبة 5 سنوات سجنا نافذة قبل أن تبرئه المحكمة.

... وآخر يُحاول السفر إلى سوريا للقاء صديقته عبر "فايسبوك"

تعرف شاب في عقده الثاني -مقيم بالكاليتوس- على فتاة سورية عبر "فايسبوك" والتي كان يتواصل معها عبر حسابها الخاص "فردوس الشام"، لتعرض عليه الالتحاق بها للزواج بها دون علمه أنها مجندة في صفوف "داعش" ومهمتها استقطاب الشباب لتجنيدهم، وهو الأمر الذي تم كشفه من قبل مصالح الأمن المختصة التي أوقفته وتمت متابعته أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بجناية محاولة الانخراط في جماعة إرهابية تنشط في الخارج عن طريق الأنظمة المعلوماتية والإشادة بالأفعال الإرهابية. أوقفت مصالح الأمن المتهم المقيم بالكاليتوس عقب التحريات التي قامت بها عقب تلقيها بلاغا من أحد المواطنين بخصوص شخص يرتاد على مقاهي الانترنيت بالكاليتوس ويتواصل مع الجماعات الإرهابية التابعة لتنظيم "داعش" وينشر صورا وخطبا تحريضية عبر حساباته، ومن أجل ذلك قامت ذات المصالح بترصده وتوقيفه متلبسا بصدد نشر ومشاهدة خطب تحريضية بمقهى أنترنيت بالكاليتوس، وأثناء التحقيق تبين أنه كان يتواصل مع العناصر الإرهابية لـ "داعش" عبر حساب باسم "س. زكريا" والذي ضبط به عدة تسجيلات فيديو لجرائم ارتكبها التنظيم في حق السوريين، وقام هو بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الوقائع التي استدعت إحالة المتهم على التحقيق القضائي اين اعترف أنه كان يتردد على مقاهي الأنترنيت ويقوم بتصفح العديد من المواقع وأثناءها تعرف على امرأة تملك حسابا على "فايسبوك" باسم "فردوس الشام" التي كانت تحدثه عن الأوضاع في سوريا وتنظيم داعش، وتوطدت العلاقة بينهما وطلبت منه فتح حساب بإسم "سامي زكريا" للتواصل معها، ومن أجل الزواج منها حاول السفر إلى سوريا عبر تركيا بعدما تحصل على تأشيرة سفر إلى هناك، قبل أن تلقي القبض عليه مصالح الأمن.

صور تورط شاب في قضية إرهاب تداولها أصدقاءه على "فايسبوك"

توبع المدعو "ب، حكيم" بجناية الإشادة بالأعمال الإرهابية، على خلفية معلومات تلقتها مصالح الأمن بخصوص استغلاله صفحته على "فايسبوك" المسماة "ساموراي" للإشادة بالأعمال التي يرتكبها تنظيم "داعش" في بلاد الشام والعراق.

أوقف المتهم "ب، حكيم" كان على اثر معلومات وردت إلى مصالح الأمن بخصوص قيام هذا الأخير بالإشادة بالأعمال الإرهابية التي يقترفها تنظيم "داعش" وهذا عبر صفحته الخاصة على الفايسبوك المسماة "ساموراي"، وأثناء إجراء خبرة تقنية على هاتفه النقال تم ضبط العديد من الصور في الذاكرة الداخلية منها صور له وهو يرفع السبابة والتي تعني في التنظيم الإرهابي الولاء للتنظيم، وصور لمجموعة إرهابية مدججة بمختلف الأسلحة، وصورة للتنظيم ومكتوب عليها "راية الحق واضحة" وصور أخرى تحث على الجهاد وعبارة تقول في معناها من لديه أعظم الذنوب فعليه بالجهاد فهو يمحي جميع الذنوب، وهو ما ورطه في القضية مع إيداعه الحبس وتحويله على محكمة الجنايات ومتابعته بجناية الإشادة بالأعمال الإرهابية، وبمثوله أمام هيئة المحكمة صرح أنه لا تربطه علاقة بالقضية ولا بالإشادة بالأعمال الإرهابية التي نسبت له موضحا أن أصدقائه بـ "فايسبوك" من قاموا بتحميلها والتي انتقلت تلقائيا الى هاتفه وقام بمسحها، وعلى أساس ما ذكر في الملف التمست النيابة العامة توقيع عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا مع 100 ألف دينار غرامة مالية وبعد المداولة قضت المحكمة ببراءته.

إعداد: حياة سعيدي