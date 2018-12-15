كان مكلفا بالإعلام في التنظيم ودبر عمليات انتحارية سنة 2007 بالعاصمة

تأجيل ملف صلاح أبو محمد الرجل الثاني في القاعدةإلى جانفي المقبل

أجلت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء أمس، وسط تعزيزات أمنية مكثفة لعناصر فرق البحث والتحريملف الإرهابي قاسمي صالح المكنى صلاح أبو محمد الرجل الثاني في تنظيم القاعدة في بلاد المغربالإسلامي والمكلف بالإعلام للتنظيموالعقل المدبر ومهندس العمليات الانتحاريةالتي شهدتها العاصمة سنة 2007 التي استهدفت كلا من قصر الحكومة ومقر الشرطة القضائيةبباب الزوار، وهذا إلى تاريخ 17 جانفي المقبل بسبب غياب دفاعه.

يواجه الإرهابي الخطير تهما ثقيلةتتعلق بإنشاءجماعة إرهابية مسلحة غرضها بث الرعب في أوساط السكان، وخلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو المس بممتلكاتهم، طبع ونشر وثائق أو مطبوعات أو تسجيلات تشيد بالأفعال الإرهابية وحيازة أسلحة وذخائر ممنوعة بدون رخصة من السلطات المختصة، جنحة تزوير وثائق وشهادات تصدرها الإدارات العمومية، وجناية الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط بالخارج والانتماء إلى عصابات مسلحة بغرض الإخلال بأمن الدولة. وحسب الملف القضائي، فإن المتهم تم إلقاء القبض عليه من قبلقوات الأمن يوم 16 ديسمبر 2012 بقرية الشرفة بمنطقة البويرةبعد تلقيها معلومات موثوقة بوجوده بالمكان، أين تم نصب كمين له خارج مطعم كان سيلتقي فيه ببعض العناصر الإرهابيةالتابعة له، وبعد التحقيق القضائي أحيل المتهم على محكمة الجنايات سنة 2015 دون أن تتم محاكمته على الوقائع الخطيرة التي ارتكبها وتم تأجيل القضية الى بسبب الطعن الذي تقدم به دفاعه في قرار الإحالة أمام المحكمة العليا، وتمت برمجته في هاته الدورة الجنائية.