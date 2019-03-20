تنشط بالمغرب وليبياوالجزائر وتمكنت من تهريب 120 مهاجرا

شبكات إجرامية تموّل داعش ليبيا بأموال تهريب المهاجرين المغاربة عبر الجزائر إلى أوروبا

دخلوا عبر المطار بطريقة شرعيه وعبروا إلى ليبيا من الدبداب الحدودية

تمكنت شبكات إجرامية منظمة تنشط بكل من المغرب وليبيا والجزائر، من تهريب أكثر من 120مهاجرا مغربيا من بلدانهمإلى ليبيا مرورا بالجزائر نحو أوروبا لتمويل الجماعات الإرهابية الناشطة بالأراضي الليبيةالتي يدخلونها عبر الحدود الجزائريةالصحراويةمن إليزي إلى منطقة الدبداب بمساعدة شاب جزائري انضم إلى الجماعات الإرهابية بليبيا،حيث تتولىجماعة هناك نقلهم إلى أوروبا عبر دولة إيطاليا، وهذا مقابل دفعمبلغ 2000 أورو عن كل شخص توجهها الجماعة الإجرامية هناكلتموين تنظيم داعش، وكانت عمليات الهجرة تنظم بالتنسيق بين أفراد الشبكات الذين كانوا يتواصلون فيما بينهم باستعمال تطبيق الوات ساب والفايسبوك كي لا تتوصل إليهم الجهات الأمنية.

فككت مصالح الأمنالشبكة الإجرامية الناشطة بالجزائر في إطار تحرياتها التي باشرتها عقب تلقيها معلومات مؤكدة بخصوص تهريب المهاجرين المغاربة عبر الجزائر إلى ليبيا ومن ثم إلى أوروبا بالتنسيق بين أفراد شبكات أخرى تنشط بكل من ليبيا والمغرب، بحيث توصلت ذات المصالح الى أن المدعو ك. أنيس من جنسية جزائريةكان يتكفل باستقبال الرعايا المغاربة الذين يدخلون الجزائر بطريقة شرعية عبر مطار هواري بومدين وأثناء وصولهم يكلف أشخاصا آخرين يعملون سائقي كلوندستان من أجل نقل الرعايا من المطار إلىالمحطة البرية بالخروبة وشراء تذاكر لهم إلى ولاية ورقلة مقابل مبلغ 50 أورو عن كل فرد، فيما تولى آخرون نقلهم من العاصمة إلى ذات المنطقة باستعمال سياراتهم، وهناك يكون في استقبالهم شخص يدعى الحاج للتكفل بتمريرهم إلى منطقة الدبداب بليبيا عبر الحدود مع منطقةإيليزي، وبالتنسيق مع الشبكة الناشطة بالأراضي الليبية يتم التكفل بالمهاجرين المغاربةلتهريبهم إلى أوروبا عبر إيطاليا ويتقاضون مقابل ذلك مبلغ 2000 أورو عن كل مهاجر، وهي الأموال التي تجمع وتوجه لتمويل الجماعات الإرهابية بليبيا لتعزيز نشاطها، وفي إطار التحريات تم توقيف المتهم م. إسلام البالغ من العمر 26 سنة بتاريخ 1 أوت 2017 بالقرب من المركز التجاري الذي ضبط بحوزته أثناء تفتيشه مبلغ 50 أورو، وبتفتيش مسكنه تم العثور على مبلغ1250 أورو وتم حجز 3 هواتف نقالة، ضبطت بها مجموعة محادثات عبر تطبيق الوات ساب مع أفراد من ليبيا والمغرب والمتهم الفار ك. أنيس الذي ضبطت له صورة وهو حامل لسلاح كلانشنيكوف مع كل من المتهمين م. إسلام وع. إسلاماللذين كلفهما هذا الأخير بنقل المغاربة من المطار إلى محطة الخروبة باعتبارهما أبناء حيه ويعملان كلوندستان مع ضمان تقديم كامل الخدمات لهما من إقامة واقتناء التذاكر للتنقل إلى الصحراء، وفي إطار التحقيق تبين أن المدعو ك. أنيس سافر بتاريخ 26 فيفري2018 إلى فرنسا والتحق فيما بعد بالجماعات الإرهابية بليبيا أين يوجد حاليا، وهو ما جعل السلطات تراسل الانتربولفي 29 مارس لتنفيذ الأمر بالقبض الصادر ضده، كما ألقي القبض على المتهم الرابع أ،. يوسف المكنى الكومبا المقيم بدرقانة بالعاصمة الذي تولى بدوره نقل المهاجرين المغاربة بسيارته من العاصمة إلى حاسي مسعود مقابل مبالغ مالية وتسخيره لأشخاص آخرين منهم صديقه ق. م وعمه صاحب وكالة لكراء السيارات لمساعدته في نقلهم، ليحال المتهمون الثلاثة الموقوفون على التحقيق القضائي ثم على محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بعدما وجهت لهم تهم تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة وتمويل جماعة إرهابية تنشط خارج الوطن، وقد مثل المتهمون أمس أمام المحكمة لمواجهة الوقائع المنسوبة إليهم وصرح المدعو م. إسلام أن المتهم الفار ك. أنيس ابن حيه وقد طلب منه نقل الرعايا المغاربة من المطار إلى محطة الخروبة باعتباره يعمل كلوندستان مقابل مبلغ 50 أورو وكان يتكفل باقتناء التذاكر لتنقلهم إلى حاسي مسعود بورقلة، كما أكد أن المتهم الفار هو من سلمه هاتفا نقالا للتواصل معه عبر تطبيق الوات ساب نافيا بذلك علاقته مع باقي أفراد الشبكة المغاربة والليبيين، في حين واجهه القاضي بكشف المكالمات الهاتفية الذي أثبت ذلك. ومن جهته المتهم ع. إسلام اعترف بنقل المهاجرين من المطار إلى المحطة البرية بالخروبة 4 مرات وكان يتلقىأجرته من المدعو ك. أنيس نافيا بذلك شراء التذاكر لهم بالمحطة، وبخصوص المتهم أ. يوسف فقد أكد بدوره أنه نقلهم بسيارته من قهوة شرقي الى ورقلة 5 مرات وأخطره المهاجرون أنه بصدد الذهاب الى حاسي مسعود الجديدة من أجل العمل في مجال الزخرفة بالجبس عند شخص يدعى الحاج.

من جهته، اعتبر ممثل النيابة العامة أن التهمة قائمة في حق المتهمين الثلاثة والتمس في حقهم عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية، وقبل الشروع في المحاكمة أصدر القاضي حكما غيابيا ضد المتهم الفار ك. أنيس يدينه بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا و2 مليون دينار غرامة مالية نافذة مع إبقاء الأمر الدولي بالقبض ساري المفعول.