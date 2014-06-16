تنسج علاقات مع مجرمين بالمؤسسات العقابية لمواصلة أعمالها المشبوهة

عصابـــات تخطـــط لنشاطهـــا الإجرامـــــي مـــن داخـــل السجــــون

تجار مخدرات استغلوا مساجين لترويج السموم عقب إطلاق سراحهم

تمكنت عصابات مختصة في السرقة، النصب والاحتيال -وحتى ترويج المخدرات-من توسيع نشاطها والتخطيط له داخل السجون، بحيث يواصل أفرادها أعمالهم الإجرامية مباشرة بعد مغادرة المؤسسة العقابية أين يلتقون من جديد ويباشرون تنفيذ مخططاتهم في سرقة المركبات وترويج المخدرات باستغلال شباب تعرفوا عليهم داخل السجن ليعرضوا عليهم العمل لصالحهم بعد إغرائهم بالمال، ناهيك عن عمليات النصب والاحتيال التي أوقعوا من خلالها بعدد كبير من الضحايا الذين سلبت أموالهم.

استغل عدد من المجرمين تواجدهم بالسجون لتطويرعلاقاتهم مع المساجين لمواصلة نشاطهم، بحيث تمكن تجار المخدرات من استغلال الأشخاص الذين سجنوا لأول مرة للعمل لصالحهم في مجال الترويج، فيما خطط البعض الآخر لتنفيذ عمليات سرقة لكسب المال الوفير بعد انتهاء عقوبة إدانتهم في قضايا مماثلة، ولنا من المحاكم عينة عن الظاهرة التي تفشت بشكل ملفت للانتباه توحي بأن السجن تحول من وسيلة ردع وعقاب إلى مدرسة لتخرج المجرمين.

شبان تعارفوا بالسجن وشكلوا عصابة لسرقة السيارات

تمكنت مصالح الأمن أثناء قيامها بدورة روتينية بأحياء مقاطعة الحراش من تفكيك عصابة مختصة في سرقة السيارات بالعاصمة تتكون من أربعة أشخاص، وهذا بعدما ألقي القبض على أحدهم داخل سيارة كان بصدد سرقتها، هذا الأخير الذي حاول الفرار عندما طلب منه الشرطي وثائق السيارة اعتقادا منه أنه مالكها.

حسب الملف القضائي، فإن المشتبه فيهم الأربعة شكلوا عصابة لسرقة السيارات بالعاصمة عقب مغادرتهم المؤسسة العقابية أين تعارفوا وخططوا لنشاطهم، حيث عرض عليهم أحد المتهمين فكرة سرقة السيارات بحكم أنه مختص وله خبرة سابقة في ذلك، كما حدثهم عن الأموال الطائلة التي جناها من سرقة السيارات وإعادة بيعها، وبعد موافقتهم على هذا العرض قرروا الالتقاء بعد خروجهم من السجن من أجل تنفيذ المشروع الذي اتفقوا عليه، وهو ما وقع فعلا بحيث التقوا في ساحة أول ماي بالعاصمة واتفقوا على الطريقة التي سيعتمدونها في عملية السرقة مع تحديد دور كل واحد منهم، واختاروا أول وجهة لهم حظيرة السيارات الكائنة بساحة أول ماي أين تمكنوا من سرقة سيارة من نوع أتوس بعدما قام أحدهم بترصدها ومراقبتها، فيما قام الثاني بفتح السيارة باستعمال مفك البراغي وتشغيلها بالأسلاك الكهربائية ليتم فيما بعد إعادة بيعها، وبنفس الطريقة تم سرقة سيارة أخرى من نوع كيوكيو قبل أن يتم كشف أمرهم عن طريق الصدفة من قبل عناصر الشرطة الذين كانوا في دورية روتينية في حدود الساعة السادسة صباحا، ضبط أحد المتهمين داخل سيارة اعتقدوا في بادئ الأمر أنه مالكها ولما طلبوا منه الوثائق لاذ بالفرار قبل إلقاء القبض عليه.

شخصان يعقدان صفقات بيع وهمية للذهب والمركبات

تورط شخصان -ينحدران من ولاية البليدة وتعارفا بالسجن- في الإطاحة بعدة ضحايا وسرقة أموال طائلة منهم عقب استدراجهم إلى أماكن خاصة بالعاصمة لعقد صفقات بيع وهمية للمركبات وكميات مختلفة من المعدن الأصفر، ليستغلا الفرصة للاستيلاء على المبالغ المالية التي تكون بحوزة الضحايا ثم يفران إلى وجهة مجهولة، وعلى إثرها تقدم ثمانية منهم بشكاوى أمام مصالح الأمن التي تمكنت من إلقاء القبض عليهما وإحالتهما على العدالة.

باشرت مصالح الشرطة تحريات حول القضية عقب تلقيها شكوى من قبل مواطن يدعى س،ن بخصوص وقوعه ضحية احتيال وسرقة من طرف شخصين تعرف عليهما بوساطة أحد أصدقائه لبيعه سيارة من نوع إبيزا ، -وحسب ما ذكر في الشكوى- فإن المتهمين ضربا له موعدا بضواحي الكاليتوس قصدها حاملا معه مبلغ 140 مليون سنتيم، وهناك باغتاه عند خروجه من أجل تدخين سيجارة، واستوليا على المبلغ المالي ولاذا بالفرار نحو وجهة مجهولة، وعلى إثر ذلك باشرت مصالح الأمن تحرياتها للتوصل إلى الفاعلين، وهذا باستغلال شريحة الهاتف المستعملة في الاتصال بالضحايا لتتمكن من إلقاء القبض عليهما شهر ماي 2018، واتضح بعدها وجود شكاوى أخرى أودعها 8 ضحايا آخرين، جميعهم تعرضوا للسرقة بنفس الطريقة واستولى المتهمان على مبالغ مالية تراوحت بين 150 و250 مليون سنتيم، وهذا بعد الاتصال بهم من نفس رقم الهاتف، واستعمال سيارة من نوع سامبول رمادية اللون لتنقلاتهما، وتوصلت التحقيقات إلى تورط المتهمين س،خ و ق،م في عدة جرائم وقد تعارفا بسجن عين وسارة، ليخططا قبل خروجهما من المؤسسة العقابية للعمل معا وتنفيذ جرائمهما التي نجحا فيها، وتمكنا من الإيقاع بعدة ضحايا -ثمانية منهم أودعوا شكاوى ضدهما وامتنع البعض الأخر عن ذلك بسبب وجود خلاف بينهم حول قضية مخدرات- وهذا حسب ما جاء على لسان الدفاع، وعلى إثر ذلك أُحيل المتهمين على محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بعدما وجهت لهما جناية تكوين جمعية أشرار السرقة الموصوفة و النصب والاحتيال. خلال جلسة المحاكمة أوضح الضحايا أن المتهمين أوقع بهم من خلال بيعهم سيارات أو كميات من الذهب قدرت برطل وبمجرد وصولهم للمكان المتفق عليه، يستوليان على أموالهم ثم يفران على متن سيارة كانت تحمل ترقيم خاص بولاية البليدة، وعلى أساس ما نسب إليهما التمس النائب العام إدانتهما بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا.

تجار مخدرات يستغلون مساجين لترويج السموم

تمكنت شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمخدرات تتكون من 12 متهما -من بينهم امرأة وهي زوجه أحد المتهمين-من ترويج كميات هائلة من الأقراص المهلوسة من نوع ريفوتريل والمخدرات بأحياء العاصمة، وهذا بعدما تعارف البعض منهم بسجن الحراش وهم تجار مخدرات استغلوا المحبوسين الذين سجنوا لأول مرة لممارسة هذا النشاط وتوريطهم.

كشفت نشاط هاته العصابة على إثر توقيف المدعوين ع ،ألياس و د ،عبد الرزاق الذين كانا على متن سيارة من نوع إيبيزا بحي الدهاليز الثلاثة بالحراش وضبط مصالح الأمن بحوزتهما كمية من المؤثرات العقلية من ريفوتريل ، ومن أجل ذلك تم فتح تحقيق حول القضية -وباستجواب المتهم ع.ألياس - صرح المعني أنه يتاجر في المؤثرات العقلية التي يخفيها بمسكنه، بحيث يقوم بشراء العلبة الواحدة بمبلغ 8500 دج، وبيع القرص الواحد بمبلغ 300 دج، وهذا بمساعدة شريكه د ،عبد الرزاق الذي كان يتكفل بشراء كميات تتراوح بين 40 و50 علبة لدى معارفه -وهو المدعو أ،سمير المكنى الروجي و ع ،ر ، إضافة إلى شخص أخر يجهل هويته-

من جهته، صرح المتهم د، عبد الرزاق أن المهلوسات التي ضبطت بحوزته عندما كان رفقة ع، الياس على متن سيارته إبيبزا ملك للمدعو أ،سمير -وهو واحد من أكبر تجار المخدرات بشرق العاصمة- والذي ورط ع ،الياس في هذه التجارة بعدما تعرف عليه أثناء تواجدهما بالسجن وبدأ العمل معه منذ أكثر من سنتين ، بحيث استلم من عند المدعو أ،سمير كمية من الأقراص المهلوسة وقام ببيع جزء منها لشخص يدعى كريم، وبخصوص مصدر المهلوسات أكد المتهم أن المدعو أ ، سمير كان يتعامل مع عدة أشخاص منهم خ ،ا ، و س ،ا ح ، ا و ب،منير -وبناء على تصريحات المتهمين الموقوفين ومواصلة للتحريات- تم توقيف المدعو أ، سمير المكنى الروجي الذي ضبط بمسكنه كمية 100 غرام من المخدرات ومبلغ 10 ملايين سنتيم، وخلال استجوابه أنكر علاقته بباقي المتهمين عدا المتهم ع ،الياس الذي تعرف عليه بالمؤسسة العقابية بالحراش و ر،م نير باعتباره ابن حيه، والذي يعرف أنه يتاجر في المخدرات رفقة ع ،ألياس و د ،عبد الرزاق ، كما صرح أنه يعرف المكنى مغناوي -بصفته بارون مخدرات- وتعرف عليه بالمؤسسة العقابية وعرض عليه العمل معه في تجارة المخدرات عقب مغادرتهم السجن، واعترف أنه يستهلك المخدرات التي كان يقتنيها من منطقة ذراع الميزان بكميات تتراوح ما بين 70 و100 غرام والتي يستهلكها في ظرف 3 أشهر على الأقل، كما انكر المتهم الثاني -البارون ب.وليد - علاقته بباقي أفراد العصابة.

كهل ومسبوق قضائيا ينصب على عشرات الضحايا

تورط كهل في العقد الخامس من العمر، مسبوق قضائيا، بمساعدة شخص تعرف عليه بالسجن متواجد في حالة فرار في النصب على عشرات الضحايا، بعد أن قام المتهم الرئيسي بانتحال العديد من وظائف الإطارات السامية وسلب الضحايا مبالغ مالية معتبرة. فصول قضية الحال -حسب ما جاء في الملف القضائي- انطلقت بعد اتفاق المتهم الرئيسي في القضية مع شريكه الذي تعرف عليها داخل المؤسسة العقابية، من أجل اصطياد مجموعة من الضحايا والنصب عليهم، حيث أقدم المتهم الموقوف رهن الحبس المؤقت على انتحال العديد من الصفات من بينها ملازم أول بالجمارك، جمركي، ضابط شرطة، ونصب على العشرات من الضحايا ، بعد أن أوهم أحدهم بأنه جمركي وطلب منه منحه مبلغ مالي من أجل مساعدته في إخراج بضاعته المتمثلة في الهواتف النقالة، كما نصب على موظفة تعمل بمركز بريد بالشراقة، وعلى أساس ذلك تقدم الضحايا بشكاوى ضد المتهم الذي تم توقيفه، فيما لا يزال شريكه في حالة فرار، حيث كشفت التحقيقات الأمنية عن امتلاك المتهم الرئيسي في القضية العديد من شرائح الهاتف النقال، وانتحل العديد من الصفات بغية النصب على الضحايا، لتوجه له تهمة النصب والاحتيال، واستعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا، وخلال استجوابه من قبل هيئة المحكمة، نفى منذ الوهلة الأولى التهمة الموجهة إليه جملة وتفصيلا، وصرح أنه تعرف على شريكه المتواجد في حالة فرار داخل المؤسسة العقابية، مفندا معرفته بالضحايا الذين أودعوا شكاوى ضده، وسلبهم مبالغ مالية معتبرة، ملتمسا من هيئة المحكمة تبرئته من الجرم المنسوب إليه، وعلى ضوء المعطيات المقدمة في الجلسة التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار ضد المتهم الموقوف، و3 سنوات حبسا نافذا ضد المتهم الفار مع إصدار أمر بالقبض ضده.

تاجر ومقاول ينصبان على مواطنين بعد الإفراج عنهما

تمكن مقاول مسبوق قضائيا -وكان محل بحث مصالح الأمن-من النصب على عدد من الأشخاص بعد مغادرتهما السجن لاستنفاد عقوبتهما بحيث اتفقا على مواصلة مشوار النصب على الضحايا -كان من بينهم رجل أعمال من العاصمة باعه قطعة أرض كائنة بحي الكثبان بشراقة بالعاصمة من أجل بناء سكن عليها مقابل مبلغ 6 ملايير و400 مليون سنتيم ملك لشخص متوفي من بجاية استغل أحدهما بطاقة تعريفه للنصب على الضحية-

بعد اتمام الضحية صفقة البيع مع التاجر الذي تعرف عليه بالعاصمة سلمه مبلغ 6 ملايير سنتيم والباقي اتفقا على تسليمه لاحقا دون أن يتفطن هذا الأخير إلى أنه وقع ضحية نصب لذلك الشخص الذي ادعى أنه تاجر من بجاية وانتحل هوية شخص آخر وبعد الشكوى التي تقدم بها الضحية ضدهما تم إلقاء القبض عليهما في كمين نصب لهما بفندق السفير.

إعداد: حياة سعيدي