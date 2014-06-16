﻿ عصابات يقصدونهم في ساعات متأخرة للتهجم والتحايل عليهم

أطبـــــاء ضحيـــــة اعتـــــداءات داخــــل عياداتهــــم الخاصـــة بدافـــع السرقــــة والانتقـــام

طبيب أطفال يُقتل بوحشية بعيادته بالحراش على يد شاب انتقم منه إ

اعتداءات متكررة يتعرض لها الأطباء والممرضين يوميا بالمستشفيات من طرف أهالي المرضى بسبب سوء المعاملة والاستقبال وكذا نقص الخدمات، وهي ظاهرة تتكرر في كل مرة ما دفع بأصحاب المهنة للاحتجاج والمطالبة بتوفير الأمن، ورغم ذلك لم يسلم الأطباء من الاعتداءات التي وصلت إلى حد القتل داخل عياداتهم الخاصة بالعاصمة من قبل أشخاص لتصفية حسابات أو بغية السرقة.

واقع مرير يعيشه الجزائريون على وقع الاعتداءات المتكررة التي لم يسلم منها حتى الأطباء داخل عياداتهم الخاصة، ليس انتقاما لسوء المعاملة ونقص الإمكانيات كما يحدث في المستشفيات العمومية والمستوصفات، وإنما بدافع السرقة أو تصفية حسابات مع المعني مثل ما حدث مؤخرا بعيادة بالحراش أين قتل طبيب أطفال في عقده السابع بوحشية على يد شاب اتهمه بنسج علاقة غير شرعية مع والدته، وجلها قضايا عالجتها محاكم العاصمة.

يقتل طبيب أطفال داخل عيادته بالحراش

اهتزت منطقة الحراش بالعاصمة على وقع جريمة شنعاء راح ضحيتها طبيب أطفال في عقده السابع قتل على يد شاب لم يتجاوز سنه 26 عاما وكان أحد المرضى المقربين منه منذ صغره، حيث قصد عيادته وأزهق روحه بـ 43 طعنة، واحدة منها تسببت في قطع شريان حيوي بالرقبة، بحجة الدفاع الوهمي عن شرفه خلال مقابلة للفحص بعيادته وانتقاما بعد أن اتهم الضحية أنه كان على علاقة غير شرعية بوالدته، ومع باقي المرضى.

هي واحدة من القضايا التي عالجتها محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، والتي تعود وقائعها إلى شهر فيفري 2018، حين أقدم الجاني على قتل طبيب العائلة -مختص في طب الأطفال- بسبب شكوك راودته تتعلق بإقامة علاقة محرمة مع والدته ، وتخيل له أن الطبيب ذو سمعة سيئة، وقرر يوم الواقعة الانتقام لشرفه وتوجه إلى العيادة للفحص بصفة عادية واختار فترة المساء أين تقل حركة المرضى وغالبا تنعدم، ثم استغل الفرصة لإخفاء أداة الجريمة بين ملابسه، وحمل معه بعض الأدوية ومكملات غذائية التي كان يتعاطها بحجة استشارته حول مفعولها على جسمه، وحسب تصريحات الجاني فإن الضحية حاول الاعتداء عليه وإجباره على الفعل المخل بالحياء مقابل فحص مجاني، الأمر الذي استفزه وجعله ينهال عليه بوابل من الطعنات حتى فارق الحياة ثم قام بغسل يداه ومسحهما بمئزره وخرج من المكان دون أن يشعر بالتوتر والارتباك، وألقى بالسكين من النافذة مغادرا المكان، واعترف الجاني خلال محاكمته أنه عانى خلال الفترة التي سبقت جريمة القتل من هواجس مس تعرض له خلال سفره الى المغرب ولدى عودته أصبح يرافقه جن أو شيطان كما ذكر أن شخصا يدعى «جوزيف» دفعه لاعتناق الماسونية مقابل تلبية كل ما يرغب أو يحلم به، ليعيش القاتل في دوامة من القلق وعقد جلسات رقية للتخلص من التخيلات التي تنتابه اتجاه الأشخاص المحيطين به، من بينهم والدته التي شك بتصرفاتها وعلاقتها بالطبيب.

وتضاربت تصريحاته خلال المراحل المختلفة للتحقيق التي أرجع سببها إلى زيارة قام بها للمغرب ومقابلته لمشعوذين واحتمال إصابته بمس أو سحر أثر على حالته النفسية وتارة أخرى انتقاما من الضحية بسبب سلوكه وحتى قوله إنه تعرض لتحرش جنسي من طرفه، وخلال المحاكمة أكد الشهود بأن سمعة الطبيب جد حسنة، باعتباره كان مصدر خير وإحسان لأطفال يتامى وفقراء طيلة 30 سنة من العطاء، وتقديمه لفحوصات مجانية لمن لا يستطيع دفع مبلغ الفحص إلى جانب محبته لعائلة القاتل، وعلى أساس الجريمة الشنعاء التي ارتكبها المتهم التي حاول التهرب من المسؤولية الجزائية من خلال تضارب تصريحاته التي لم تقتنع به النيابة العامة التي التمست إدانته بعقوبة الإعدام، وبعد المداولات حكم عليه بالسجن المؤبد.

عصابة تستهدف عيادات خاصة بحيدرة لسرقتها

تمكّنت مصالح الأمن من تفكيك شبكة مختصّة في السرقة من بينهم فتاة لا يتعدّى سنّها 16 سنة، قامت رفقة ثلاثة شبّان -تتراوح أعمارهم بين 25 و28 سنة- بالسطو على عدد من العيادات الخاصّة الكائن مقرّها ببلدية حيدرة بالعاصمة، بالإضافة إلى تهديد أصحابها بالقتل·

الإطاحة بهذه الشبكة الخطيرة من طرف مصالح الأمن تمّ بناء على شكوى طبيب مختصّ في جراحة الأسنان مفادها تعرّضه للسرقة من طرف ثلاثة شبّان دخلوا إلى العيادة -الكائن مقرّها بحيدرة- على أساس أنهم زبائن إلاّ أنهم استغلّوا خروج معظم المرضى ليسارعوا إلى غلق باب العيادة وتكبيله والاستيلاء على مبلغ 300 مليون سنتيم من خزانة المكتب كان يحتفظ به لإتمام إجراءات شراء مسكن، كما هدّدوه بالقتل في حال صدرت منه أيّ مقاومة أو محاولة للإفلات منه ، وعليه باشرت مصالح الأمن تحرّياتها التي أوصلتها إلى أن قاصرا تعدّ زبونة بالعيادة وهي صديقة أحد المتّهمين تم استغلالها من طرف العصابة لتنفيذ جرائمها، حيث كانت متواجدة ساعة أن تلقّى الطبيب اتّصالا هاتفيا من صديقه أخبره فيه بأنه أحضر المبلغ المتّفق عليه، وبعد عرض صور المشتبه فيهم المسبوقين قضائيا على الضحّية تعرّف عليهم فتمّ إلقاء القبض عليهم وإيداعهم الحبس بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة باب الوادي بالعاصمة، والذي وجّه لهم تهم تكوين جماعة أشرار، السرقة المقترنة بطرف التعدّد والتهديد بالقتل.

يعتدي على طبيبة أسنان بعيادتها

أقدم شاب في الثلاثين من عمره من ولاية تيسمسيلت، على الاعتداء على ثلاث ضحايا من بينهم طبيبة أسنان بعين النعجة، وبائعة بمحل تجاري وأخرى متربصة بوكالة اشهارية ببئر خادم، هذا الأخير الذي كان ينتهز فرصة تواجدهن بمفردهن بمقر عملهم، للاعتداء عليهن بعد القيام بربطهن تحت طائل الضرب ثم يسرق ما يجده أمامه وهذا بمعية شخص آخر متابع بجنحة إخفاء أشياء مسوقة لا يزال في حلة فرار.

المتهم المدعو «م، سيد احمد» -المنحدر من ولاية تيسمسيلت والذي يعمل دهانا- مُثل أمام محكمة جنايات العاصمة لمواجهة التهمة المتابع بها المتعلقة بجناية السرقة بالعنف والفعل المخل بالحياء بالعنف والضرب والجرح العمدي، وهذا بناء على الشكاوى التي تقدم بها الضحايا الثلاث، وبالرجوع إلى وقائع القضية فإن المتهم خطط للترصد للنساء العاملات بالمحلات أو أماكن أخرى يستطيع دخولها كزبون مثل العيادات الخاصة، ليقوم بعدها بالاعتداء على ثلاث سيدات ويتعلق الأمر بطبيبة أسنان، بائعة في محل ومتربصة في وكالة اشهارية حيث كان المتهم يتوجه نحو العيادة الخاصة بالطبيبة بعد أن يترصدها على أساس أنه مريض، واستغل فرصة خلو العيادة من المرضى ليقوم بالاعتداء عليها ضربا بعد تكبيلها وتجريدها من ملابسها وبعدها قام بسرقة المال الموجود بالعيادة وكل ممتلكاتها، إضافة إلى هاتفها النقال ثم لاذ بالفرار، وبنفس الطريقة قام بالاعتداء على الضحيتين، بحيث يقصد محلاتهن كزبون أثناء خلوها من الاشخاص ليتهجم عليهن ويسرق كل ما يجده أمامه.

حسب ما دار في جلسة المحاكمة التي كانت سرية اعترف المتهم بما نسب إليه، بحيث أكد أنه قام بالاعتداء على الضحايا اللائي حضرن جلسة المحاكمة ضربا واعترف كذلك بتهمة الفعل المخل بالحياء عليهم وسرقة ممتلكاتهن، وعلى أساس التهمة الموجهة للمتهم، التمست النيابة العامة 10عقوبة سنوات سجنا نافذا في حقه مع تعويض قدره 15 مليون سنتيم لكل واحدة من الضحايا، لتدينه المحكمة بعد المداولة بعقوبة 8 سنوات سجنا نافدا

طبيب أسنان يتعرض إلى اعتداء بالأبيار

تعرض طبيب أسنان إلى الاعتداء داخل عيادته الخاصة الكائنة بالأبيار، من قبل ثلاثة شبان -لا يتعدى سنهم 26 سنة-قصدوا عيادته قبل وقت قصير من غلق العيادة واعتدوا عليه بالأسلحة البيضاء ولاذوا بالفرار دون تنفيذ مخططهم الخاص بالسرقة، قبل توقيفهم وإحالتهم على العدالة بعدما وجهت لهم تهمة تكوين جمعية أشرار، السرقة، الضرب والجرح العمدي ومتابعتهم أمام محكمة بئر مراد رايس قبل إدانتهم بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذا.

بتاريخ الواقعة وبينما كان الطبيب يزاول عمله كعادته، دخل إلى عيادته ثلاث شبان ليلا قبل وقت قصير من غلق العيادة، وطن الطبيب حينها أنهم قصدوه من اجل العلاج، لكنه سرعان ما تفاجأ بهؤلاء يتهجمون عليه وقاموا بضربه بواسطة الأسلحة البيضاء، ملحقين به ضررا، كما تسببوا له في كسر على مستوى ساقه الأيسر عندما حاول مقاومتهم مما نجم عنه عجز عن العمل لمدة 60 يوم حسب الشهادة الطبية المسلمة له من مصلحة الطب الشرعي بمستشفى باب الوادي، المتهمون بعد فعلتهم وخوفا من انكشاف أمرهم لاذوا بالفرار دون أن ينفذوا مخطط السرقة الذي جاءوا من أجله، وبعد الواقعة تقدم الضحية بشكوى لدى مصالح أمن باب الوادي بخصوص الاعتداء الخطير الذي تعرض له داخل عيادته، ومن أجل ذلك باشروا تحرياتهم المكثفة إلى غاية إلقاء القبض على الفاعلين الذين تعرف عليهم الضحية أثناء المواجهة وأثناء سماعهم من قبل الضبطية القضائية اعترف كل من المتهمين «ز،أ» و»ك،م» بذهابهما إلى عيادة الضحية ليلا أين قام المتهم «ز،أ» بتهديد الضحية بواسطة سكين، أما عن المتهم الثالث المدعو «س،ح» فقد تظاهر بالجنون مقدما بذلك ملفا طبيا يثبت عجزه وهذا ما استبعده قاضي التحقيق كون المتهم في حالة عادية وهو يحاول التهرب من المسؤولية الجزائية.

المتهمين الثلاثة بمثولهم أمس، أمام مجلس قضاء العاصمة لاستئناف الحكم الابتدائي أنكروا جملة وتفصيلا قضية الاعتداء على الطبيب، بحيث أكد أحدهم أن صديقته القاصر أخبرته أنها كانت على علاقة مع الضحية طبيب الأسنان وأنه حاول الاعتداء عليها، ومن أجل ذلك توجه فعلا رفقة المتهمين الآخرين إلى عيادته من أجل التحدث معه، ولم يعتدوا عليه ولم يهددوه أبدا بالأسلحة البيضاء كما جاء في الشكوى التي تقدم بها الضحية.