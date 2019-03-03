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﻿تضم 10 متهمين من بينهم إرهابي وعون أمن بالشركة

شبكة وطنية تروّج 17 كلغ من المخدرات بسيارة «سيال» للتمويه

  03 مارس 2019 - 20:40   قرئ 25 مرة   0 تعليق   محاكم
شبكة وطنية تروّج 17 كلغ من المخدرات بسيارة «سيال» للتمويه

تمكنت عصابة وطنية مختصة في المتاجرة بالمخدرات تتكون من 10 أفراد، يوجد ثلاثة منهم في حالة فرار بترويج 17 كلغ من المخدرات المستوردة من المغرب بإحياء العاصمة استعملوا فيها سيارة تابعة لشركة «سيال» للتمويه التي كان يستعملها موظف بالشركة الذي كان عضوا في الشبكة بالإضافة إلى عون أمن بالزي المدني وإرهابي.

 

تم تفكيك هاته الشبكة بناء على معلومات بلغت مصالح الأمن فرقة مكافحة المخدرات بخصوص نشاط شخص يدعى «زوبير» القاطن بمنطقة تيقصراين بالعاصمة المتورط في تجارة المخدرات وترويجها باستعمال مركبة من نوع «فولسفاغن»، وبمباشرة التحريات تم تحديد هوية المشتبه به وهو المدعو «ب.طارق» الذي ألقي عليه القبض، وخلال التحقيق معه تم التوصل إلى باقي شركائه باستغلال هاتفه النقال، وكان ممولهم بالمخدرات المدعو «ل.يوسف» المكنى «قريشي» بعد تخزينها بمنطقة كاب جنات بولاية بومرداس، ليتم ترويجها بأحياء العاصمة، وبتاريخ22  نوفمبر 2014، ألقي القبض على المدعو «ل.يوسف بمقر إقامته رفقة «ش. حسان» و»ب.عبد الوهاب» الذين أوكلت لهما مهمة نقل المخدرات، فيما ضبط «ح.عبد الرزاق» و»ع.مولود» على مستوى الطريق وعثر لديهما على صفيحة من المؤثرات العقلية «ريفورتيل»، ولم تتمكن مصالح الأمن من توقيف «ش.»فؤاد» والمتهم «س. عبد النور».

وخلال التحقيق مع المتهمين صرح المتهم «ب.عبد الوهاب» موظف بسيال أنه كان ينقل المخدرات على متن سيارة من نوع نيسان ملك للشركة مقابل  مليون سنتيم عن كل عملية بطلب من ابن حيه المدعو «زوبير» الذي عرض عليه ذلك، حيث كان يتوجه رفقة عون أمن بالزي المدني المدعو «ش.حسان» وينقلها من عند شخص يدعـــــى «ل. يوسف»، الذي سبق وأن تورط في قضية إرهابية، وتوصل التحقيق الى أنه الممون الرئيسي للشبكة كان يستوردها من المغرب وقام ببيع المخدرات بمبلغ يتراوح مابين 140 و150 ألف دينار للكيلوغرام، وقد توبع المتهمون بجناية النقل والتخزين والمتاجرة في المخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة وجنحة التزوير واستعمال المزور، وتمت محاكمتهم سابقا أمام محكمة جنايات العاصمة وإدانتهم بعقوبات متفاوتة، وستنظر فيها محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة خلال دورتها الجنائية المقبلة.

حياة سعيدي

 

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