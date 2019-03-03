شريط الاخبار
التماس 06 أشهر حبسا لـ 40 متظاهرا في مسيرة الجمعة طوارئ بالقرب من المجلس الدستوري بسبب احتجاجـــــــــــــــــــات الطلبة عبد العزيز بوتفليقة يتعهد بالاستجابة لمطالبة المحتجين و«تغيير النظام» في حال انتخابه تعزيزات أمنية مشددة والعاصمة تحت الحصار مقري وبن فليس ينسحبان من سباق الرئاسيات طلبة ومحامو البليدة ينتفضون ضد العهدة الخامسة الآلاف من الجالية الجزائرية يحتجون ضد العهدة الخامسة بفرنسا وبريطانيا مئات الطلبة في مسيرة سلمية بتيزي وزو طلبة بومرداس في مسيرة سلمية ضد العهدة الخامسة زعلان يودع ملف ترشح بوتفليقة وغديري يتقدم شخصيا واقصاء نكاز ومهدي الجزائر تستورد البذور من سويسرا لإنتاج القمح الصلب محليا الجيش يوقف عنصري دعم ومنقبين عن الذهب بتمنراست «أونات» يطلق عملية الترويج للسياحة الجزائرية في الخارج عرض «جازي كونفور» يأتي بمزي من الأنترنت والمكالمات المجانية! آلات عدّ النقود وكشف التزوير «تشكّك» في صحة الأوراق النقدية الجديدة القدرة الشرائية مهددة بالانهيار بسبب طبع 4000 مليار دينار في 2018 وزير العدل التونسي يشدد على مضاعفة التعاون مع الجزائر للتصدي للجرائم العابرة للحدود شبكة وطنية تروّج 17 كلغ من المخدرات بسيارة «سيال» للتمويه قيطوني يثمّن رقمنة قطاع المحروقات لرفع حجم إنتاج النفط والغاز تعيين زعلان مديرا للحملة الانتخابية لبوتفليقة خلفا لسلال استمرار الحراك للمطالبة بالتغيير ومناهضة العهدة الخامسة ببجاية تصدّع في بيت علي حداد «المخربون بلطجية «مزطولون» و«مسبوقون قضائيا» عزوف عن المجلس الدستوري والأنفاس تُحبس على انسحـاب بوتفليقة 30 أفريل آخر أجل لتحديد التلاميذ المعنيين بمنحة المعوزين إنتاج 6 ملايين طن من الحديد قريبا أمهــــات عازبــــات يقبعــــن فـــــي السجــــون بسبـــب جرائــــم قتــــل فــــي حــــق أطفالهــــن ملايين الجزائريين في الشارع للمطالبة بالتغيير ورفضا للعهدة الخامسة عشرات الآلاف من المواطنين يزحفون على مدينة تيزي وزو الشارع يسع الجميع آلاف البليديين في مسيرة سلمية للمطالبة بالتغيير عشرات الشباب يخرجون إلى الشارع بمستغانم أويحيى يحذّر من حراك الشارع ويتحدث عن "حقد ضد بوتفليقة" سحب استدعاءات إجراء مسابقة الترقية للأساتذة يومي 04 و05 مارس استقالة جماعية تفتح باب الانشقاق ببيت "أفلان" تيزي وزو المنتوج الجزائري يتمتع بكل المواصفات ويستجيب للمعايير العالمية 6.556 مليار دينار حجم التمويل غير التقليدي نهاية جانفي مصالح الأمن ترفع حالة التأهب إلى الدرجة الحمراء الجزائر تبحث سبل تعزيز وتنويع الاقتصاد مع موريتانيا النفط يرتفع مجددا بعد رد السعودية بعدم الرضوخ لضغوطات «أوبك»
  1. الرئيسية
  2. محاكم
  3. التماس 06 أشهر حبسا لـ 40 متظاهرا في مسيرة الجمعة

وُجهت لهم تهم مختلفة

التماس 06 أشهر حبسا لـ 40 متظاهرا في مسيرة الجمعة

  03 مارس 2019 - 22:45   قرئ 76 مرة   0 تعليق   محاكم
التماس 06 أشهر حبسا لـ 40 متظاهرا في مسيرة الجمعة

 سلطت محكمة الجنح الابتدائية بسيدي امحمد، صبيحة أمس، عقوبة 06 أشهر حبسا نافذا و50 ألف دينار غرامة مالية في حق 40 شخصا منهم 08 موقوفين شاركوا في الاحتجاجات الشعبية التي نظمت الجمعة 22 فيفري المنصرم.

وجه ممثل النائب العام، تهما متعددة -على رأسها التحطيم العمدي لملك الغير، التعدي على رجال القوة العمومية ومحاولة الإخلال بالنظام العام- شملت كاميرات المراقبة لقصر الشعب وسيارات الشرطة، ومثل المتظاهرون أمس، لمواجهة التهم الموجهة إليهم، حيث أكدوا على أنهم خرجوا في مسيرة سلمية للمطالبة بإصلاحات اقتصادية، اجتماعية وسياسية شارك فيها الشعب وليس للتخريب والاعتداء على أعوان الشرطة، مشددين على أنهم غير مسبوقين قضائيا وأنهم أرباب عائلات وإطارات بالمجتمع وأن لديهم أفراد من عائلتهم ينتمون إلى سلك الأمن، ويوجد من ضمنهم من يرغب في الالتحاق بالسلك ذاته بعد نهاية مساره الدراسي، مؤكدين أنهم ساروا في الطريق بصفة عادية وسط الحشود الى أن تفاجأوا بعناصر الأمن توقفهم والتي أوهمتهم أنها ستطلق سراحهم بعد بعض الدقائق غير أنهم تفاجأوا باقتيادهم الى مركز الأمن ومتابعتهم بوقائع لم يقترفونها مؤكدين أن التصريحات الواردة على لسانهم هي من تلفيق الضبطية القضائية، وأكد أغلبهم أنه أثناء توقيفهم كانوا يلتقطون صور وفيديوهات للحشو.

من جهتها، هيئة الدفاع على المتهمين ركزت في مرافعتها .عن استبعاد تهمة التحطيم العمدي لملك الغير والإخلال بالنظام العام خاصة وأن كاميرات المراقبة المنصبة على مستوى قصر الشعب هي من أملاك الدولة ولا يوجد محظر اثبات حالة ومعاينة الكاميرات على فعلية تحطيمها أصلا، وأن القنابل المسيلة للدموع التي أطلقتها الشرطة على المتظاهرين أجبرت أغلبهم للصعود على الجدران والهروب منها لتفادي أضرارها ولانعدام معاينة الاشياء المخربة حسب محظر الضبطية القضائية التمس تبرئة جميع المتهمين، وهو الملف الذي قررت هيئة المحكمة إدراجه في المداولة للفصل فيه يوم 10مارس الجاري.

ق. و

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من محاكم

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات