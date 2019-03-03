وُجهت لهم تهم مختلفة

التماس 06 أشهر حبسا لـ 40 متظاهرا في مسيرة الجمعة

سلطت محكمة الجنح الابتدائية بسيدي امحمد، صبيحة أمس، عقوبة 06 أشهر حبسا نافذا و50 ألف دينار غرامة مالية في حق 40 شخصا منهم 08 موقوفين شاركوا في الاحتجاجات الشعبية التي نظمت الجمعة 22 فيفري المنصرم.

وجه ممثل النائب العام، تهما متعددة -على رأسها التحطيم العمدي لملك الغير، التعدي على رجال القوة العمومية ومحاولة الإخلال بالنظام العام- شملت كاميرات المراقبة لقصر الشعب وسيارات الشرطة، ومثل المتظاهرون أمس، لمواجهة التهم الموجهة إليهم، حيث أكدوا على أنهم خرجوا في مسيرة سلمية للمطالبة بإصلاحات اقتصادية، اجتماعية وسياسية شارك فيها الشعب وليس للتخريب والاعتداء على أعوان الشرطة، مشددين على أنهم غير مسبوقين قضائيا وأنهم أرباب عائلات وإطارات بالمجتمع وأن لديهم أفراد من عائلتهم ينتمون إلى سلك الأمن، ويوجد من ضمنهم من يرغب في الالتحاق بالسلك ذاته بعد نهاية مساره الدراسي، مؤكدين أنهم ساروا في الطريق بصفة عادية وسط الحشود الى أن تفاجأوا بعناصر الأمن توقفهم والتي أوهمتهم أنها ستطلق سراحهم بعد بعض الدقائق غير أنهم تفاجأوا باقتيادهم الى مركز الأمن ومتابعتهم بوقائع لم يقترفونها مؤكدين أن التصريحات الواردة على لسانهم هي من تلفيق الضبطية القضائية، وأكد أغلبهم أنه أثناء توقيفهم كانوا يلتقطون صور وفيديوهات للحشو.

من جهتها، هيئة الدفاع على المتهمين ركزت في مرافعتها .عن استبعاد تهمة التحطيم العمدي لملك الغير والإخلال بالنظام العام خاصة وأن كاميرات المراقبة المنصبة على مستوى قصر الشعب هي من أملاك الدولة ولا يوجد محظر اثبات حالة ومعاينة الكاميرات على فعلية تحطيمها أصلا، وأن القنابل المسيلة للدموع التي أطلقتها الشرطة على المتظاهرين أجبرت أغلبهم للصعود على الجدران والهروب منها لتفادي أضرارها ولانعدام معاينة الاشياء المخربة حسب محظر الضبطية القضائية التمس تبرئة جميع المتهمين، وهو الملف الذي قررت هيئة المحكمة إدراجه في المداولة للفصل فيه يوم 10مارس الجاري.