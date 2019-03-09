﻿ مصالح الجمارك اتخذت إجراءات صارمة والمهربون ينتهجون أساليب حديثة

تهريــب الأمـــوال إلــى الخــــارج يُكبـــد الاقتصــاد خسائــر فادحــة

تمكنت مصالح الجمارك على مستوى المطارات والموانئ من إحباط عدة عمليات لتهريب العملة إلى الخارج من قبل جزائريين وأجانب استعملوا عدة طرق احتيالية جديدة من أجل تمرير مبالغ ضخمة إلى دول مختلفة، وصلت حد نقلها عبر الأمعاء وهي عمليات تم كشفها من قبل مصالح الجمارك مطلع السنة الجارية، حيث ضبطت 4 أشخاص على مستوى مطار هواري بومدين خزنوا كميات من الأورو والدولار على مستوى الأمعاء.

في آخر الإحصائيات التي كشفت عنها مصالح الجمارك فقد تمكنت خلال سنة 2018 من إحباط محاولة تهريب 4.5 مليون أورو على مستوى المطارات والموانئ، تورط فيها بالدرجة الأولى جزائريون، وهي تجاوزات خطيرة تمس بالاقتصاد الوطني لاسيما في ظل تراجع إيرادات الخزينة العمومية من العملة الصعبة نتيجة انهيار أسعار البترول، ولذلك اتخذت مصالح الجمارك إجراءات احترازية للحد من هذه الممارسات.

أربعة أشخاص هربوا أموالا داخل أمعائهم إلى تركيا

ضبطت مصالح الجمارك على مستوى مطار هواري بومدين شهر جانفي من السنة الجارية أربعة أشخاص استعملوا طريقة جديدة في عملية تهريب العملة الصعبة بالأوردو والدولار عن طريق تخزينها داخل أمعائهم، من بينهم امرأة وشخص ملتح، وهو ما أوقعهم في مشاكل صحية استدعت نقلهم إلى المستشفى بمجرد وصولهم إلى اسطنبول بتركيا وإخضاعهم إلى الجراحة. وتعد هذه الممارسات سابقة أولى من نوعها في الجزائر باعتبارها طريقة كان يعتمد عليها تجار المخدرات في تهريب «الكوكايين» و»الهيروين».

توقيف جامعي هرّب مبلغ 90 ألف أورو داخل علبة تمر

أحبطت مصالح الجمارك بمطار هواري بومدين مطلع السنة الجارية عملية تهريب مبلغ مالي معتبر يقدر بـ 90 ألف أورو، الذي تفوق قيمته مليار سنتيم، إلى مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، حيث ضبطت بحوزة طالب جامعي كانت مخبأة داخل حقيبته في علبة تمر، تم كشفها خلال تمريرها عبر جهاز سكانير، وقد وجهت له جنحة مخالفة التشريع الجمركي والتنظيم الخاصين بحركة الصرف، على خلفية محاولته تهريب المبلغ المذكور. تعود وقائع القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة إلى تاريخ 2 جانفي الفارط عندما أحبطت مصالح شرطة الحدود بالتنسيق مع مصالح الجمارك عملية تهريب مبلغ 90 ألف أورو إلى مدينة دبي عبر مطار هواري بومدين الدولي من قبل شاب يدعى «ب، م»، وهو طالب جامعي قام بإخفاء المبلغ داخل علبة مموهة وسط التمر لكنه لم ينجح في ذلك بعدما تم كشف المبلغ خلال تمريره على جهاز السكانير، وإثر ذلك تمت إحالته على التحقيق الأمني، فصرح أثناء استجوابه بأنه كان بصدد الذهاب إلى دبي من أجل اقتناء سيارة من نوع «رانج روفر» لإعادة بيعها والاستفادة منها، وبقي المتهم في حالة إفراج مؤقت بعد تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، إلى أن تم إيداعه الحبس المؤقت الأسبوع الماضي بالمؤسسة العقابية بالحراش. وبمثوله أمس أمام هيئة المحكمة اعترف بالوقائع المنسوبة إليه، أما دفاعه فالتمس في حقه ظروف التخفيف، بينما طالب وكيل الجمهورية بعقوبة عامين حبسا نافذا مع غرامة بضعف المخالفة.

شاب يحاول تهريب 15 ألف أورو إلى تركيا

مثل أمام محكمة الدار البيضاء أمس، شاب في العقد الثاني من العمر بموجب إجراء الاستدعاء المباشر، لمواجهة تهمة مخالفة التشريع الجمركي المتعلق بتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، التي توبع بها عقب ضبطه من قبل أعوان الجمارك على مستوى المطار الدولي هواري بومدين وبحوزته مبلغ مالي يقدر بـ 15 ألف أورو لم يصرح به أمام مصالحهم عندما كان يتأهب للسفر إلى مطار اسطنبول بتركيا، وبالتنسيق مع مصالح شرطة الحدود تم توقيفه ثم إحالته على العدالة. وخلال جلسة المحاكمة أنكر المتهم ما نسب إليه من وقائع، مشيرا إلى أنه لم يتهرب من التصريح بالمبلغ المالي الذي ضبط بحوزته، مبرزا أنه أدلى أمام مصالح الجمارك بكل ممتلكاته بصفة عادية. في ذات السياق، أوضحت دفاعه في مرافعتها أن موكلها صرح بالمبالغ المالية والمعادن النفيسة بالمطار وفقا للإجراءات المعمول بها، مشيرة إلى أن سبب متابعته قضائيا يتمثل في غياب وثيقة خاصة بالبنك في ملفه، لتلتمس في الأخير إفادته بالبراءة مع بطلان إجراءات المتابعة واسترجاع المبلغ المحجوز، بعدما طالب وكيل الجمهورية بتوقيع عقوبة عام حبسا نافذا مع غرامة مالية بضعف قيمة المبلغ المحجوز.

مدير شركة لتكرير البترول يحاول تهريب مبلغ 48 ألف أورو

أوقفت مصالح شرطة الحدود رعية من الصين، وهو مدير شركة لتكرير البترول بالجنوب الجزائري من فروع شركة «جي سي سي» الصينية عندما كان بصدد السفر إلى بلده عبر مطار هواري بومدين، بعدما ضبطت بحوزته مبلغ 48 ألف أورو لم يقم بالتصريح بها أمام الجمارك، وقد تم اقتياده إلى مركز الشرطة ثم إحالته على محكمة الدار البيضاء للمحاكمة بموجب إجراء الاستدعاء المباشر. وخلال جلسة محاكمته بمحكمة الدار البيضاء لمواجهة تهمة مخالفة التشريع الجمركي وحركة الصرف ورؤوس الأموال من وإلى الخارج، أكد المتهم أنه مدير لإحدى فروع الشركة الصينية «جي سي سي» بالجزائر والمختصة في تكرير البترول، مبرزا أنه بتاريخ توقيفه كان في مهمة عمل لتسليم المبلغ المحجوز إلى الشركة الأم بالصين والتي منحته وقتا قصيرا لتسليمه في ظرف ساعات فقط، وهو ما صعّب عليه اللجوء إلى التوطين البنكي، ولأنه يجهل القوانين الجزائرية المعمول بها حمل معه المبلغ المالي دون التصريح به، وعلى أساس ذلك التمس دفاعه إفادته بأقصى ظروف التخفيف من حيث العقوبة والغرامة المالية، بعدما التمس في حقه ممثل الحق العام توقيع عقوبة عام حبسا نافذا مع غرامة بقيمة المخالفة.

توقيف تاجر حاول تهريب 14500 أورو

أوقفت مصالح شرطة الحدود بالتنسيق مع الجمارك تاجرا في العقد الثالث من العمر بعدما حاول تهريب مبلغ 14500 أورو إلى تركيا دون التصريح به أمام مصالح الجمارك على مستوى المطار الدولي هواري بومدين، وهو ما استدعى توقيفه ثم تقديمه أمام محكمة الدار البيضاء لمتابعته بجنحة مخالفة التشريع الجمركي وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. مثل المتهم أمام هيئة المحكمة أمس وأنكر التهمة المتابع بها، مشيرا إلى أن نيته لم تكن تهريب المبلغ المالي إلى تركيا التي كان مسافرا إليها يوم توقيفه بالمطار الدولي هواري بومدين، مصرحا بأنه يشتغل عون أمن ويمارس التجارة، وكان في كل مرة يسافر من أجل اقتناء البضاعة، وفي آخر مرة أحضر معه مبلغ 6800 أورو، مبرزا أن بقية المبلغ لا تخصه بل ملك لصديق له كان في تركيا وطلب منه أن يجلبه له بغرض علاج زوجته المريضة التي نقلها هناك وتعذر عليه سحب أمواله المودعة بالبنك بسبب توقيف بطاقته الذهبية التي سبق استعمالها من قبل إحدى معارفه بتركيا ثلاث مرات، ولذلك استلم من عائلة صديقه مبلغ 7700 أورو كي ينقلها له إلى اسطنبول ليصبح بذلك المبلغ 14500 أورو، لكن تم ضبطه بالمطار عندما كان بصدد السفر. من جهته، التمس دفاعه إفادته بالبراءة لانعدام نية التهريب مع استرداد المبلغ المحجوز، بينما التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا مع المصادرة.

مقاول يُهرّب 53 صكا بقيمة مليار سنتيم

تابعت مديرية الجمارك ثلاثة متهمين في العقدين الخامس والسادس من العمر بتهمة مخالفة التشريع الجمركي وحركة أموال الصرف من وإلى الخارج، على خلفية ضبط أحدهم متلبسا بالمطار الدولي هواري بومدين وهو بصدد نقل 53 صكا قابلا للمخالصة إلى فرنسا بقيمة 55930 أورو أي ما يعادل مليار سنتيم. أثناء مثوله للمحاكمة بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر، ذكر المتهم «ح، سليمان» الذي ضبطت بحوزته الصكوك أنها لا تخصه بل هي ملك لأحد معارفه وأنه صاحب شركة مقاولة للبناء كائنة بولاية تيزي وزو، سلمه ظرفين وطلب منه أن يسلمها لشخص بفرنسا دون معرفته بمحتواها، إلى غاية العثور عليها أثناء تفتيشه من قبل مصالح الجمارك عندما كان بصدد السفر إلى فرنسا عبر مطار هواري بومدين، وإثر ذلك تم استدعاؤه فأكد خلال المحاكمة أن الصكوك تسلمها من شيوخ منطقته في إطار معاملة تجارية لاقتناء سيارات برخص المجاهدين يتم استيرادها من شركة فرنسية، وبحكم أن أصحاب الصكوك البالغ عددهم 53 شخصا كانوا يعملون بفرنسا قبل خروجهم على التقاعد ويملكون حسابات بنكية هناك فقاموا بتسليمه تلك الصكوك القابلة للمخالصة لسحبها من حساباتهم بعدما دفع هو قيمة السيارات، وهو ما لم تقتنع به قاضي الجلسة التي اعتبرت تصرفه طريقة لتهريب الأموال وخرقا للإجراءات المعمول بها باعتباره ما فعله لا يتماشى مع ما تقتضيه التجارة العالمية وقانون الجمارك. من جهته، اعتبر دفاع المتهمين أن الجريمة غير قائمة في حقهم باعتبار أن السندات المضبوطة ليست لها أي قيمة بالجزائر، والتمس إفادتهم بالبراءة مع استرداد الصكوك المحجوزة. وعلى أساس هذه المعطيات، طالب ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة المخالفة مع مصادرة الصكوك.

توقيف أجنبيين حاولا تهريب مبالغ بالأورو

تمكنت مصالح شرطة الحدود على مستوى المطار الدولي هواري بومدين بالتنسيق مع مصالح الجمارك قبل يومين من توقيف رعيتين أجنبيتين، أحدهما من جنسية فرنسية والثاني إفريقي، حاولا تهريب مبالغ مالية بالعملة الصعبة نحو أوروبا دون التصريح بها أمام الجمارك، حيث ضبط بحوزة الأول مبلغ 20 ألف أورو أي ما يعادل 400 مليون سنتيم بالعملة الوطنية، والثاني ضبط بحوزته مبلغ 7900 أورو. بموجب إجراءات المثول الفوري، مثل المتهمان أمس أمام محكمة الدار البيضاء لمواجهة تهمة مخالفة التشريع الجمركي المتعلق بتنظيم حركة الصرف ورؤوس الأموال من وإلى الخارج، توبع بها المتهم الفرنسي بعدما عثرت مصالح الجمارك خلال عملية المراقبة الروتينية بالمطار على مبلغ 20 ألف أورو مخبأ بين أغراضه الشخصية عندما كان يتأهب للسفر نحو بلده فرنسا. وخلال المحاكمة أمس، صرح بأنه يجهل القوانين المعمول بها في الجزائر. أما المتهم الثاني الذي وجهت له تهمة مخالفة التشريع الجمركي بعدما ضبط بحوزته مبلغ مالي بقيمة 7900 أورو عندما كان بصدد السفر إلى بلد أوروبي دون أن يقوم بالإجراءات المعمول بها المتعلقة بالتصريح به ودفع المستحقات المالية المترتبة عن عملية تمرير العملة، فنفى بدوره علمه بالإجراءات الجمركية. وعلى أساس الوقائع التي توبع بها المتهمان، التمس ممثل الحق العام عقوبة 6 أشهر نافذة وغرامة مالية بضعف قيمة المخالفة، لكل واحد من المتهمين.

إعداد : حياة سعيدي