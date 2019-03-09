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﻿بعد تكييف التهمة إلى مخالفة على مشاركين في مسيرة 22 فيفري

3 أشهر حبسا نافذا وغرامات مالية وأحكام بالبراءة في حق 40 شابا

  10 مارس 2019 - 19:40   قرئ 49 مرة   0 تعليق   محاكم
3 أشهر حبسا نافذا وغرامات مالية وأحكام بالبراءة في حق 40 شابا

فصلت محكمة الجنح بسيدي امحمد أمس، في 3 ملفات قضائية تتعلق بأعمال العنف التي شهدتها العاصمة في مسيرة 22 فيفري الماضي، والتي أوقف فيها 40 متظاهرا اتهموا بتحطيم  كاميرات مراقبة لقصر الشعب وسيارات الشرطة، حيث قضت بتسليط عقوبات متفاوتة بين الغرامة المقدرة بـ 16 ألف دينار في حق المتهمين غير الموقوفين والحبس النافذ لمدة 6 أشهر منها 3 أشهر نافذة في حق المتهمين الموقوفين، بينما استفاد الباقون من البراءة، عقب إعادة تكييف الوقائع من جنحة التحطيم العمدي لملك الغير والتعدي على رجال القوة العمومية والإخلال بالنظام العام إلى مخالفة.

 

حسب ما صرح به المتظاهرون، خلال جلسة المحاكمة الأسبوع الفارط، فإنهم خرجوا في مسيرة سلمية للمطالبة بطريقة حضارية بإصلاحات اقتصادية واجتماعية وسياسية، ونفوا جميعهم القيام بأعمال تخريبية أو الاعتداء على أعوان الشرطة الذين وصفوهم بـ»حماة الشعب»، وأكدوا أنهم يوم المسيرة ساروا وسط الحشود في الطريق مثلهم مثل باقي المتظاهرين وكانوا يلتقطون صورا وفيديوهات بهواتفهم النقالة للمسيرة، وتفاجأوا بعناصر الشرطة تلقي عليهم القبض وأخطرتهم بأنهم سيطلقون سراحهم بعد دقائق، لكنها اقتادتهم إلى مركز الأمن، وتم اتهامهم بوقائع لا علاقة لهم بها ونسبت إليهم تصريحات لم يدلوا بها، كما أكدوا أنهم ليسوا من ذوي السوابق العدلية وأنهم أرباب عائلات وإطارات بالمجتمع ولديهم أفراد من عائلاتهم ينتمون إلى سلك الأمن، وأوضح بعضهم أنهم يرغبون في الالتحاق بهذا السلك بعد إنهاء دراستهم. من جهتها، طالبت هيئة الدفاع ببراءة موكليها لغياب محضر معاينة الكاميرات التي تم تخريبها، وكان ذلك بعدما التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا. تجدر الإشارة إلى أن مصالح الأمن قد أوقفت مساء أول أمس جمعة 195 شخص ببعض أحياء العاصمة انضموا إلى المظاهرة من أجل القيام بأعمال تخريبية، وفق بيان للمديرية العامة للأمن الوطني. وجاء في البيان أن المديرية العامة للأمن الوطني «سجلت نهاية نهار يوم الجمعة على مستوى شارعي كريم بقاسم وديدوش مراد عددا معتبرا من المنحرفين الذين انضموا إلى المظاهرة من أجل القيام بأعمال تخريبية»، وأضاف أن «تدخل قوات الشرطة مكن من توقيف 195 شخص محل تحقيقات معمقة حاليا».

حياة سعيدي

 

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