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قيمة القرص الواحد تتراوح بين 7000 و8000 دج

مغترب يحاول تهريب 490 قرص مهلوس «سوبيتاكس» نحو الجزائر

  14 أوت 2017 - 11:03   قرئ 57 مرة   0 تعليق   محاكم
مغترب يحاول تهريب 490 قرص مهلوس «سوبيتاكس» نحو الجزائر

 تمكنت شرطة الحدود بالتنسيق مع مصالح الجمارك، من توقيف شاب مغترب بفرنسا، بعدما ضبطت بحوزته كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة من نوع «سوبيتاكس» المقدرة بـ 490 قرص، ومن أجل ذلك تم توقيف المتهم وأحيل على التحقيق، ووجهت إليه تهمة التهريب والحيازة والمتاجرة بالحبوب المهلوسة.

مثل المتهم أمس، أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، لاستئناف الحكم الصادر ضده عن محكمة الحراش الذي قضى بإدانته بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا وهو الحكم الذي أيده المجلس سابقا، وقبل نقض القرار من قبل المحكمة العليا بعد إبطاله، وخلال جلسة المحاكمة أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، حيث صرح أنه مغترب بفرنسا وبتاريخ الوقائع وأثناء دخوله إلى الجزائر لقضاء عطلة الصيف سلمه ثلاثة أشخاص أثناء تواجده بمطار باريس مجموعة من الأدوية، بغرض تسليمها إلى ذويهم بالوطن دون علمه بصنفها، و بوصوله إلى مطار هواري بومدين تم توقيفه من قبل عناصر الأمن، عقب العثور على 70 صفيحة من الأقراص المهلوسة من نوع «سوبيتاكس» وهي أقراص تباع بقيمة 7000 و8000 دج للقرص الواحد ـ حسبما أكدته رئيسة الجلسة ـ وصرح المتهم أنها لا تخصه وهي ملك لشخص سلمها له داخل كيس بفرنسا وأعطى هويته وهوية الشخصين الآخرين اللذين سلماه مجموعة من الأدوية بالإضافة إلى جواز سفر خاص بأحدهما، ومن أجل ذلك تم الاتصال بهذين الأخيرين وتم التأكد من صحة أقوال المتهم، فيما لم تتمكن مصالح الأمن من التوصل إلى الشخص الذي سلمه الأقراص المهلوسة، وتبين أنه شخص وهمي، ومن جهته دفاع المتهم طالب بالبراءة لموكله، كونه غير مسبوق قضائيا ولا يتاجر أصلا في المؤثرات العقلية، وعلى أساس التهمة المتابع بعا التمست النيابة العامة تأييد الحكم السابق القاضي بإدانته بـ 5 سنوات سجنا نافذا، فيما تم تأجيل النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.

حياة سعيدي
 

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