برر فعلته بتماطلها في منحه التأشيرة

ثلاثيني يقتحم السفارة الأمريكية وينشر صورة مسيئة للسفيرة عبر «الفايسبوك»

ستفتح الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة نهاية أوت الجاري، ملف قضية متهم في العقد الثالث من العمر، تورط في قضية اقتحام مقر السفارة الأمريكية بحيدرة، إلى جانب توجيه وابل من السب والشتم للموظفين، كما نشر صورة مسيئة للسفيرة الأمريكية عبر «الفايسبوك»، انتقاما منهم لعدم منحه تأشيرة بعد إيداعه للملف قبل شهر رمضان المنقضي.

حسب ما ورد في الملف القضائي، فوقائع قضيّة الحال تعود إلى بداية شهر جوان، حين أقدم المتهم الحالي على اقتحام مقر السفارة الأمريكية موجها عبارات السب والتهديد للموظفين، وذلك بعد أن قام بإيداع ملفه للحصول على التأشيرة قبل شهر رمضان، وبسبب التماطل في منحه «الفيزا» توجه بتاريخ الوقائع إلى مقر السفارة وأحدث فوضى عارمة بالمكان، وعلى إثر ذلك تم توقيفه مباشرة من قبل رجال الأمن، واقتياده إلى مركز الشرطة للتحقيق معه حول الوقائع المتابع بها، حيث كشفت التحقيقات أن المتهم نشر صورة مسيئة للسفيرة عبر موقع التواصل الاجتماعي «الفايسبوك»، وعليه تم إحالته على التحقيق، أين اعترف منذ الوهلة الأولى بما نسب إليه، مصرحا أنه كان في حالة غضب شديد وذلك بعد تماطل السفارة الأمريكية في منحه التأشيرة، كما اعترف من جهة أخرى باقتحامه لمقر السفارة ونشره صورة مسيئة للسفيرة كونها المسؤولة عن منح التأشيرات. للإشارة ستفتح الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة ملف المتهم نهاية الشهر الجاري لاستئناف الأحكام الابتدائية الصادرة ضده عن محكمة سيدي أمحمد.

إيمان فوري