انتابته حالة هيستيرية ورشق رجال الشرطة بالحجارة

مواطنون يتعرضون إلى الاعتداء من قبل شاب في براقي

أوقفت مصالح الأمن شابا في العقد الثاني من العمر إثر تورطه في إحداث فوضى وحالة فزع وسط المارة في براقي بسبب اعتدائه على المواطنين بالحجارة وتهديدهم بواسطة سيف كان يحمله بيده وهو في حالة هيجان بعدما انتابته حالة هستيرية.

فصول القضية تفجرت، بعد أن تلقت مصالح الأمن ببراقي نداء من قبل عدد من المواطنين بخصوص قيام شخص كان في حالة هيجان بالاعتداء على المارة بواسطة سيف على مستوى الطريق العمومي، ومن أجل ذلك توجهت ذات المصالح إلى المكان أين تم ضبط المتهم وهو يقوم بالاعتداء على المواطنين، ولأنه شاهد مصالح الأمن قام برشقهم بواسطة الحجارة وبصعوبة كبيرة تم إلقاء القبض عليه واقتياده إلى مركز الشرطة للتحقيق معه، وخلال عملية استجوابه تقدم أحد الضحايا وأودع شكوى ضد المتهم مرفقا بشهادة طبية بخصوص تعرضه للاعتداء بواسطة سيف، بحيث أوضح في معرض شكواه أنه أثناء تواجده على مستوى الطريق العمومي على متن سيارته، تفاجأ بالمتهم الذي باغته من الخلف ووجه له ضربة بواسطة سلاح أبيض على مستوى ووجهه وهي في حالة هيجان .

وعلى أساس الوقائع المتابع بها المتهم مثل أمس، أمام الغرفة الجزائية لاستئناف الحكم الصادر ضده عن محكمة الحراش، بحيث أنكر ما نسب إليه من تهم، مصرحا أنه لم يعتد على المارة و رجال الشرطة، وبخصوص الضحية الذي اعتدى عليه فقد أكد أنه فعلا قام بضربه بواسطة سلاح أبيض انتقاما منه بسبب مناوشات سابقة بينهما، وهي التصريحات التي نفاها الضحية جملة وتفصيلا، مشيرا أنه لا يعرف المتهم ولم يجمعهما أي خلاف وأنه لم يسبق وأن شاهده يوما، موضحا في معرض تصريحاته أن المتهم كان في حالة هستيرية أثناء اعتدائه عليه، وعلى أساس الوقائع المتابع بها التمس ممثل النيابة العامة تشديد عقوبته خاصة وأنه مسبوق في عدة قضايا تتعلق بحيازة أسلحة بيضاء دون مبرر شرعي، فيما تأجيل الفصل في القضية إلى غاية الأسبوع المقبل.