توقيف مغترب بحوزته أسلحة بحرية ومناظير عرضها للبيع عبر «فايسبوك»  

تابعت محكمة سيدي امحمد أمس، مغتربا مقيما في بلجيكا موقوف رهن الحبس المؤقت ومتهمين آخرين، بتهم حيازة أسلحة وذخيرة من الصنف السادس والصنف السابع دون رخصة، بعد أن ضبط المتهم الرئيسي بميناء الجزائر وبحوزته مجموعة من الأسلحة البحرية وهو لا يحوز على رخص وهي، مناظير حربية، مجموعة من الخراطيش، وقارورات مائية، بنادق صيد وأجهزة «تلكي والكي» قدم بهم إلى الجزائر من أجل إعادة بيعهم بعد اتفاقه مع الزبائن عبر «الفايسبوك».

تفاصيل قضية الحال حسبما ورد في الملف القضائي، انطلقت بعد أن قدم المغترب إلى الجزائر من أجل قضاء عطلة الصيف، وبمجرد وصوله إلى ميناء الجزائر كشف جهاز السكانير عن حيازته لمجموعة من الأغراض المحظورة جلبها من بلجيكا تمثلت في أسلحة بحرية، مناظير عسكرية، أجهزة «تالكي والكي»، آلات تصوير، بنادق صيد، وقارورات مائية، وعلى أساس ذلك تم توقيفه من قبل مصالح الجمارك بميناء الجزائر التي أعدت ضده ملفا قضائيا أحيل بموجبه على العدالة، حيث توصلت التحريّات في القضيةإلى أن المتهم الحالي كان يتواصل مع العديد من الأشخاص بالجزائر، وعرض عليهم بيعهم تلك الأسلحة، ومن بينهم المتهم الثاني في القضية الذي تم توقيفه وبحوزته 48 خرطوشة اقتناها على حسب تصريحاته في محاضر الضبطية القضائية بمبلغ 200 دج للواحدة بمحل على مستوى منطقة تيزي وزو، مصرحا أنه يستعملهم في الصيد، نافيا بشدة تهمة التجارة بها، والمتهم الثالث ضبطت بحوزته خراطيش أيضا، وإثر ذلك تم إعداد ملف جزائي، ضد المتهمين أحيلوا بموجبه على العدالة لمواجهة التهم السالفة الذكر. خلال استجواب المتهم الرئيسي في القضية من قبل هيئة المحكمة، صرح أنه متعود على القدوم إلى الجزائر كل سنة من أجل قضاء عطلة الصيف، غير أنه بتاريخ الوقائع تم توقيفه على مستوى ميناء الجزائر، بعد أن تم إخطاره بحيازته مجموعة من الأغراض المحظورة، الذي أكد بخصوصها أنه اقتناها من بلجيكا من محل لبيع الألعاب بأسعار مخفضة دون رخصة، لأنها غير مطلوبة هناك، مضيفا أن المتهم الثاني الذي يعد ابن منطقته كان يتواصل معه عبر «الفايسبوك» وطلب منه أن يجلب له تلك الأعراض، غير أنه خلال استجوابه صرح أن المغترب هو الذي عرض عليه بيعه الأسلحة البحرية والخراطيش، غير أنه رفض ذلك، من جهته المتهم الثالث الذي ضبطت بحوزته 48 خرطوشة ومناظير، أشار إلى أنه اشتراها من سوق العلمة بسطيف، نافيا حيازته لأي سلاح سواء بحري أم بندقية صيد، أو بيعه لتلك الخراطيش، من جهته وكيل الجمهورية وخلال مرافعته، أكد أن الوقائع جد خطيرة، والتمس ضد المتهمين عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة مالية نافذة مع مصادرة المحجوزات، فيما تم تأجيل الفصل في القضية إلى غاية الأسبوع المقبل.