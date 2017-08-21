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أدينت بعقوبة 6 سنوات سجنا نافذا 

امرأة تقتل زوجها الذي خانها مع عشيقة شقيقها بسيدي بلعباس

  22 أوت 2017 - 11:03   قرئ 1 مرة   0 تعليق   محاكم
امرأة تقتل زوجها الذي خانها مع عشيقة شقيقها بسيدي بلعباس

 قضت محكمة الجنايات، لمجلس قضاء سيدي بلعباس، بإدانة متهمة قتلت زوجها الضحية بعقوبة 6 سنوات سجنا نافذا، وبسنتين سجنا لباقي المتهمين بسبب عدم تبليغهم عن الجريمة. 

 
  تعود حيثيات القضية إلى استقبال مصلحة الاستعجالات الطبية بالمستشفى الجامعي حساني عبد القادر بسيدي بلعباس بتاريخ 28 جويلية 2016 الضحية «ب. ز» البالغ من العمر 28 سنة، وهو مصاب بجروح خطيرة على مستوى الصدر، نتيجة تعرضه للضرب والجرح العمدي بواسطة سلاح أبيض من قبل ثلاثة أشخاص مجهولي الهوية كانوا على متن مركبة سياحية من نوع «رونو سامبول» حسب تصريحات أحد المرافقين المدعو «ت. ع» وشقيق زوجة الضحية «ب. ع» وصديقه «م. ع «، غير أن الضحية لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى، نظرا إلى خطورة وضعه والإصابات البليغة التي تعرض لها على مستوى القفص الصدري، وبعد فتح تحقيق تبيّن أن زوجة الضحية هي من أقدمت على طعنه بواسطة سكين، إثر شجار نشب بينهما، وعليه تم توقيفها، وصرحت المتهمة بأنها يوم وقوع الحادث كانت بمسكن والدة زوجها الكائن بحي «المكسيك» بقمبيطة برفقة طفليها في حدود الساعة الحادية عشر ليلا، واتصلت هاتفيا بزوجها الذي قال لها إنه بالمسكن برفقة شقيقها المدعو «ب . ع» وصديقه «م. ع» بصدد احتساء المشروبات الكحولية، الأمر الذي أثارها، فتوجهت إلى مقر سكناها وعند دخولها تفاجأت بوجود عشيقة شقيقها، وإثر ذلك نشب خلاف بينها وبين زوجها، لتقوم بعدها دفاعا عن نفسها بطعن الضحية على مستوى الصدر، ليتم تحويله بعد ذلك على متن سيارة خاصة إلى مصلحة الاستعجالات من طرف مرافقيه الثلاثة، فيما بقيت زوجته رفقة طفليها بالمسكن العائلي، حيث اعترفت المتهمة أمام رجال الشرطة أنها فبركت سيناريو هي وشقيقها وخليلته، على غرار صديقه الذين كانوا في جلسة خمر بالمنزل العائلي الموجود وسط البناءات الفوضوية بحي قمبيطا، من أجل إبعاد التهمة عنهم، ليلتمس النائب العام خلال مرافعته عقوبة 10 سنوات سجنا نافدا في حق زوجته وثلاث سنوات سجنا نافذا في حق باقي المتهمين. 
 
أحمد بن عطية 
 

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