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وجّه إليه طعنات متفرقة في جسمه ليستولي على كوخه

ثلاثيني يذبح متشردا ويفصل رأسه عن جسده في وهران

  23 أوت 2017 - 11:27   قرئ 30 مرة   0 تعليق   محاكم
ثلاثيني يذبح متشردا ويفصل رأسه عن جسده في وهران

أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، شابا في الثلاثينات من عمره بعقوبة 10سنوات سجنا نافذا، لضلوعه في قضية إزهاق روح كهل متشرد، بكوخ بحي سيدي الهواري، بعد أن وجه إليه طعنات عدة على مستوى أنحاء متعدد من جسده وذبحه من الوريد إلى الوريد، وجاء هذا الحكم، بعدما التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة الإعدام في حق المتهم ومتابعته بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.  

  وقائع القضية تعود إلى تاريخ 14 فيفري من السنة المنصرمة، حين تلقت عناصر الأمن الحضري السابع سيدي الهواري إخطارا يفيد بعثور سكان الحي على شخص معروف بأنه بدون مأوى بالحي جثة هامدة، بعدما أقدم شخص مجهول على ذبحه بكوخه بمنطقة بعيدة ببضعة أمتار عن التجمعات السكانية، وإثر ذلك سارعت عناصر الفرقة بمعية عناصر الحماية المدنية إلى المكان، أين تم العثور على جثة الضحية، فتم تطويق المكان من طرف عناصر الشرطة العلمية لأخذ البصمات وتحويل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث للطب الشرعي بالمستشفى الجامعي لوهران، التي أخضعت إلى التشريح الباطني، حيث بينت نتائج التشريح أن الضحية توفي نتيجة تعرضه إلى الذبح بواسطة آلة حادة بطول 10 سنتمتر على مستوى عنقه، إلى جانب تلقيه لطعنات متكررة على مستوى الصدر والظهر، وعلى أساس ذلك انطلقت التحريات في القضية من طرف عناصر الشرطة الجنائية التي توصلت إلى تحديد هوية المتهم الذي سلم نفسه إلى مصالح الأمن مرفقا بأداة الجريمة المتمثلة في خنجر من الحجم الكبير، ليُحول بعد ذلك إلى قاضي التحقيق، للوقوف على تفاصيل الجريمة والكشف عن طلاسمها، حيث تبين من خلال تحريات الضبطية القضائية أنه في ليلة الواقعة تقدم المتهم من كوخ الضحية الذي يلجا إليه كمأوى يقيه من برودة فصل الشتاء، وحسب تصريحات المتهم فإنه طلب من الضحية المبيت عنده فرفض، مما دفع هذا الأخير إلى الانتقام منه ليستولي على الكوخ، حيث أقدم على طعنه وذبحه وسحب جسده من الفراش تاركا رأسه في الأرض ورجليه على السرير بطريقة وحشية تفنن بها الجاني في إزهاق روح الضحية. 

 
أحمد بن عطية
 

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