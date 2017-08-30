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الضحية وشريكه توبعا قضائيا من قبل مديرية الضرائب

ناقل خاص استغل سجلا تجاريا لموظف بوازرة الخارجية لاقتناء جبن بـ 3 ملايير

  30 أوت 2017 - 10:50   قرئ 5 مرة   0 تعليق   محاكم
ناقل خاص استغل سجلا تجاريا لموظف بوازرة الخارجية لاقتناء جبن بـ 3 ملايير

 فتحت محكمة سيدي امحمد أمس، ملف قضية ناقل خاص موقوف رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، بعد إفراغ أمر بالقبض الصادر ضده، تورط في جنحة التزوير واستعمال المزور، من خلال استغلاله لسجل تجاري لموظف بوزارة الخارجية بمعية شريكه الفار واستخرج سلعة من مصنع الجبن بولاية البليدة، مما ترتب عنه دين بقيمة 3 ملايير سنتيم على عاتق الضحية، الأمر الذي جعل مديرية الضرائب تتابعه قضائيا بتهمة التهرب الضريبي.

تداعيات قضية الحال حسبما دار في جلسة المحاكمة، تتمثل في أن المتهم الحالي استغل سجلا تجاريا لموظف بوازرة الخارجية بمعية شريكه الفار، واستخرج بضاعة من مصنع جبن بالبليدة لفائدة شخص آخر كان يبيع البضاعة بواد السمار على مدار سنتين دون أن يتفطن الضحية للأمر، الذي تلقى مراسلات من قبل مديرية الضرائب وتم إخطاره بأنه ترتب عليه دين بقيمة 3 ملايير سنتيم، ويجب عليه دفعه في أقرب الآجال، وإلا تتم متابعته قضائيا بتهمة التهرب الجبائي، وإثر ذلك تقدم إلى مصالح الأمن وقيد شكوى، مفادها أنه تم استغلال سجله التجاري وتم تقديم ملف مزور إلى إدارة المصنع من أجل اقتناء جبن «الكوممبار» بقيمة 3 ملايير سنتيم دون علمه، مشيرا إلى أن الناقل هو الذي كان يتكفل بنقل البضاعة من المصنع بالبليدة إلى سوق الجملة بالسمار لإعادة بيعها للتجار، وعلى أساس ذلك تم إرسال استدعاء إلى المتهم الحالي غير أنه لم يستجيب لاستدعاءات قاضي التحقيق الذي كان سيستمع إلى تصريحاته في القضية كشاهد وليس كمتهم. من جهة أخرى، كشفت التحقيقات عن قيام المتهم بإيداع ملف مزور على مستوى المصنع من أجل اقتناء البضاعة، وبعد عدم استجابته لإعذارات المحكمة، أصدر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد أمرا بالقبض ضده، وبعد إفراغه تم القبض على المتهم بمنطقة زرالدة وحوّل مباشرة على المحاكمة، لمواجهة تهمة التزوير واستعمال المزور المتابع بها، فيما تأسس الضحية التاجر كطرف مدني في القضية، وخلال استجوابه من قبل هيئة المحكمة أنكر منذ الوهلة الأولى التهمة الموجهة إليه، مصرحا أن الشخص الفار هو الذي طلب منه التوجه إلى المصنع لاستخراج سلعة، وأنه دخل المصنع وقدم الملف بما فيه السجل التجاري والبطاقة الجبائية، وأنه منذ ذلك اليوم أصبح يتوجه إلى المصنع ويستخرج السلع دون أن يعلم أن الوثائق مزورة، مؤكدا أن التاجر المزعوم كان يمنحه مخالصات البنك بصفة عادية، من جهته الضحية أكد أنه سبق له أن استخرج سجلا تجاريا، وبسبب عدم اتفاقه مع شريكه ترك عالم التجارة وتوظف بوزارة الخارجية، وعلى ضوء المعطيات المقدمة في الجلسة التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا.

إيمان فوري
 

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