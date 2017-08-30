مع إصدار أمر بالقبض ضد المتهمين الفارين

عقوبات بين 7 و10 سنوات سجنا لعصابة حاولت إغراق العاصمة بالمهلوسات

سلطت محكمة سيدي امحمد أمس، عقوبات متفاوتة تراوحت ما بين 7 و10 سنوات سجنا ضد أفراد عصابة حاولت إغراق العاصمة بـ 3000 قرص مهلوس، مع إصدار أمر بالقبض ضد المتهمين الفارين.

وقائع قضية الحال، انطلقت بعد ورود معلومات مؤكدة إلى مصالح الضبطية القضائية بالعاصمة، مفادها وجود عصابة متكونة من ثلاثة أفراد تمتهن تجارة المخدرات بزرالدة وأحياء العاصمة، وبناء على ذلك وضعت المصالح ذاتها خطة محكمة للتفكيك العصابة، وبعد الترصد لتحركات المتهم الموقوف الذي تلقى اتصالا من الممون الرئيسي الفار من العدالة، وطلب منه أن يقوم بإيصال المتهم الثاني إلى زرالدة على متن سيارته من نوع «إيبيزا»، كونه سائق كلونديستان بغية شراء الحبوب المهلوسة، وبعد وصولهما إلى المكان المتفق عليه وفي غفلة من المتهم الموقوف قام المدعو «عز الدين» بفتح الصندوق الخلفي لسيارته ووضع كيسا بلاستيكيا يحتوي على 150 علبة من الحبوب المهلوسة الأخيرة، و20 قرصا أي ما يعادل 3000 حبة، وأمره أن ينقل المتهم الثاني إلى العقيبة، غير أن الأخير تفطن بأن مصالح الأمن تقوم بمراقبتهم ليلوذ بالفرار، فيما تم القبض على المتهم الموقوف واقتياده مباشرة على التحقيق القضائي، بعد أن وجهت إليه تهمة الحيازة والشراء من أجل البيع للمؤثرات العقلية.

مثل المتهم أمام محكمة سيدي امحمد لمواجهة الوقائع المنسوبة إليه، حيث صرح أنه لا علاقة له من القضية لا من قريب ولا من بعيد، وأفاد بخصوصها أنه بتاريخ الوقائع التي تعود إلى 22 مارس الماضي، تلقى اتصالا من عند المدعو «عز الدين»، من أجل نقل المتهم الثاني على متن سيارته كونه سائق «كلونديستان»، نافيا بشدة علمه بالكيس البلاستيكي الذي تم وضعه بالصندوق الخلفي لمركبته، مشيرا إلى أنه كان سيقوم بإيصال المدعو «كمال» إلى العقيبة ليتم القبض عليه من قبل مصالح الأمن، أما المتهمان الآخران فلاذا بالفرار، دفاعه وخلال مرافعته أكد أن موكله تم استغلاله كونه مضطرب عقليا ويعاني من القصور منذ سنوات وقدم لهيئة المحكمة ملفا طبيا يثبت ذلك، مضيفا أن المتهم ومنذ سنة 1991 وهو يعالج بالمصحة العقلية «فرانس فانون» بالبليدة، وعليه طلب تبرئته من الجرم المنسوب إليه، وعلى ضوء المعطيات المقدمة في الجلسة التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا و500 ألف دينار غرامة مالية نافذة ضد المتهم الموقوف، و20 سنة سجنا نافذا ضد المتهمين الفارين مع إصدار أمر بالقبض ضدهما.

إيمان فوري