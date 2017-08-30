ممرضة وشقيقها وجّها 18 طعنة لـ «جنرال» سابق بالقوات البحرية في وهران

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بوهران بإيداع ممرضة تبلغ من العمر 28 سنة رفقة شقيقها رهن الحبس المؤقت إلى غاية إحالة قضيتهم على محكمة الجنايات خلال دورتها المقبلة شهر أكتوبر المقبل، بعد تورطهما في جناية القتل العمدي عن سبق الإصرار والترصد والسرقة الموصوفة، حيث راح ضحية لهما عقيد سابق في القوات البحرية التابعة للجيش الوطني الشعبي.

عثر على الضحية بعد الواقعة جثة هامدة ومتعفنة، بعد أن وُجد مكبّل اليدين مطعونا بأكثر من 18 طعنة خنجر في شقته بعمارات «كوسيدار» بحي إيسطو شرق وهران، وبينت التحريات الأولية لمصالح الشرطة القضائية أن الممرضة كانت على علاقة بالضحية وقامت بنسج خطة القتل من أجل التخلص منه والاستيلاء على أمواله ومجموعة من الممتلكات الثمينة، وبعد أن رفعت مصالح الشرطة العلمية البصمات واستكملت التحقيقات تم الكشف عن هوية القاتلة التي اعترفت بعدها أنها قامت بارتكاب الجريمة النكراء بمساعدة شقيقها. وكانت مصالح الفرقة الجنائية التابعة للشرطة القضائية لأمن وهران قد أماطت اللثام عن جريمة القتل الشنيعة منذ أيام بحي «كوسيدار» والتي راح ضحيتها شخص في عقده السادس من العمر، وهو عقيد سابق في القوات البحرية، بعد أن عثر عليه مكبل اليدين وعليه آثار طعنات آلة حادة بالجسم وجثته في حال متقدمة من التعفن. وقد تمكنت عناصر الفرقة الجنائية التابعة لمصلحة الشرطة القضائية لأمن وهران من تحديد هوية المتهمين اللذين يقطنان ببلدية بئر الجير بعد التحريات ورفع البصمات من مكان الجثة وبالاستعانة بكاميرات مراقبة من الحي، وقد كانت المفاجأة كبيرة بعدما اكتشف المحققون أن المتهمة الرئيسة «ممرضة» وأن شريكها هو شقيقها البالغ من العمر 33 سنة، حيث اعترفا بالجريمة وسردا تفاصيلها وأكدا أن الهدف منها سرقة أموال الضحية، حيث قامت الفتاة بتنويمه تم وجهت له 18 طعنة خنجر رفقة شقيقها، علما أن القتيل إطار سابق في الجيش. وللعلم فقد تم استرجاع أداة الجريمة من قبل المحققين.