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وضع بصمته على وثيقة التصريح بالبيع دون حضور البائع والمشتري

رئيس مصلحة ببلدية الشراقة حرّر عقدي بيع سيارة مهرّبة لشخصين وهميّين

  11 سبتمبر 2017 - 10:24   قرئ 1 مرة   0 تعليق   محاكم
رئيس مصلحة ببلدية الشراقة حرّر عقدي بيع سيارة مهرّبة لشخصين وهميّين

فتحت محكمة سيدي امحمد أمس، ملف قضية عصابة تضم رئيس مصلحة سابق ببلدية الشراقة ومتهمين آخرين فارّين، توبعوا بجنح تكوين جماعة أشرار، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، التهريب وسوء استغلال الوظيفة، من خلال إقدام رئيس المصلحة على تحرير وثيقة تصريح بيع سيارة مهربة من فرنسا لصالح شخصين وهميين، بعد أن قام بوضع بصمته على الوثيقتين.

 
وقائع قضيّة الحال حسب ما دار في الجلسة من مناقشة، تعود إلى سنة 2011، حين هربت سيارة من فرنسا سنة 2010، وأدخلت إلى الجزائر دون مرورها على المكتب الجمركي، وتم تزوير ملف قاعدي لها على مستوى بلدية بوزريعة، وبيعت لشخصين وهميين، بعد أن قام المتهم الرئيس في القضية وهو رئيس مصلحة سابق ببلدية الشراقة، بتحرير عقدي بيع للمركبة لصالح شخصين غير موجودين، وبصم بدلا عنهما بتاريخ 29 نوفمبر 2011، كما صادق على التصريح بالبيع وتسجيله بسجل التصريحات بالبيع. وتم اكتشاف أمر المركبة حين حاول أحد المتهمين الفارّين من العدالة تهريبها مرة ثانية إلى فرنسا بعد بيعها مرتين في الجزائر بوثائق مزورة، ولأن شرطة الحدود تلقت إخبارية من قبل الشرطة الدولية «أنتربول» مفادها تهريب سيارة من فرنسا سنة 2010، تم حجز المركبة وفتح تحقيق معمق في القضية، أفضى إلى أن السيارة بيعت مرتين في الجزائر لصالح شخصين وهميين بعد أن قام الموظف ببلدية الشراقة بتحرير عقود البيع ووضع بصمته عليهما، ليتم توقيف المتهم وإحالته مباشرة على التحقيق القضائي لمواجهة التهم المنسوبة إليه.
وأثناء مثول المتهم للمحاكمة أمس، أنكر منذ الوهلة الأولى التهمة الموجهة إليه جملة وتفصيلا، وكانت تصريحاته متناقضة في كل مرة، حيث صرح أنه فعلا صادق على التصريح بالبيع، نافيا بشدة وضع بصمته عليه، مضيفا أن دوره تلخص في وضع ختم مستطيل على التصريح بالبيع يتضمن بيع هذه السيارة، وبعدها قام بتسجيله في سجل التصريحات بالبيع الخاص بالبلدية، مشيرا إلى أنه كان يعاني من الضغط في العمل، كما أشار إلى أنه كان مكلفا بالتأكد من بيانات هويتي البائع والمشتري، وأن استمارات التصريح بالبيع لم تكن موجودة في تلك الفترة على مستوى بلدية الشراقة. من جهته، واجه قاضي الجلسة المتهم بصحيفة سوابقه العدلية التي تظهر أنه قد سبق له التورط في قضية مشابهة وأنه توبع قضائيا على مستوى مجلس قضاء البليدة عن تهمة تحرير شهادات تبين وقائع غير صحيحة وكان ذلك سنة 2008، غير أنه ظل متمسكا بإنكاره للوقائع المنسوبة إليه، مبرزا في تصريحاته أنه قبل ملفي الطرفين بعد ظنه أنهما مقيمان في منطقة الشراقة. أما وكيل الجمهورية فاعتبر خلال تدخله أن الوقائع ثابتة في حق المتهم الذي حاول إنكارها في الجلسة بغية التنصل من المسؤولية الجزائية. وعلى ضوء المعطيات المقدمة في الجلسة، التمس ممثل الحق العام بمحكمة سيدي امحمد توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا ضد كل متهم وغرامة مالية بقيمة 500 ألف دينار، مع إصدار أمر بالقبض ضد المتهمين الفارين. 
 
إيمان فوري
 

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