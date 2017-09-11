مخبأة في أكياس بلاستكية مموّهة بالأرز

إطار في سوناطراك يتزعم شبكة دولية لترويج الكوكايين بوهران

عالجت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء وهران قضية 3 متهمين، من بينهم موظف بمؤسسة سوناطراك، ينتمون إلى شبكة إجرامية متخصصة في المتاجرة والترويج الدولي لمادة الكوكايين، حيث تم ضبطهم متلبسين بحيازة كمية يقدر وزنها بـ9 غرامات من ذات الصنف، بعد تمويهها بالأرز لحمايتها من الرطوبة، حيث التمس ممثل الحق العام تأييد الحكم السابق الصادر في حقهم، القاضي بإدانتهم بعقوبات تتراوح بين 18 شهرا و 8 سنوات سجنا نافذا عن تهمة المتاجرة بالمخدرات وترويجها.

وقائع القضية تعود إلى شهر ماي المنصرم، حين تمكنت عناصر الأمن بالسانيا من مطاردة مركبتين إحداهما من نوع 206 وأخرى من نوع «غولف» الجيل الثالث، اشتبه في سائقيهما، حيث تم إيقاف المركبتين وإخضاعهما إلى عملية تفتيش دقيق، ليتم العثور على كمية من «الغبرة»، مخبأة في أكياس داخل الباب الخلفي للمركبة من نوع «غولف» تشبه المادة المخدرة الكوكايين، ليتم توقيف المتهمين. وامتدت عملية التفتيش إلى منزل المتهم الرئيس الموظف في سوناطراك، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور على كمية من المخدرات الصلبة من صنف الكوكايين مخبأة داخل صندوق مجوهرات زوجته في أكياس بلاستيكية مموهة بالأرز، حيث أخذت عينات إلى المخبر الجهوي للشرطة العلمية أين أثبتت نتائج التحليل أن المادة هي كوكايين وأن وظيفة الأرز هي حماية الممنوعات من الرطوبة والحفاظ على لونها الحقيقي، وقدّر وزن المحجوزات بـ9 غرامات، إلى جانب العثور على مبالغ مالية معتبرة متمثلة في 30 مليون سنتيم جزائري، إلى جانب مبلغ مالي من العملة الأجنبية ممثلا في 700 أورو اتضح بعد التحريات أنها من عائدات ترويج المخدرات، كما تمت مصادرة المركبتين وإحالة المتهمين على العدالة لمحاكمتهما، حيث أنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم، مؤكدين أن لا علاقة لهم بترويج الكوكايين، وأن الكمية المحجوزة لزبون يحتفظ بها لغرض الاستهلاك الشخصي لا للمتاجرة.