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مصالح مكافحة الجريمة الإلكترونية شاهدت الصور وفتحت تحقيقا

توقيف طالب جامعي نشر صوره حاملا سيوفا «ترڤية» لبيعها بالعاصمة

  25 سبتمبر 2017 - 10:29   قرئ 4 مرة   0 تعليق   محاكم
توقيف طالب جامعي نشر صوره حاملا سيوفا «ترڤية» لبيعها بالعاصمة

 أقدم طالب بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا يدعى «ق،م» المنحدر من ولاية تمنراست على نشر صوره حاملا لسيوف «ترقية» على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» بغرض بيعها بعد إحضارها من مسقط رأسه أين يتم صنعها من قبل أحد الحرفيين دون علمه أن ما قام به سيقوده إلى العدالة بعدما تمكنت مصالح الشرطة المختصة في مكافحة الجريمة الإلكترونية من تحديد هويته عقب مشاهدتها الصور التي قام بنشرها. 

بموجب إذن بالتفتيش تنقلت مصالح الأمن إلى مسكن المتهم «ق،م» البالغ من العمر 23 سنة وتم ضبط 10 سيوف «ترقية» من الحجم الكبير بطول 1 متر وهي نفس السيوف التي نشر صورها المتهم عبر «الفايسبوك»، وهو الأمر الذي استدعى توقيفه واقتياده إلى مركز الشرطة ومن ثم إلى محكمة الدار البيضاء أين تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية ومتابعته بتهمة حيازة أسلحة بيضاء بدون سبب شرعي والتي مثل من أجلها أمام هيئة المحكمة.  انطلاق التحري في القضية جاء بناء على صورة قام الطالب الجامعي بنشرها على موقع التواصل الاجتماعي «الفايسبوك»، وخلال جلسة المحاكمة تبيّن أن المتهم قام بنشر صوره وهو حاملا سيفا بطول 1 متر لغرض ترويجها لزبائنه بعد جلبها من أحد الحرفيين بولاية تمنراست، وهو ما جعل مصالح الأمن تفتح تحقيقا استنادا على تلك الصور والتي تم عن طريقها تحديد هوية المتهم الذي تبين أنّه طالب جامعي أحضر 10 سيوف من الحجم الكبير من مسقط رأسه إلى الجزائر العاصمة على متن الطائرة عبر مطار هواري بومدين، والتي أكد بخصوصها أثناء استجوابه أنها سيوف للزينة اشتراها بسعر 2000 دج للسيف الواحد على أن يبيعها بسعر 5000 دج لكل واحد منها  بالعاصمة، وتمكن من بيع اثنين فقط فيما تم حجز 8 الأخرى بمنزله.  وهي نفس التصريحات التي أدلى بها أمام المحكمة أمس، مؤكدا أنه قام فعلا بنشر تلك الصور التي كان يسعى من خلالها لبيع سيوف بطول 1 متر والتي تستعمل للزينة وليس لغرض آخر، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يحضر فيها سيوفا ونقلها إلى العاصمة وعلى أساس التهمة المتابع بها قضت المحكمة بعد المداولات بتغريمه مبلغ 50 ألف دينار. 

 حياة سعيدي
 

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