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فيما ستمثل زوجته كشاهدة بصفتها مفجرة القضية

إحالة ملف برلماني سابق على محكمة الجنايات عن تهمة التخابر لجهات أجنبية

  08 أكتوبر 2017 - 18:38   قرئ 5 مرة   0 تعليق   محاكم
إحالة ملف برلماني سابق على محكمة الجنايات عن تهمة التخابر لجهات أجنبية

أحالت غرفة الاتهام ملف قضيّة نائب برلماني سابق المدعو  بلقاسمي أحمد  على محكمة الجنايات بالدار البيضاء، لمواجهة تهمة التخابر لصالح المخابرات الإسبانية، المتورط فيها، هذا بعد أن أمر وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد سابقا بإيداعه رهن الحبس المؤقت بعد استكمال التحقيقات معه.

 من المنتظر أن تفتح محكمة الجنايات بالدار البيضاء بالعاصمة ملف قضية المتهم خلال الجدول التكميلي للدورة الجنائية العادية 2017 و2018، فيما ستمثل زوجته أمام هيئة المحكمة كشاهدة لأنها من فجرت القضية.

وبالرجوع لتفاصيل القضية، فإن المتهم الحالي قد تم توقيفه يوم الوقائع وتقديمه من قبل عناصر البحث والتحري بأمن العاصمة إلى الجهات القضائية، بعد أن اشتبه ضلوعه في قضية جوسسة لصالح جهات أجنبية بعد الشكوى التي قيدتها ضده زوجته، حيث أمر وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد بإيداعه رهن الحبس المؤقت، ليتم تقديمه مرة ثانية أمام قاضي التحقيق، الذي أمر بإجراء خبرة على صوت المتهم للتأكد منه.

وللإشارة فإن المتهم موجود حاليا رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، وقد سبق له أن شغل منصب برلماني بالمجلس الشعبي الوطني من حزب جبهة التحرير الوطني عن ولاية تلمسان، خلال العهدة البرلمانية بين 2002 و2007، كما أنه معروف بأنه من إطارات تنظيمي الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية والاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين. 

إيمان فوري

 

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